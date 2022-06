Koekjes zonder suiker: zijn die gezond?

Zonder suiker! Zijn ze dan wel lekker?

De zoetheid van suikervrije koekjes varieert: de 0% digestives zijn wat minder zoet dan gangbare biscuits, maar wel lekker knapperig.

Zit er helemaal geen suiker in?

Alleen de suikers die van nature in de tarwe zitten. Dat is heel weinig.

Wat geeft dan die zoete smaak?

In de digestives zitten zoetstoffen als maltitol (E965) en isomalt (E953). En inuline, een voedingsvezel die van nature ook zoet smaakt.

Maar zoetstoffen zijn toch hartstikke slecht?

Nee hoor. Maltitol en isomalt zijn zogenaamde ‘polyolen’, zoetstoffen uit natuurlijke grondstoffen. Zo is isomalt een zusje van gewone suiker; het wordt ook gemaakt van suikerbiet en -riet. Maltitol wordt uit tarwe of maïs gehaald. Inuline is een voedingsvezel die van nature in veel groenten zit: ‘zusje’ oligofructose kom je ook wel tegen. Al deze zoetstoffen hebben gezonde eigenschappen.

Welke dan?

Ze tasten je tandglazuur niet aan, zoals suiker dat doet. Ze bevatten minder calorieën: in 10 g suiker zitten 40 kcal., in 10 g maltitol 24 kcal. Zulke zoetstoffen hebben geen of nauwelijks invloed op je bloedsuikerspiegel. Daarnaast werken inulinevezels als ‘prebiotica’, wat betekent dat ze goed zijn voor je darmen, in tegenstelling tot suiker, dat juist darmproblemen kan geven. Enige nadeel: bij sommige mensen zorgen polyolen voor winderigheid.

En aspartaam?

Dat is een zogenaamde intensieve zoetstof die kunstmatig in een fabriek wordt gemaakt, net als cyclamaat. Intensieve zoetstoffen zijn veel zoeter dan suiker en bevatten geen calorieën. Alle ophef ten spijt is er geen enkel bewijs dat ze slecht voor je zijn: alleen mensen met de stofwisselingsziekte fenylketonurie (PKU) kunnen niet tegen aspartaam. Aspartaam zit nooit in gebak.

Dus suikervrije koekjes zijn gezonder dan gewone koekjes?

In de 0% digestives zit gezonde zonnebloemolie, geen verzadigd palmvet en aardig wat volkorenmeel. De koekjes bevatten iets minder calorieën dan gewone digestives. Als je een biscuit bij de koffie wilt, zijn ze geen slechte keuze.