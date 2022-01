Kan ik mijn kind nog helpen met het kopen van een woning?

U heeft een zoon van 27 jaar die een woning huurt in Amsterdam. Hij zou – zodra hij wat meer verdient – liever een woning kopen. Helaas wil het nieuwe kabinet de belastingvrije schenking voor de eigen woning afschaffen. Zonder deze jubelton wordt een financiële bijdrage van de ouders minder gunstig. Wat kunt u doen?

Met de jubelton kunt u iemand belastingvrij een bedrag schenken van 106.671 euro, als het geld wordt besteed aan de eigen woning. De ontvanger – of zijn partner – moet op het moment van schenken meerderjarig zijn en mag de leeftijd van 40 jaar nog niet hebben bereikt. De jubelton wordt op zijn vroegst in 2023 afgeschaft, dus dit jaar kunt u er nog van gebruikmaken. Het geld kan worden gebruikt voor het kopen of verbouwen van een woning, maar ook voor het aflossen van de hypotheek of het afkopen van de erfpacht.

Je moet een flink inkomen hebben om een woning te kunnen kopen. De bank leent maximaal 4,5 tot 5,5 keer het gezinsinkomen per jaar. Als uw zoon samen met zijn partner 55 duizend euro per jaar verdient, kunnen zij ongeveer 250 duizend euro lenen volgens de normen opgesteld door het Nibud. Het is niet eenvoudig om voor dat bedrag iets te vinden in de hoofdstad.

27.231 euro De ontvanger van een jubelton mag 27.231 euro vrij besteden. Dat bedrag hoeft dus niet aan de eigen woning te worden uitgegeven.

Gelukkig kunt u het schenken van een jubelton uitsmeren over drie jaar, ook als die volgend jaar wordt afgeschaft. U schenkt dit jaar een deel, desnoods een symbolisch bedrag van 1 euro. Dan kunt u de rest schenken in de jaren daarop. Uw zoon moet over 2022 aangifte schenkbelasting doen en die vóór 1 maart 2023 insturen, waarbij hij aanspraak maakt op de eenmalige vrijstelling eigen woning. Als de schenking wordt gespreid, moet hij ook voor de jaren 2023 en 2024 aangifte doen. Hij moet het bedrag werkelijk besteden in 2024, anders vervalt de vrijstelling.

De jubelton krijgt de schuld van de tweedeling op de woningmarkt, tussen kinderen met rijke ouders die een eigen huis kunnen kopen en kinderen uit arme gezinnen die eeuwig veroordeeld zijn tot de huurmarkt. De belastingvrije jubelton, ingevoerd in 2013, heeft de kloof zeker vergroot, maar het afschaffen ervan zal niet veel uitmaken. Ook als uw zoon de komende jaren geen geschikte woning zal vinden, blijft hij uw hulp nodig hebben. Vanaf 2013 moeten huizenkopers steeds meer eigen geld inbrengen, omdat de bank niet langer de kosten koper volledig mag meefinancieren. Sindsdien is ouderlijke steun alleen maar belangrijker geworden.

Het is geen ramp als uw zoon de komende drie jaar geen woning vindt. U kunt hem in de toekomst nog altijd een vrij besteedbare, eenmalige schenking van 27.231 euro voor kinderen tot 40 jaar geven, waarmee hij de kosten koper kan betalen. Over schenkingen boven die grens betaalt hij 10 procent schenkbelasting. Jammer, maar voor geen enkele ouder genoeg reden om zijn kind extra steun te onthouden. De tweedeling blijft.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl