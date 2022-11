Je kunt stroom ook per uur betalen, met lage prijzen bij veel zon en wind. Doen, zo’n dynamisch stroomtarief?

Beeld Matteo Bal

Hoe werkt een dynamisch stroomcontract?

We zijn gewend dat stroomprijzen constant zijn, al zijn ze het afgelopen jaar fors gestegen. Bij een dynamisch stroomcontract betaal je geen vast tarief voor een aantal maanden, maar wordt de prijs voor groene stroom per uur afgerekend. Dat betekent (extreem) lage prijzen als de zon schijnt en het flink waait, of als er weinig vraag naar stroom is, zoals ‘s nachts.

Op een winderige, zonnige voorjaarsdag in het weekend, zullen de stroomprijzen richting de nul gaan, en soms negatief worden. Het betekent ook (extreem) hoge prijzen bij veel vraag of weinig opwekking. De dynamische contracten zijn er overigens ook voor stroom uit gas.

Voor wie is een dynamisch contract geschikt?

De Consumentenbond zegt ‘zeker niet’ tegen dynamische contracten te zijn, maar het is volgens de bond niet voor iedereen. Wie in staat is het eigen stroomverbruik aan te passen aan de momenten dat er veel groene stroom is, kan profiteren. Zeker klanten die op zoek zijn naar lagere stroomprijzen en een nieuw contract moeten afsluiten, kijken naar deze vorm, aldus de Consumentenbond.

Auke Ferwerda, voorzitter van de Vereniging van Dynamische Energieleveranciers (VvDE), ziet uit alle geledingen consumenten toestromen. De VvDE, die energiebedrijven vertegenwoordigt als Tibber, EnergyZero en NieuweStroom, zegt dat het dynamische contract flink in de lift zit, al is het totale marktaandeel met zo’n 2 procent nog gering.

Energieleverancier Vattenfall levert geen dynamische contracten en is niet enthousiast. ‘Het lijkt aantrekkelijk’, zegt een woordvoerder, ‘maar als klant word je direct blootgesteld aan grote schommelingen op een onvoorspelbare energiemarkt, en moet je gedurende de dag bovenop je verbruik zitten.’

Kan ik een dynamisch stroomcontract afsluiten?

Als u een slimme meter hebt: ja. Nederland telt ruim een dozijn aanbieders van dynamische stroomcontracten. De meeste grote leveranciers bieden nog geen dynamische contracten, maar moeten dat in de toekomst volgens de nieuwe Energiewet waarschijnlijk wel gaan doen.

Onder aanbieders zitten ook onverwachte partijen, zoals de ANWB. ‘Vanwege de elektrische auto’, zegt Perry Lievaart, oprichter van energietak ANWB Energie. ‘Die wordt onze grootste stroomverbruiker.’ Een accu van een gemiddelde elektrische auto bevat zoveel energie dat een gemiddeld huishouden daar een werkweek op kan draaien. Met een dynamisch contract valt bij het opladen dus veel te besparen, mits de eigenaar een eigen laadpaal heeft en op goedkope momenten kan laden.

Door huishoudelijke apparaten als de vaatwasser, de wasmachine en de wasdroger in de goedkope uren te gebruiken, kun je, met de huidige prijzen, ook flink besparen, zegt Lievaart. ‘Voor lampen en de tv maakt het niet zo veel uit, die verbruiken niet zo veel.’

Hoe weet ik wanneer stroom goedkoop is?

Onder meer via dynamische-energieprijzen.nl kun je een dag van tevoren zien wat de stroomprijzen per uur voor de volgende dag zijn. Wie daar geen zin in heeft, kan als vuistregel hanteren dat je bespaart als je de grootverbruikers midden op de dag, ‘s nachts en in het weekend aan zet, omdat de prijzen dan bijna altijd lager zijn, volgens Lievaart. Veel witgoed heeft al een uitgestelde starttijd, zodat je de wasmachine kunt laten starten in de goedkope uurtjes.

Betaal ik elke maand een ander voorschotbedrag?

Dat verschilt per leverancier. Sommige passen het bedrag maandelijks aan, waardoor je in de winter meestal (veel) meer betaalt dan hartje zomer. Andere aanbieders smeren het verwachte totaalverbruik en de bijbehorende kosten uit over een jaar en delen dat bedrag door twaalf.

Wat is de maximumprijs voor een kilowattuur?

Die is maximaal 5 euro per kilowattuur. Maar dit bedrag is nog nooit gehaald: zelfs met de huidige hoge prijzen bleef de dynamische stroomprijs onder de 80 eurocent, zegt Lievaart. Veel energiebedrijven hanteren bij variabele tarieven soms al deze prijs, of zelfs meer, zegt hij.

Ik heb zonnepanelen. Levert salderen nog iets op?

Wie zonnepanelen heeft, kan de opgewekte elektriciteit aan het eind van het jaar aftrekken van zijn verbruik. Dat is gunstig, omdat je vooral in de zomer goedkope zonnestroom levert, die afgetrokken kan worden van de dure winterelektriciteit. Bij een dynamisch bedrag krijg je de uurprijs terug voor elke geleverde kilowattuur. Zonnepanelen leveren vooral veel in het voorjaar en de zomer, op momenten dat de prijs laag is. Toch valt de schade mee, zegt Ferwerda: in de zomer leveren panelen bijvoorbeeld ook rond 17.00 uur vaak nog flink wat stroom, als de vraag groot is en de prijs dus hoog. De teruggeleverde stroom brengt dan juist meer op.