Knappe koppen draaien aan knoppen en er ligt ineens een verdraaid goede wijn bij de supermarkt

Technisch vakmanschap dat gepaard gaat met een industriële aanpak levert volgens Onno Kleyn een knappe wijn op.

Onze arme supermarkten (ahumpf) zitten ook in een spagaat hoor. Ze willen natuurlijk hun klanten de allerlekkerste, allerinteressantste wijn bieden. De meeste ketens weten echter niet waar te beginnen, omdat hun category manager net bij de pakjessoep of het wc-papier vandaan komt. Bij de betere hebben ze vakmensen, maar die lopen tegen een logistiek probleem aan: dat lekkere, interessante wijn van producenten komt die de benodigde volumes niet kunnen leveren. Niet gek dat ze daarom alras uitkomen in overzeese streken, waar technisch vakmanschap gepaard gaat met een industriële aanpak. Een Franse wijnboer heeft misschien 15 hectare wijngaard, een Argentijns bedrijf 150, of 1.500. Allemaal bijna vlak, allemaal te bewerken met machinemonsters. De resultaten zijn soms verdraaid goed. Knappe koppen draaien bij het maken van wijn aan knoppen en bij Albert Heijn staat vervolgens een chardonnay als die van Estiba. Geurt naar peer en perzik en heeft een randje eikenhout, van vaten of snippertjes eikenhout, subtiel onder de oppervlakte gehouden. Fraai in balans, knap gemaakt, alle juiste beetjes van dit en van dat. ‘Technisch’, mopperen zeurkousen misschien. Welnee. Dit is het resultaat van een Franse superdruif en internationale expertise, schoon en modern.

Estiba chardonnay, Mendoza Beeld -