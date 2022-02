Kan de Belastingdienst nog wel een voorlopige aanslag over vermogen opleggen?

U heeft voor 2022 een voorlopige aanslag gekregen die u in elf termijnen moet betalen. De eerste termijn moet voor 1 maart op de rekening van de Belastingdienst staan. Bij deze aanslag wordt in uw geval ook vermogen belast, tegen 31 procent over een forfaitair rendement. De Hoge Raad heeft in december deze rendementsheffing onwettig verklaard. Past de Belastingdienst de voorlopige aanslag nog aan, vraagt u. Of moet u dat zelf doen?

Een terechte vraag. De Belastingdienst roept iedereen op vanaf 1 maart aangifte inkomstenbelasting te doen, zoals gebruikelijk. Ook waar het gaat om het invullen en verdelen van sparen en beleggen in box 3. De definitieve aanslag over 2021 zal in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad worden opgelegd.

Maar de voorlopige aanslag moet u gewoon betalen. Volgens de regels van de Belastingdienst kunt u zo’n aanslag alleen stopzetten als u geld terugkrijgt van de Belastingdienst en niet als u geld schuldig bent. Deze regel is niet aangepast, zodat de vermogensheffing gewoon in stand blijft. ‘De definitieve aanslag over 2022 zal in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad worden opgelegd’, belooft de fiscus. Kortom: u moet betalen en wachten tot medio 2023 op rechtsherstel.

U kunt een voorlopige aanslag wel aanpassen. U moet dan op Mijn Belastingdienst inloggen met uw DigiD, wijzigingen aanbrengen en de gegevens opnieuw insturen.

De Hoge Raad heeft bepaald dat alleen het belasten van werkelijk behaald rendement voldoet aan het recht om vrij te beschikken over eigendom uit het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

U kunt schatten hoeveel rendement u in 2022 verwacht te ontvangen. Met 200 duizend euro spaargeld is dat bijvoorbeeld 100 euro. Het probleem is dat u dit bedrag nergens kunt aangeven op het digitale formulier van de voorlopige aanslag. U kunt alleen uw vermogen invullen en het programma rekent dan automatisch de belastingheffing uit op basis van het forfaitaire rendement. Volgens deze inmiddels achterhaalde software ligt uw rendement op 5.230 euro of op 1.794 euro als u een partner heeft. Daarover betaalt u 31 procent belasting. Als burger betaalt u dus de rekening voor falend ict-beleid van de overheid.

U zou ook een lager vermogen kunnen opgeven, waarmee u het werkelijke rendement benadert. Een ingewikkelde rekensom. Bij 100 euro rendement is dat 5.500 euro belastbaar vermogen. Het vermogen boven de vrijstelling dus. De Belastingdienst laat weten dat zo’n creatieve oplossing niet mag. Het invullen van een ander vermogen is onjuist en een vergrijp waarvoor u een boete kunt krijgen.

Dat klopt niet. U hoeft de Belastingdienst geen krediet te geven. U mag het formulier zo invullen dat het aansluit bij de uitspraak van de Hoge Raad. Het gaat hier niet alleen over rijke spaarders, maar ook om mensen met een klein kapitaaltje die hun pensioen moeten aanvullen terwijl de inflatie rondgiert.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Zelf een vraag? Geldvraag@Volkskrant.nl