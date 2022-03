Kia zet prijsvechter EV6 op eigen elektrisch platform

De EV6 Beeld Kia Motors

Het is een verkiezing waar weinig Nederlanders reikhalzend naar uitkijken, toch was de Auto van het Jaar-bokaal van Europese autojournalisten dit jaar opzienbarend: zes van de zeven kandidaten waren volledig elektrisch. Winnaar werd de Kia EV6. Weinig verrassend, want welke autosite je ook openslaat, overal wordt deze auto bejubeld.

Blik sluit zich aan: de EV6 is een goede auto. Dit is onder meer te danken aan het platform (de ‘onderkant’ van de auto) dat speciaal ontworpen is voor elektrische aandrijving. Waarom is dit belangrijk? Tot voor kort werden veel e-auto’s gebouwd op een platform dat ook gebruikt wordt voor auto’s met een verbrandingsmotor. Die keuze biedt voordelen, want dan hoeft er geen nieuw platform te worden ontwikkeld, wat honderden miljoenen euro's kost.

Ook het productieproces is eenvoudiger, omdat op dezelfde lopende band elektrische modellen en voertuigen met een verbrandingsmotor gebouwd kunnen worden. Dat biedt flexibiliteit: als veel klanten een e-auto bestellen, dan is de productie makkelijk uit te breiden. Blijft de vraag achter, dan schroeft de fabrikant de productie van benzineversies op. Peugeot koos voor dit concept met de 208.

Meer binnenruimte

Fabrikanten die een elektrisch platform bouwen, moeten meer investeren, maar komen met een betere auto op de proppen. Dit komt doordat een elektromotor veel kleiner is dan een verbrandingsmotor met transmissie. Hierdoor blijft er ruimte over voor inzittenden en bagage. De nieuwste e-auto’s hebben daarom een rianter interieur dan vergelijkbare benzinewagens.

Volkswagen was een van de eersten die zich dit realiseerden. De Duitsers besloten ruim zes jaar geleden (niet geheel toevallig enkele weken na de uitbraak van het dieselschandaal) tot de ontwikkeling van zo’n volledig elektrisch platform. Daarop wordt nu een hele trits modellen gebouwd, ook van zustermerken Audi, Seat en Skoda.

Deze Kia kan ook energie terugleveren uit de accu, vooralsnog een zeldzaamheid bij e-auto’s. In dit geval via een 230 volt stopcontact. Kun je buiten je laptop opladen. Het exacte nut daarvan is wat schimmig, want je kunt ook zo'n stopcontact ín de auto krijgen. Daar is het toch prettiger toeven als het regent. Beeld Kia Motors

Accu bijna vol in kwartiertje

Kia en Hyundai hebben deze truc ook toegepast. De EV6 staat (net als de Hyundai Ioniq 5) op een nieuw, elektrisch platform. Wat Kia-makers beter deden dan Volkswagen, is dat ze meteen ook hun best hebben gedaan op digitalisering en nieuwe accutechnologie. De Kia-accu’s zijn 800 volt in plaats van 400 waardoor aan de snellader enorme vermogens worden verstouwd (bijsluiter: duurdere Audi’s, Porsche en óók Volkswagen, hebben eveneens 800 voltaccu’s). Ondanks een temperatuur van 4 graden Celsius werd bij Fastned een laadvermogen van 150 kilowatt gehaald.

Hogere laadsnelheden worden straks mogelijk als de auto na een software-update het ‘weet’ wanneer de chauffeur op weg is naar een snellader, en de accu dan alvast een beetje voorverwarmt. Bij een warme accu wordt dan maximaal 230 kilowatt bereikt. Vertaald naar ouderwetse tanktijden is de accu bijna vol in een kwartiertje.

Ook andere zaken zijn goed voor elkaar. Zoals de mogelijkheid om stroom terug te leveren aan het net. Dit gebeurt nu nog nauwelijks, maar kan straks een rol spelen bij het in balans houden van het elektriciteitsnet. Nu al wordt de EV6 geleverd met een adapter die in de laadpoort past, waarin een 230 volt stopcontact zit. Wat het nut daarvan is, blijft een beetje schimmig, want in de cabine kan ook zo’n stopcontact. Dus waarom zou je buiten gaan staan? Misschien is het handig op vakantie, voor de koelkast van de glampingtent.

Absurde vermogens

De EV6 is te koop met vierwielaandrijving en achterwielaandrijving. Kies gerust de laatste. Die heeft weliswaar wat minder vermogen (nog altijd meer dan genoeg), maar gaat zuiniger om met energie, waardoor je verder komt op een kilowattuur. De neiging van fabrikanten hun EV’s uit te rusten met absurde vermogens, mag wat Blik betreft sowieso worden beëindigd. De omgerekend 170 pk van de ‘basisversie’ is meer dan genoeg, zeker omdat e-auto’s veel trekkracht hebben. Ideetje voor het ministerie van Bijtelling: koppel energie-efficiency aan belastingvoordeel.

Kia innoveert ook met de bediening. Aardig is het schakelschermpje voor binnenklimaat en navigatie. Druk op het icoontje en de ‘knoppen’ veranderen van functie. Lijkt verwarrend, werkt in de praktijk behoorlijk goed. Wel jammer dat de tiptoetsjes voor stoel- en stuurverwarming er heel dichtbij zitten, die hierdoor soms per ongeluk worden ingeschakeld. Merk je vanzelf als de bilpartij plotseling voelt alsof je je handdoek zojuist op een warm zomerstrand hebt uitgespreid.

Dodehoekgloed

Mooi is ook dat er een waarschuwing opgloeit in de voorruitprojectie, telkens als er een voertuig in de gevaarlijke dode hoek zit. Diezelfde waarschuwing zit trouwens ook in de buitenspiegel én er verschijnt een virtuele buitenspiegelcamera in beeld zodra de richtingaanwijzer wordt ingeschakeld. Het is wel wat te veel van het goede; we raakten soms informatieconfuus.

Ook de stuurondersteuning werkt niet helemaal vlekkeloos; zowel in bochten als op de rechte weg geeft deze constant schokkerige correcties. Merkt vooral de achterbank, waar klachten vandaan kwamen over ons geslinger. Kennelijk zijn de kleine stuurcorrecties vooral achterin voelbaar.

Nuttig is de optie die de buitenluchttoevoer automatisch afsluit als de auto een tunnel in rijdt. Hierdoor blijven uitlaatgassen van fossiele voorgangers uit het interieur. De luiken gaan ook dicht zodra de ruiten en koplampen worden gesproeid, waardoor er geen spiritusdampen naar binnen waaien.

Het zijn dit soort fijne details waar deze Kia vol mee zit. Samen met het prettige rijgedrag en de overvloedige ruimte begrijpt Blik: een terechte winnaar.

Gereden: Kia EV6 RWD 77.4 kWh GT-Line Prijs: 57.395 euro, verkrijgbaar vanaf 44.595 Gewicht: 1.885 kg Omvang: 4695 x 1890 x 1550 mm accu: 77 kWh Vermogen: 168 kW (228 pk) Actieradius: 504 (WLTP) (350-400 praktijk)

Er komen steeds meer e-auto’s op de markt die zijn gebouwd op een eigen elektrisch platform. Voordeel: de ‘architectuur’ is helemaal toegesneden op de eigenschappen van elektrisch. Dus veel minder ruimte voor de motor, waardoor het interieur groter kan zijn. En de wielen kunnen op de uiterste hoeken worden geplaatst, wat ook weer ruimte oplevert. Beeld Kia Motors

Ze zijn nog niet zo vlak als de ‘bedden’ in de business class bij KLM, maar onderweg een tukje doen (bijvoorbeeld tijdens het snelladen), gaat prima in de EV6. Beeld Kia Motors

Zet de richtingaanwijzer aan en er verschijnt een virtuele buitenspiegel (zonder dode hoek) in beeld. Werkt fraai, al dreigt het gevaar van informatie-overbelasting. Beeld Bard van de Weijer