Knorr Sweety Maaltijdmix Kaiserschmarrn werd één plakkerige puinhoop

Toevallig kwam de zoetste herinnering aan de skireis in 3 vwo laatst ineens bovendrijven: kaiserschmarrn met warm fruit eten in de ijskoude buitenlucht. Lekker. Ook toevallig: Knorr blijkt in het seizoen gemakkelijk uitgevallen mensen met zin in zo'n bord luchtige stukjes pannekoekachtige te faciliteren. ‘Verlang je weer naar de Oostenrijkse skipistes? Zet in tien minuten deze heerlijke wintersportspecialiteit op tafel.’

De eipoederversie dan – zonder Knorr moeten er eieren gesplitst en op- en stijfgeklopt. Dit is een kwestie van water toevoegen, in de pan gieten, wachten, met een spatel in vieren delen, omdraaien, wachten, er kleinere stukken van maken, opeten.

Gemakkelijk genoeg, dus het zal wel aan ons liggen dat het in de pan één plakkerige puinhoop werd. Een overwegend mislukte wintersportspecialiteit, al met al, toch zeker zoeter dan de zoetste herinnering aan de skireis in 3VWO.

Cijfer: 3