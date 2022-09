Karen Armstrong is niet meer gelovig in de reguliere zin: ‘Schrijven en studeren is mijn religie’

Karen Armstrong vond haar geloof in het schrijven. Beeld Daniel Cohen

Ze was van plan een lijvig werk te schrijven, over de rol van natuur in de verschillende grote godsdiensten. En dus legde Karen Armstrong (77) het plan ergens tijdens de zoveelste coronagolf voor aan haar uitgever. Die wilde het graag hebben, alleen – zo werd haar te verstaan gegeven in een Zoom-bijeenkomst – het moest kort. ‘De mensen hebben dit nú nodig.’ Met 304 pagina’s is Heilige Natuur inderdaad een relatief kort boek geworden, vergeleken met de rest van haar indrukwekkende oeuvre. Armstrong was ooit non, maar keerde de kerk de rug toe en vond haar geloof in het schrijven. Met om en nabij de dertig boeken en tal van andere publicaties is Armstrong een autoriteit op het gebied van religie en spiritualiteit. Met Heilige Natuur hoopt ze te bereiken dat mensen een andere, duurzame band met de natuur aangaan, om zo de natuur te redden en daarmee onszelf.

Het boek verscheen in mei al in Nederland en daarna pas in haar eigen Verenigd Koninkrijk. ‘Als de Engelse versie eerder zou uitkomen, zouden veel mensen die al kopen’, vertelt ze, waardoor er voor de Nederlandse uitgever geen droog brood meer aan te verdienen zou zijn.

Armstrong heeft een even keurig als prachtig, breekbaar Brits accent, waardoor zelfs een omineuze zin als ‘covid is still a bit rampant’ aangenaam klinkt. Een belangrijk inzicht uit haar boek is dat vrijwel geen enkele godsdienst – behalve het christendom en het judaïsme – God ziet als iemand die de wereld bestiert vanuit de hoge hemel. ‘Het goddelijke zit hem in een bepaalde kracht, die in zoveel verschillende culturen naar boven komt dat het wel een archetype lijkt. In China is het qi, in India noemen ze het rita; het is een kracht die in alle dingen zit. Het is fysiek en spiritueel en we kunnen het niet bevatten. De goden komen voort uit die kracht; zij zijn slechts dienaars of gedaanten van rita.’

De Britse dichter William Wordsworth (1770-1850) inspireerde Armstrong. ‘Hij was al heel bezorgd over de onthechting van de mens met de natuur. Hij heeft zichzelf aangeleerd op een andere manier naar de natuur te kijken. Dat lees je in zijn gedicht Lines Composed a Few Miles above Tintern Abbey. En prompt citeert Armstrong een gedeelte van het gedicht.

Karen Armstrong Beeld Daniel Cohen

Als ze de laatste zin heeft uitgesproken – ‘een beweging en een geest die alle denkende dingen voortdrijft, alle objecten van alle gedachten, en door alle dingen heen rolt’ – veert ze op. ‘Dat is precies qi. Hij begrijpt het. Hij gebruikt ook het woord something en niet het woord God. Zeker in het Westen zien het christendom en het judaïsme God als degene die de wereld heeft geschapen.’ Die God, en nu citeert ze de filosoof Francis Bacon, ‘heeft ons gezegd dat we de aarde moeten onderwerpen’. ‘Dat hebben we gedaan. En kijk eens wat ervan is gekomen.’

Doen: offers brengen

‘In mijn boek zoek ik een rode draad in hoe alle grote religies naar de natuur kijken en dat probeer ik te vertalen naar dingen die wij allemaal op dagelijks niveau kunnen doen. Leg tien minuten per dag je telefoon weg, ga zitten en kijk voor je uit. Hoe vaak zie je mensen bij iets prachtigs in de buurt staan, terwijl ze staan te bellen of door sociale media scrollen. Of ze maken er een foto van. Je kijkt toch nooit naar die foto’s.

Iedereen associeert het woord ‘offeren’ met bloedvergieten, maar de letterlijke betekenis van het woord sacrifice is ‘iets heilig maken’. In India hadden ze enorm uitgebreide offerceremonieën, die als bedoeling hadden de wereld te helen. Normale mensen konden daar niet heen, maar die brachten andere offers. Zo moest je elke dag wat water of eten buiten laten voor passerende dieren, als mensen bij je thuis kwamen, of je ze nu aardig vond of niet, moest je ze behandelen als goden, en je moest wat tijd doorbrengen met het bestuderen van teksten. Maar veel mensen konden niet lezen, dus in dat geval kon je ook naar de horizon turen en de natuur tot je laten spreken. Dat soort dingen kunnen wij ook doen.’

Religie: schrijven en studeren

‘Ik schrijf van 9 uur ’s ochtends tot 6 uur ’s avonds. Veel daarvan valt onder studeren en onderzoek. Ik was ooit een non, maar dat ben ik niet meer. Ik ben ook helemaal niet meer gelovig in de reguliere zin. Als non lukte het me nooit om te bidden, wat nogal een nadeel is. Maar als ik studeer en onderzoek doe, heb ik momenten van ‘ah’, van kleine extase. Het is dat gevoel van: oh, nu begrijp ik het!

Ooit ontdekte ik een voetnoot in een boek over de geschiedenis van de islam. Het was van islamwetenschapper en oriëntalist Louis Massignon (1883-1962, red.). Volgens hem schieten onze normale manier van denken en kijken tekort bij het bestuderen van religies en spiritualiteit uit het verleden. Heel veel aspecten kunnen wij niet begrijpen. Hij zegt dat je moet blijven lezen en jezelf de vraag moet blijven stellen ‘maar waarom?’ Net zo lang totdat je de omstandigheden van die godsdienst kunt invoelen. Waar begon het? Hoe kwam het tot stand? Waarom? Hoe vaak werd het gedaan en wat waren de effecten? Op die manier verbreed je je eigen horizon en maak je plek voor een ander, in je hart en in je geest. Hij noemde het ‘de wetenschap van compassie’. En in zekere zin is dat mijn godsdienst. Schrijven en studeren is mijn religie.’

Islamwetenschapper en oriëntalist Louis Massignon Beeld Imageselect

Boek: The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman - Laurence Sterne

‘Dit is een van de eerste Engelse romans. Het is een bizar boek uit 1759. Het gaat over het leven van een man, Tristram Shandy. Maar je komt niet echt veel van hem te weten, want steeds op het moment dat hij je iets vertelt over een gebeurtenis, dwaalt hij af naar andere dingen. Het is extreem grappig, maar je drijft eindeloos af van wat nou belangrijk lijkt te zijn. Het is een enorm boek en op een gegeven moment besef je wat hij daadwerkelijk aan het doen is: hij vlucht voor de dood. Hij praat bijvoorbeeld over zijn oom Toby, die wordt lastiggevallen door een vlieg tijdens een maaltijd. Uiteindelijk heeft hij hem te pakken. Maar in plaats van hem dood te slaan, geeft hij hem een beetje liefde. ‘Ik ga je niet pijn doen’, zegt die oom, ‘waarom zou ik? Je bent jij en ik ben ik.’ En hij neemt die vlieg mee naar het raam en laat hem naar buiten. En de verteller zegt: ik ben die handeling van vriendelijkheid nooit vergeten. Het boek zit vol met dat soort dingen, maar het gaat over de eindeloze vlucht voor de dood. Als er ook maar iets in de buurt van de dood dreigt te komen, rennen we weg.’

'The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman' van Laurence Sterne.

Museum: The British Museum in Londen

‘Ik was een tijd bestuurslid en ken het museum goed. Het heeft een schat aan problemen op dit moment. Het valt uit elkaar; het prachtige dak is te zwaar voor het gebouw. Maar elke keer als je er komt zie je iets anders. Er zijn ongeveer driehonderd ruimten, dus er komt geen einde aan. Een paar dingen vind ik fantastisch. De Cyruscilinder bijvoorbeeld (een antieke kleicilinder waarop een declaratie is geschreven uit naam van de Perzische koning Cyrus II De Grote, red.). Cyrus II maakte van het Perzische rijk een wereldrijk. Waar andere wereldrijken heel overheersend waren, predikte Cyrus vrede. En voor zover dat mogelijk was, kreeg hij dat ook voor elkaar. Hij stuurde bijvoorbeeld de Joden, die naar Babylon waren gedeporteerd na de revolutie, terug naar huis. En ook de gevangenen werden heengezonden.

The British Museum in Londen. Beeld Getty Images

Ik was erbij toen de cilinder werd uitgeleend aan Iran. Toen we het object uit de kist haalden applaudisseerde de aanwezige pers. Ik zag mensen huilen. Mensen hervonden zichzelf in dat museumstuk. Het gaf ze een gevoel van identiteit. En tot op zekere hoogte doet een museum dat ook: middels objecten tot een betere, vreedzamere wereld komen, zodat we onszelf en elkaar beter leren begrijpen.’

Muziek: strijkkwartetten

‘Beethoven schreef Heiliger Dankgesang toen hij herstelde van een hele zware ziekte. Het is een van de aangrijpendste dingen die ik ooit heb gehoord. Het is klaaglijk, maar tegelijkertijd barst het soms in vreugde uit. Er is ook een kwartetstuk van Mozart, dat is perfect, zo opgewekt en aangrijpend. Ik hou van strijkkwartetten, van het geluid, de harmonie. Je kunt voelen hoe die verschillende instrumenten door elkaar heen weven. Je hoort ze allemaal, ze zijn hetzelfde, maar verschillen in hun timbre, ritme en diepte. Ze waaien in en uit elkaar. Het maakt me sprakeloos, het gaat rechtstreeks naar je hart. Stille vreugde, geloof ik. Muziek heeft iets goddelijks. Meer dan andere dingen helpt muziek mij om voorbij mezelf te komen. Dat is ook wat extase oorspronkelijk betekent: extasis, buiten het zelf staan.’

De Cyruscilinder Beeld The Trustees of the British Museum

Drank: Wijn

‘Ik ben geen wijnexpert, maar een -liefhebber. Elke avond, na een dag hard werken, drink ik een glas rode wijn en kijk ik naar het nieuws. Dat is dezer dagen heel deprimerend, maar het is een gewoonte. Ik leef alleen en ben volmaakt gelukkig. Ik voel helemaal niet de drang om iedere avond op stap te gaan. Ik wil gewoon even zitten, met een glas wijn – die prachtige drank – en dat kunnen doen in vrede en rust, zeker als je naar de rest van de wereld kijkt. Het is een moment van dankbaarheid en stilstaan bij hoeveel geluk ik heb gehad in mijn turbulente leven.’

Beeld Getty Images/iStockphoto