Je kind huilt tranen met tuiten na een logeerpartijtje: hoe leer je het zonder drama mee naar huis te gaan?

Beeld Claudie de Cleen

De 7-jarige dochter van een vriendin moet altijd enorm huilen als ze wordt opgehaald na een logeerpartij bij opa en oma of bij een vriendinnetje. Afscheid nemen valt haar zwaar en ze wil absoluut niet mee naar huis. Wat speelt er op zo’n moment in het kinderbrein en hoe kun je als ouder reageren?

Dit zeggen de deskundigen

Veel kinderen vinden het lastig om te vertrekken als ze het ergens gezellig hebben, of het nou om een logeerpartij, speelafspraak of kinderfeestje gaat. ‘Ieder kind reageert weer anders: met tranen, een driftbui of door weg te rennen, waardoor je als ouder het gevoel hebt dat je er achteraan moet sprinten’, zegt psycholoog en opvoedcoach Joyce Akse.

Een plezierige situatie, het logeerpartijtje, krijgt opeens een negatieve lading door het dramatische slotakkoord. ‘Dat vinden volwassenen vaak jammer, maar het is belangrijk om te begrijpen dat je kind vooral teleurstelling voelt’, zegt Akse. ‘Kinderen leven erg in het moment en ze willen de leuke momenten zo lang mogelijk rekken.’ Heel menselijk.

‘Een kind van 7 moet nog leren hoe afscheid nemen eigenlijk werkt en hoe ze hun emoties kunnen reguleren’, zegt kinder- en jeugdtherapeut Marloes de Jong. Ouders kunnen daarbij helpen. ‘Maak er allereerst niet een te groot ding van.’ Zeker als er sprake is van een patroon, kunnen ouders de reflex voelen om geërgerd te reageren (‘Ik word hier zo moe van!’). Probeer toch het geduld op te brengen en troost te bieden. ‘Zeg: ik zie dat je het lastig hebt. Kom maar hier voor een knuffel.’ ‘Het kan helpen om te zeggen dat ze eenmaal thuis nog even met opa en oma mag bellen. Pak vervolgens door en ga weg. ‘Het afscheid eindeloos rekken doet de zaak geen goed.’

Hoe pak je het verder aan?

Blik op een rustig moment samen terug, adviseert Akse. ‘Wat gebeurde er nou precies? Wat maakt het afscheid nemen moeilijk?’ Probeer wat je terugkrijgt niet te bagatelliseren (‘Het is toch niet zo erg? Je ziet opa en oma volgende week weer!’). Volgens de experts helpt het om de gevoelens te ‘ondertitelen’, zodat dochterlief gaat begrijpen waarom ze de situatie lastig vindt, maar ook dat het verdriet vaak van korte duur is. Door die emoties te benoemen, voelt je kind zich gezien en gehoord. Dat helpt ook om de angel uit de situatie te halen.

Maak samen een plan van aanpak voor de volgende keer. Laat de ideeën hiervoor uit de koker van je kind komen. ‘Vraag: wat zou je fijn vinden?’, adviseert Akse. ‘Bij sommige kinderen helpt het om alles rondom het afscheid nemen zo voorspelbaar mogelijk te maken en dus alle vaste onderdelen door te nemen, van het aanbellen tot het aantrekken van de schoenen.’

‘Het kinderbrein heeft schakeltijd nodig’, benadrukt Marloes de Jong. Bedenk hoe je de overgang soepel kan laten verlopen. Niet door bij het ophalen je kind ogenblikkelijk de auto in te sommeren. ‘Misschien kun je nog een kopje koffie drinken voordat je naar huis gaat. Kondig het vertrek altijd van tevoren aan. Wijs bijvoorbeeld op de klok aan: als het zo laat is, gaan we. Of: je mag nog vijf minuten spelen en dan doen we onze jassen aan.’