Je kind wil profvoetballer worden. Hoe steun je een kind met zo’n hooggegrepen droom?

De zoon (12) van een vriendin stond laatst de hele middag in de tuin een bal hoog te houden. Binnenkomen voor een glaasje sap wilde hij niet. Wat bleek? Hij hoopte dat de buurman, die een belangrijke functie bekleedt bij een profvoetbalclub, naar buiten keek en hem zou scouten. Het is namelijk zijn grote droom om profvoetballer te worden. ‘Gaat ’m niet worden’, vertrouwde zijn moeder mij toe. Die ‘we-moeten-wel-realistisch-blijven’-houding bracht haar in een lastig parket; ze wil haar kind behoeden voor een grote teleurstelling, maar hem ook niet bij voorbaat ontmoedigen. Hoe steun je een kind dat een hooggegrepen toekomstdroom koestert?

Dit zeggen de deskundigen

De aarzelingen van mijn vriendin zijn goed te begrijpen. Het beroep profvoetballer mag voor velen een statussymbool zijn, het percentage jongens en meisjes dat het daadwerkelijk tot de top schopt, is erg klein. Van de meer dan 100.000 spelers in het jeugdvoetbal gaan er jaarlijks zo’n 5000 naar een profclub. En dan nog is er geen enkele garantie dat ze later doorstromen naar het betaald voetbal.

Met die cijfers in het achterhoofd: moet je je kind beschermen tegen de grote kans op teleurstelling? ‘Nee’, zegt psychosociaal wetenschapper Tim Choy, zelf voormalig voetbaltalent, resoluut. ‘Het is de taak van ouders om hun kind zo goed mogelijk te ondersteunen in het waarmaken van hun droom.’ Ook als die droom tamelijk onrealistisch is? ‘Kinderen zijn niet gek. Ze weten dondersgoed dat maar een klein percentage een wereldster wordt. Maar het is wel leuk om die droom te hebben. Ze halen daar plezier uit.’

‘Waarom zou je het hem niet zelf laten ontdekken?’, vraagt ook sportpedagoog Tessa Blom zich af. ‘Laat hem lekker voor die sportcarrière gaan. Het is goed om dromen te hebben. Kinderen leren meer van het najagen van zo’n wens die vervolgens onhaalbaar lijkt, dan van ouders die hen voor alles willen behoeden.’

Te veel bemoeizucht van de ouders op dit vlak kan later bovendien leiden tot vervelende verwijten, waarschuwen beide experts. Blom: ‘Dan krijg je: ‘Ik mocht niet van jullie.’ Hiermee creëren ouders uiteindelijk een nóg grotere teleurstelling, meent Choy. ‘Voor een kind komt het hard aan als ouders zeggen: je bent niet goed genoeg.’ Hoewel de intenties van vader en moeder goed zijn, is dat volgens hem de boodschap die het kind opslaat.

Hoe pak je het aan?

Het ondersteunen van de droom van je kind betekent niet dat je als een overambitieuze curlingouder elke stap moet gaan voorkauwen, zegt Choy. ‘Stel vragen, zoals: ‘Wat denk je dat ervoor nodig is om dit te realiseren?’ Als zoon of dochter met een antwoord komt, is de vervolgvraag: ‘En hoe ga je dat doen?’ Zo maak je duidelijk dat je zijn wensen serieus neemt, maar dat hij of zij ook zelf aan de bak moet.’

Met jongens van twaalf jaar oud kun je prima zo’n plan van aanpak maken. Hoeveel kost het om eventueel extra te gaan trainen? Wie gaat halen en brengen naar de sportclub? Hier hoort ook een dosis realisme bij, meent Tessa Blom. ‘Bespreek ook samen wat plan B is als het niet lukt. Maak bijvoorbeeld de afspraak dat het op school goed moet blijven gaan met de cijfers.’

Vraag een gesprek aan met de trainer van zijn huidige club, suggereert Blom, zoals er op school ook geregeld een tienminutengesprek is met de docent. ‘Vraag hem of haar om tips en om mee te denken hoe realistisch deze droom is. Het kan fijn zijn om er een autoriteit bij te halen. Misschien wordt er gezegd: Ajax wordt lastig, maar we gaan ervoor dat je bij ons in het eerste elftal komt.’