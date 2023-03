Kan een nieuwe webbrowser nog iets toevoegen? Ja, bewijst Arc

Beeld The Browser Company

Iemand enthousiast vertellen over een nieuwe webbrowser voelt alsof je staat uit te leggen dat je nieuwe koffiemok zo lekker drinkt. Maar het is het bedrijf met de rechttoe-rechtaannaam The Browser Company gelukt: er is een nieuwe browser die echt iets toevoegt aan het arsenaal Chrome, Safari, Edge en Firefox. Een die anders is, vooral.

Arc is de naam. De eerste verandering: de adresbalk en tabbladen staan links in een zijbalk in plaats van bovenin. Eigenlijk zoals besturingssystemen van computers zijn georganiseerd. Dat geeft het wereldwijde web meteen iets rustigs. (In huize Gadgetdesk zien we regelmatig door de tabbladen het internet niet meer.) In die zijbalk kun je vervolgens knoppen maken voor je favorieten, of tabbladen ‘vastzetten’, zodat de browser ze niet sluit.

Wat Arc vooral prettig maakt, is de manier waarop ‘het internetten’ is georganiseerd. Arc sluit zelf tabbladen die je een zelf te bepalen tijdsduur niet meer gebruikt hebt en archiveert ze. Je kunt verschillende ‘spaces’ maken, bijvoorbeeld een voor de zoektocht naar vakantiehuisjes in de Vlaamse Ardennen en een voor werk. Arc laat je tot vier tabbladen verticaal naast elkaar zetten voor als je iets wilt vergelijken of kopiëren. En zo heeft Arc nog veel meer slimmigheden die een bezoek aan het wereldwijde web tot een veel rustiger en overzichtelijker ervaring maken.

Ook fijn: bijna alles wat je wilt doen in de browser begint met de toetsen ‘command’ en ‘t’, waarna zich een dialoogvenster opent waarin je meteen kunt typen. Een zoekopdracht, een webadres of een opdracht voor de browser zelf, bijvoorbeeld het aanmaken van een nieuwe map voor bladwijzers. Arc is gebouwd op Chromium, de techniek waarop ook Chrome van Google draait. De meeste extensies en instellingen van Chrome zijn daardoor ook in Arc te gebruiken. En de browser zet ze voor je over.

Zijn er dan geen nadelen? Jawel: de browser is er (voorlopig) alleen voor laptops en desktopcomputers van Apple, en alleen beschikbaar voor wie zich op arc.net inschrijft op de wachtlijst. Wachten duurt ongeveer vier weken, je krijgt dan vijf codes waarmee je iemand anders blij kunt maken. En zo organiseert het bedrijf achter Arc zijn reclame. Want hadden we al gezegd dat we zo’n lekkere nieuwe webbrowser hebben?