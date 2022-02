Beeld Joost Stokhof

Amko Leenarts (50) is Gronings, Sonja Vandenberk (52) is Vlaams, en een beetje Duits, want ze woont in Frankfurt. Alle twee werken ze bij autofabriek Ford in Keulen, waar ze verantwoordelijk zijn voor het interieurdesign van nieuwe Fiësta’s, Mustangs en Puma’s. Auto-interieurdesign was vroeger een ondergeschoven kindje, maar is nu net zo belangrijk als de buitenkant. Amko Leenarts is hoofd interieurdesign van heel Europa, Sonja Vandenberk is hoofd design colours & materials. Ze zijn alle twee weekbewoners van Keulen, die in de weekenden naar huis gaan. Hij sinds vier jaar, zij sinds acht jaar. Leenarts zegt: ‘Keulen is de meest on-Duitse van de Duitse steden en heel anders dan Düsseldorf en Bonn, waar het tussenin ligt.’ ‘Keulen is net wat rommeliger, gekker, gezelliger, diverser en toleranter’, zegt Vandenberk. ‘En qua design zo’n inspirerende stad. Eigenlijk wilde ik niet van Keulen gaan houden, omdat ik Frankfurt al eerder in mijn hart had gesloten. Maar het gebeurde toch.’

Carnavalsstad

Amko Leenarts: ‘Vanaf half november is het permanent feest hier, lijkt het. De 11de van de 11de, de kerstmarkt, Kerstmis, het carnavalsweekend; de Keulse winter is een drie maanden in drank gedoopte winterverdoving.’

Sonja Vandenberk: ‘Het Keulse carnaval wordt Die 5. Jahreszeit genoemd, het vijfde seizoen, om aan te geven hoe belangrijk het is. Op de maandag na het carnavalsweekend, Rosenmontag, is iedereen vrij, om bij te komen.’

Amko: ‘In mijn wijk Südstadt zitten veel carnavalsverenigingen en brandt het feest helemaal los. Het is een volkse buurt vol leven, met winkeltjes en drinken op straat. Als ik in de straat een pizza haal, mag ik die best de volgende dag komen betalen.’

Dompixels en kunstcocktails

Amko: ‘Kunstenaar Gerhard Richter heeft in 2007 een hedendaags glas-in-loodraam ontworpen, met een mooie lichtinval, voor de beroemde gotische Dom van Keulen. Het is een computergegenereerd patroon, waarbij alle 72 kleuren van de andere glas-in-loodramen zijn gebruikt.’

Sonja: ‘In de schaduw van de Dom zit Die Kunstbar, een cocktailbar met design-inrichting, die elk jaar door een andere kunstenaar compleet opnieuw wordt aangekleed.’

Dom van Keulen, Domkloster 4

Die Kunstbar, Chargesheimerplatz 1

Sieraad, ruïne, kapel

Sonja: ‘Er zijn er meer, maar we noemen twee musea om zeker te bezoeken. Het Makk heeft een sensationeel goede designafdeling, die zich focust op 20ste-eeuwse en 21ste-eeuwse toegepaste kunst, sieraden, porselein, glas, keramiek en meubels.’

Amko: ‘En Kolumba, daar vlakbij, is het museum voor kerkelijke kunst, een modern gebouw, ontworpen door architect Peter Zumthor óp de ruïne van de Sint-Columbakerk. Op ongeveer 40 minuten rijden van Keulen is trouwens nog een gebouw van hem te zien, de bijzondere Bruder Klaus Kapelle.’

Museum für Angewandte Kunst Köln, An der Rechtschule 7

Kolumba, Kolumbastraße 4

Bruder Klaus Feldkapelle, Iversheimer Straße, Mechernich

Belgisch kwartier

Sonja: ‘Het Belgisches Viertel, de wijk waar de straatnamen naar Belgische steden verwijzen, heeft een fijne vibe en veel cafés en restaurants. Zoals Ito, Japans restaurant met Europese invloeden en een Michelinster, en met een minimalistisch decor. Aanrader.’

Amko: ‘En Metzgerei Schmitz natuurlijk, bij de Brüsselerstraße, fantastisch café in jugendstil, en tegelijk nachtclub, café en patisserie.’

ITO, Japanese cuisine, Antwerpener Straße 15

Metzgerei Schmitz, Aachener Straße 30

Wirtschaftswunder

Amko: ‘Dit spectaculaire, ronde gebouw was vroeger een van de kantoren van het Gerling verzekeringsconcern. Nu is het een hotel. Het is ingericht in een jarenvijftig-en-zestigstijl, de tijd van het Duitse Wirtschaftswunder, en een van de meest instagrammable plekken van de stad, met Israëlisch restaurant Neni bovenin.’

Sonja: ‘Bij het Gerlingkwartier ligt ook The Qvest, een designhotel in een oud stadsarchief, met Palluccolampen en Mies van der Rohe-stoelen.’

Amko: ‘En hier weer naast: restaurant La Fonda, onpretentieuze, klassieke cuisine op een van de mooiste plekken van Keulen.’

25hours Hotel The Circle, Im Klapperhof 22-24

La Fonda, Gereonskloster 8

The Qvest, Gereonskloster 12

Schapenweide

Sonja: ‘Een architectonisch interessant gebied om rond te lopen is de oude haven, de Rheinauhafen. Met de L-vormige Kranhäuser en de Oval Offices, golvende gebouwen, verwijzend naar de oude loop van de Rijn.’

Amko: ‘Vanaf de Poller Wiesen, aan de overkant van de Rijn, heb je een weids uitzicht over de Rheinauhafen. Dat is een landelijke groenstrook, waar schapen grazen.’

Kranhäuser, Im Zollhafen

Cologne Oval Offices, Gustav Heinemann Ufer 72

Poller Wiesen, Alfred Schütte Allee 20A

Rijnzicht

Amko: ‘Op het terras van deze biertuin neerstrijken, aan de rechteroever van de Rijn, daar kan niet veel tegenop. Uitkijken over het water, een koele Keulse Kölsch erbij, grote schepen varen voorbij, zeemeeuwen krijsen en aan de overkant waakt de Dom over de stad. Ik krijg er altijd een puur vakantiegevoel.’

Rheinterrassen, Rheinparkweg 1

Designshowroom

Sonja: ‘Modern design in een historische ambiance. In de showroom van Design Post wordt het werk van meubelmakers, textielontwerpers en andere designers getoond, zoals Arco, Elmo, Emeco, Kvadrat, Ercol, Thut en meer. Voor ontwerpers geweldig inspirerend.’

Design Post Köln, Deutz Mülheimer Straße 22A

Oude en nieuwe auto's

Amko: ‘De Fordfabriek en de kantoren liggen buiten de stad, bij het dorp Merkenich.’

Sonja: ‘De fabriek is in principe open voor bezoekers. Vooral de productielijn is indrukwekkend, met robots die de auto’s in razend tempo in elkaar zetten. En we hebben een oldtimerafdeling. Wel even checken of bezoek alweer is toegestaan, door de pandemie was die afdeling lang gesloten. Klassieke auto’s kijken kan hoe dan ook in Keulen, in Motorworld bijvoorbeeld. En op Schloß Bensberg, buiten Keulen, kun je er zelf een huren.’

Ford Werke, Emdener Straße 115

Motorworld, Butzweilerhofallee, Butzweilerstraße 35-39

Althoff Grandhotel Schloß Bensberg, Kadettenstraße, Bergisch Gladbach