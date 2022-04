Klopt het dat het steeds moeilijker wordt om geld te lenen?

Lenen is lastig geworden. Vroeger kreeg je gemakkelijk een doorlopend krediet. Hiermee kon je op elk moment wat geld opnemen als je tekortkwam. De rente was variabel en lager naarmate je een hogere limiet afsprak. Dit soort leningen zijn praktisch niet meer te krijgen. Wat nu doorlopend krediet genoemd wordt, is vaak een persoonlijke lening. Je leent het bedrag meestal ineens en tegen een vaste rente.

De afgelopen jaren hebben de banken hoge boetes gekregen van het klachteninstituut Kifid, omdat zij de variabele rentes van leningen te hoog hielden. De liefde voor stabiele winst won het van de klantvriendelijkheid. Het kost de banken veel geld om de klanten te compenseren. Tegelijkertijd stopten zij met het aanbieden van een doorlopend krediet. Ze pasten ook hun regels voor rood staan aan. Je kunt nu bij geen enkele bank langer dan drie maanden achtereen rood staan. Zodra je die termijn overschrijdt, komt de bank met een verplichte afbetalingsregeling. Kun je daar niet aan voldoen, dan moet je de hele som ineens terugbetalen.

Je moet kredietwaardig zijn en niet als wanbetaler bekendstaan. Wie een lening neemt vanaf 250 euro, wordt direct getoetst bij het Bureau Krediet Registratie. Daar krijg je mee te maken als je op afbetaling koopt of een telefoonabonnement inclusief toestel afsluit. Leen je 1.000 euro of meer, dan moet je een bewijs van inkomen overleggen. Het kabinet wil deze grens verlagen naar 250 euro.

De politiek trekt de conclusie dat veel burgers in de problemen komen als ze te gemakkelijk aan geld kunnen komen. Ze overzien de consequenties van leningen niet en de schulden stapelen zich op, zeker als daar incassokosten en boetes bijkomen.

Gelukkig is daar begrip voor. Je kunt tegenwoordig bij het CJIB verkeersboetes vanaf 75 euro in termijnen betalen of onder voorwaarden vier maanden uitstel van betaling krijgen via een noodstopprocedure. Gemeenten ontwikkelen nu een vergelijkbare noodregeling. Wie zich bij het gemeenteloket meldt, kan in de toekomst via de schuldpauzeknop alle schuldvorderingen en incassokosten tijdelijk stopzetten. Dat geeft de rust om een oplossing te zoeken. Incassobureaus, energiemaatschappijen, banken en andere organisaties werken mee aan dit project, dat eind 2022 ingevoerd moet zijn.

Ons vertrouwen in de zelfredzaamheid is niet groot. Ook niet bij de burger zelf. Het is voorzichtigheid troef. We sparen of ons leven ervan afhangt en schrikken massaal terug voor beleggen. Zijn we wijs geworden, risicomijdend of gewoon gemakzuchtig? Het is een luxe als je je het kunt veroorloven om geldzaken niet interessant te vinden.

Zit je op zwart zaad? Dat kun je met een onderpand voor maximaal drie tot negen maanden geld lenen. Er zijn gemeentelijke pandhuizen die vaak alleen sieraden, goud en dure horloges aannemen. Zij rekenen rond de 1 procent rente per maand. Particuliere pandhuizen accepteren ook auto’s, scooters, smartphones en gameconsoles. Zij rekenen 4,5 procent rente per maand. De lening verlengen kan, maar niet altijd.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids.

Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl.