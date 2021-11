Je moet wel heel veel fantasie hebben om in deze zoete bommen van Hema de smaak van tompouce te ontdekken

Wie Hema zegt, zegt rookworst en wie geen rookworst zegt, zegt tompouce. De zoekterm ‘tompouce’ levert op de site van de voormalige Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam tegenwoordig maar liefst zeventien hits op.

Vorige week werden ‘tompouce bonbons’ aan het rijke assortiment toegevoegd. Wat begon met een eenvoudig gebakje in baksteenvorm met een laagje bladerdeeg, een laag vanillebanketbakkersroom plus een laagje roze glazuur (rond Koningsdag en EK’s en WK’s oranje), is een waar imperium geworden, met tompoucesokken, tompoucevlaai, tompoucekerstversiering, tompoucekruidnoten, spekjes met tompoucesmaak en tompouceboxershorts.

Het is moeilijk te geloven, maar de Hema biedt ook een ‘tomwoefkit’ te koop aan, een tompoucebakmix voor een hondensnack. Uit het recept: ‘Voeg aan de bakmix 330 gram appelmoes, 65 gram wortel, 1 rijpe banaan en 300 gram lactosevrije Griekse yoghurt of roomkaas toe.’

Genoeg gelachen. De bonbons zijn niet best. Je moet wel heel veel fantasie hebben om in deze zoete bommen de smaak van tompouce te ontdekken. Alleen de naam wijst in die richting, en de geel-roze verpakking. Hema, let op uw saeck.

Cijfer: 4