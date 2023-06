Kan ik mijn creditcard beter opzeggen of houden voor de vakantie?

Beeld Sophia Twigt



De creditcard is een opmerkelijk fenomeen. De Amerikaanse geldblogger J.L. Collins vergeleek het onschuldig uitziende pasje eens met een kettingzaag. Het kan een enorm krachtig en handig instrument zijn, maar je moet het wel kunnen hanteren. Als je niet uitkijkt kun je een vinger of een hele arm verliezen. In de Verenigde Staten is het ding het voornaamste betaalinstrument. Een hoop Amerikanen hebben dan ook forse creditcardschulden opgebouwd. Gelukkig hebben wij daarnaast onze pinpas, ook wel een debetkaart genoemd, en iDeal als online alternatief.

Daarom heb ik enkele jaren geleden mijn onnodige creditcard opgezegd en doorgeknipt. Niet dat ik schulden had opgebouwd. Ik betaalde elke maand het uitstaande saldo af, als dat er al was. Gespreid betalen kon ook, maar dan betaal je al gauw 10 tot 14 procent rente. Dat levert, bij onverantwoordelijk gebruik, die forse schulden op. Dat is het gevaar van de kettingzaag.

Er zijn meer redenen om een creditcard op te zeggen. Het pasje zelf kost een paar tientjes tot wel honderd euro per jaar. Je kunt er ook geld mee uit de muur halen of laten overboeken naar je betaalrekening, maar dat kost je rond de 4 procent premie. Ook die verleiding wilde ik graag wegnemen. En niet in de laatste plaats: zonder creditcard maak ik het mezelf moeilijker om onnodige dingen online te kopen. Dat is altijd winst.

Toch twijfelde ik de laatste tijd of ik er niet toch weer een moet nemen. Er zitten ook heus voordelen aan. Zeker als je, zoals wij, deze zomer naar het buitenland op vakantie gaat, Schotland om precies te zijn. Het voornaamste voordeel van een creditcard zijn de aflevergarantie en de aankoopverzekering. Je kunt je geld terugvragen als een product of dienst niet wordt geleverd. En je aankoop is voor een bepaald aantal dagen verzekerd tegen schade, diefstal en verlies. Hoe duurder de kaart, hoe langer de aankoopverzekering. Zeker in het buitenland is dit fijn.

Het is daarom handig om reizen en overnachtingen met een creditcard te betalen. Bij een mislukte boeking krijg je net iets makkelijker je geld terug. Soms komt een creditcard zelfs met een reisverzekering erbij. Let dan goed op de voorwaarden, want dit zijn meestal uitgeklede reisverzekeringen. Ten slotte is er nog het autoverhuurbedrijf, zo’n beetje het laatste bastion waar je zonder creditcard niks gedaan krijgt. Daar heb je er echt een nodig.

Er bestaat ook een tussenoplossing: de prepaid creditcard. Daarop zet je vooraf een bedrag en vervolgens kun je ermee betalen, zoals normaal met een creditcard. Leuk bedacht, maar ook hieraan zitten voorwaarden. De aankoopverzekering is optioneel, er zijn soms extra kosten en autoverhuurbedrijven zijn er niet dol op.

Dus ga ik een creditcard aanschaffen voor de vakantie? Ik ga niet naar de Verenigde Staten, in Schotland kun je overal pinnen en we gaan geen auto huren. Die aankoopverzekering is wel leuk, maar we hebben al geboekt. Nee dus.