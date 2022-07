Kan ik een WW-uitkering krijgen en ondernemer worden?

U neemt deze zomer vijf weken vrij. Niet alleen om op vakantie te gaan, maar ook om na te denken over uw toekomst. Wordt het niet eens tijd om de knoop door te hakken en voor uzelf te beginnen? Redt u dat financieel? Als u zelf ontslag neemt, moet u direct inkomen zien binnen te halen. U zou liever ontslagen worden, zodat u tenminste de eerste periode kunt overbruggen met een WW-uitkering.

Ga met uw werkgever praten. U kunt een vaststellingsovereenkomst opstellen waarmee uw contract ontbonden wordt. Bij ontslag zou u recht hebben op een transitievergoeding, maar daar ziet u nu van af. Met zo’n overeenkomst heeft u wel recht op WW.

Het is onterecht om dit te zien als misbruik van het sociale stelsel. Dit stelsel biedt ook kansen aan mensen die vastlopen. De duur van een WW-uitkering is tegenwoordig zo kort, dat het vanaf dag 1 aanpoten is om een nieuwe bestemming te vinden.

Uitkeringsinstantie UWV heeft een programma om WW-gerechtigden op weg te helpen als ondernemer. U doorloopt via UWV eerst een cursus ondernemerschap om te leren en te kijken of dit echt iets voor u is. Daarna kunt u kiezen voor een startperiode van maximaal 26 weken. Uw uitkering wordt dan bijna 30 procent lager, maar u hoeft uw inkomen niet op te geven. Daarna kan de uitkering wel blijvend verlaagd worden. Tijdens de startperiode is werken voor de vorige werkgever niet toegestaan. Als dat uitlekt, krijgt u een boete.

U kunt als beginnend ondernemer ook blijven werken voor uw vroegere baas, maar dan zonder WW. Daar moet u goed over nadenken voordat u vertrekt.

Het overwegen waard is alvast ondernemer worden terwijl u nog in dienst bent. Vanaf 1 augustus geldt er een nieuwe arbeidswet die de werknemer meer rechten geeft om buiten zijn contracturen ander werk te gaan doen. De werkgever mag uw nevenwerkzaamheden alleen tegenhouden als hij daar een goede reden voor heeft. Goede redenen zijn: u wilt in uw vrije tijd voor de concurrent gaan werken, of u gaat maanden achtereen meer dan 48 uur per week werken.

Wie klein begint, krijgt een indruk van de mogelijkheden en hindernissen. Hoe reageert de omgeving? Ideaal is bijvoorbeeld 30 uur per week werken voor de baas en 10 uur voor uzelf. Als het goed loopt, kunt u daarna alsnog zelfstandige worden. Dan kan ook met een WW-uitkering. U krijgt dan WW voor 30 uur, terwijl u voor die 10 uur per week een vrijstelling krijgt.

Mogelijk houdt u het met een baantje ernaast wel vol bij uw werkgever. Vergeet niet: wie in loondienst is, kijkt jaloers naar de zelfstandige, die op zijn beurt jaloers is op de loonslaaf. Ook zelfstandigen zijn afhankelijk van hun opdrachtgevers. Het is beter om een nukkige baas te hebben dan een belangrijke afnemer die niets meer van zich laat horen.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl