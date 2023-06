Je kind wil een Air Up-waterfles: ga je als ouder mee in de rage?

Beeld Claudie de Cleen

‘Mag ik een Air Up?’ In veel huishoudens kwam die vraag de afgelopen jaren voorbij. De gekleurde fles die door geur een smaakje geeft aan gewoon kraanwater is enorm populair onder scholieren. Gezonder dan suikerhoudende frisdrank, maar ook duur. Een Air Up heb je vanaf 39,95 euro, maar de geurringen (pods) moet je steeds bijbestellen. Ga je als ouder mee in de hype?

Dit zeggen de deskundigen

Voor ouders is het handig allereerst te weten hoe zo’n Air Up precies werkt. Want hoe kan het dat je een fles met kraanwater vult en dan toch cola of sinaasappel-vanille proeft? Vaak denken we dat smaak een kwestie van proeven is, met de mond dus, maar zo’n 80 procent van je smaakperceptie wordt bepaald door geur, legt Garmt Dijksterhuis uit. Hij is als geur- en smaakwetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht en auteur van het boek Hoe smaakt het?. ‘Op je tong neem je alleen waar of iets een basissmaak is: zoet, zout, zuur, bitter en umami.’ De meer specifieke smaken ‘proef’ je door geurmoleculen die vrijkomen. ‘Knijp maar eens je neus dicht en lik aan een appel en een ui, je merkt het verschil niet.’

Op de Air Up-fles, om het rietje heen, plaats je een geurring (pod). Het is niet zo dat je de geur opsnuift waardoor je hersenen denken dat je cola drinkt. ‘De geurmoleculen komen met het water je mond in. Achterin gaan ze omhoog, je neus is, net als bij gewoon eten en drinken. Dat noemen we retronasaal ruiken’, aldus Dijksterhuis. ‘Boven in je neus zitten receptorcellen die de geur als onderdeel van de smaak registreren. Alleen de zoetheid op de tong, zoals bij echte frisdrank, mis je.’

‘Dat ding is duur en eigenlijk flauwekul’, zegt Annelies Bobeldijk van Wow Opvoedcoaching. Typerend aan rages is dat ze vaak tamelijk nutteloos lijken. Denk aan voetbalplaatjes of plastic speentjes. ‘Maar voor kinderen is het belangrijk om mee te kunnen doen.’

Ouders willen niet dat hun kind wordt buitengesloten. Het argument ‘maar iedereen heeft er één!’ is soms moeilijk te weerstaan. Volgens Bobeldijk begint groepsdruk vanaf 9 jaar te spelen. ‘Dan gaan kinderen zichzelf in verhouding tot anderen zien. De mening van klasgenoten wordt belangrijker. Ergens bij willen horen is niet slecht, het is een biologische behoefte.’ Aan ouders de taak om hierover met hun kind te praten. ‘Je geeft mee dat het niet gaat om wat je hebt, maar om wie je bent.’

Hoe pak je het aan?

De 10-jarige zoon van Annelies Bobeldijk wilde ook dolgraag een Air Up. ‘Dat is prima, zeiden we, maar dan koop je het van je zakgeld of vraag je het voor je verjaardag aan opa en oma.’ Op deze manier spoor je je kind aan goed na te denken over de aankoop. Misschien krijgen ze spijt omdat ze hierdoor geen computerspelletje of legobouwset kunnen kopen. ‘Ze leren die waardevolle lessen pas als het even pijn doet.’

Het kan helpen een bedenkperiode in te lassen. Is de fles na twee weken nog even gewenst? ‘Zo leer je ook dat ze morgen niet direct krijgen wat ze vandaag willen hebben’, aldus Bobeldijk.

Smaakwetenschapper Garmt Dijksterhuis kan zich voorstellen dat de Air Up voordelen biedt voor kinderen die uit zichzelf te weinig water drinken. ‘Het alternatief is dan sap of frisdrank en daar zitten vaak suikers in, wat slechter is.’ Vormt de Air Up een springplank naar frisdrank, zoals vapen voor jongeren het voorportaal kan zijn van een sigaret? ‘Uiteindelijk blijft het water. Je kind mist de zoetheid op de tong die de meeste frisdranken wel leveren door suiker of zoetstoffen. Het zou onderzocht moeten worden of de Air Up hierdoor gaat vervelen, of dat je kind water gewoon lekker gaat vinden.’