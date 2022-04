Kijk naar de Duke of Windsor en Fred Astaire en u ziet de hand van deze Nederlander

Duke of Windsor Beeld Corbis via Getty Images

Op lijstjes van best geklede heertjes aller tijden staat de Engelse Duke of Windsor steevast in de hoogste regionen, meestal helemaal bovenaan, met Fred Astaire nooit ver uit z’n buurt. Wat weinig mensen weten, is dat zowel de Engelse hertog als de Amerikaanse filmster werd gekleed door een Nederlander: Frederick Scholte.

De Duke of Windsor kent u omdat hij in 1936 even koning van de Britten was. Hij moest abdiceren omdat hij het had aangelegd met een gescheiden Amerikaanse die net als hij iets te veel sympathie voelde voor het gedachtegoed van Herr Hitler. Maar zich kleden kon de hertog als de beste, met dank dus aan Frederick Scholte, die tussen 1919 en 1959 diens kleermaker was. Omdat Fred Astaire het allemaal een beetje afkeek van de hautaine hertog, klopte ook hij aan bij Scholte op Savile Row nummer 7.

Fred Astaire Beeld Corbis via Getty Images

Scholte stond erom bekend de beste ‘schouders’ van Savile Row te maken. Volgens de hertog wist de kleermaker de ‘perfecte proportie tussen schouders en taille’ te bereiken. De drape cut die Scholte introduceerde gaf de drager meer ruimte om in te bewegen, wel zo fijn voor de danser Astaire (de ‘drape’ is de wijze waarop een jasje om schouders en taille wordt gedrapeerd). De losse tailoring van Scholte herkent u aan de verticale rimpels in de stof bij de borst en bij de mouw. Door extra stof bij de schouder te implementeren, in combinatie met een slightly nipped waist, oogde de torso van de drager ook atletischer: de olympische V-vorm waar we in de sportschool zo ons best voor doen. Deze vorm wordt English Drape genoemd, of London Lounge Drape, maar de origine is dus een Nederlandse.

Van Johan Cruijff hebben we geleerd dat je het pas gaat zien als je het doorhebt. Kijk naar de Duke of Windsor en u ziet de hand van Scholte, die erin slaagt om de kleine aristocraat meer statuur te geven dan je zou verwachten van een man die nauwelijks 1.65 meet. Voor Fred Astaire (net 1.70m) geldt hetzelfde, en eigenlijk ook voor de huidige Engelse kroonprins. Prins Charles, slechts 1.75 meter groot, wordt gekleed door Anderson & Sheppard, waarvan de oprichter, Peter Anderson, ooit werd opgeleid door Frederick Scholte.

Je aankleden (kleren aantrekken) is niet hetzelfde als je verkleden (een andere rol aannemen), maar tussen die bandbreedten kan een extra lapje stof op de juiste plek een wereld van verschil maken.