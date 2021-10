Knap dat de nieuwste Samsung-tv’s het niveau van oled zo dicht benaderen

Beeld Samsung

Knap toch, hoe televisiefabrikant Samsung ieder jaar meedraait op het hoogste niveau, terwijl het Koreaanse bedrijf eigenlijk aanmoddert met achterhaalde techniek. Concurrenten als LG en Sony verkopen oled-toestellen waarbij iedere pixel aan en uit kan worden gezet voor superieur contrast (de kleinste ster is helder te zien aan uw nachtelijke Star Wars-hemel). Wereldmarktleider Samsung krijgt die techniek niet van patenthouder LG om concurrentieredenen, en moet het doen met ledlampjes die via een lens diverse pixels verlichten. Met als nadeel: minder contrast: zwart is nooit echt zwart.

Toch is daar niks van te merken bij de nieuwste Samsung-lijn: de Neo QLED 8K. We zien diepzwarte schaduwen, verzadigde kleuren en haarscherpe details. De kwaliteit van het beeld doet niet merkbaar onder voor de allerbeste oled. Dat is volgens de fabrikant gelukt dankzij mini-leds: lampjes die veertig keer kleiner zijn dan voorheen, waardoor de pixels op het scherm beter zijn aan te sturen. Die kunnen nog steeds niet individueel worden aangestuurd, maar de Koreanen komen aardig dichtbij. Ze werken momenteel aan micro-led: lampjes op pixelniveau.

Deskundigen verzekeren dat oled-televisies altijd superieur zullen blijven. Maar dan moet je wel goed kijken. En bovendien onder ideale omstandigheden. Niet, zeg maar, in een zonovergoten huiskamer terwijl schoonspringster Quan Hongchan een perfecte tien scoort op de Olympische Spelen. Dan levert de grotere helderheid van een led-televisie juist veel voordeel op. Wel zijn de kleuren nogal oververzadigd, maar dat kun je aanpassen bij de instellingen. De Neo QLED 8k voegt resolutie toe; bij (een voorlopig) gebrek aan 8K uitzendingen vullen een krachtige rekenchip en kunstmatige intelligentie de ontbrekende pixels in. Een knappe prestatie. Wie minder hecht aan toekomstbestendigheid kiest het 4k-model en steekt het prijsverschil in een soundbar.

Voor wie minder bezig is op pixelniveau: de nieuwste Samsung ziet er als object ook strak uit. Het beeld loopt vrijwel door tot aan de rand van het scherm (nog minder dan 1 millimeter), het toestel is twee telefoons dik en je hebt nog maar 1 kabel nodig. De geluidsboxen zijn weggewerkt in de smalle zijkant van geperforeerd metaal. De Gadgetdesk werd ook enthousiast van de nieuwe afstandsbediening: minimalistisch en voorzien van zonnecellen. Waarom is dat niet eerder bedacht?