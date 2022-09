Je huis isoleren met natuurlijke materialen, kan dat?

Beeld Matteo Bal

Het is eigenlijk curieus: je huis verduurzamen wordt van alle kanten flink gestimuleerd, door banken met voordelige hypotheken en door het kabinet met stevige subsidies. Maar bij een van de belangrijkste maatregelen is de duurzaamheid van de gebruikte materialen niet zo’n issue. Voor de isolatie van muren, daken en gevels zijn de industriële producten glas- en steenwol, samen met piepschuim, PIR en PUR, al jaren favoriet – en geschikt om subsidie voor te krijgen.

Milieuadviesorganisatie Milieu Centraal geeft glas- en steenwol nog net een ‘gemiddelde’ milieuscore. Het zijn minerale producten gemaakt van respectievelijk glasscherven en vulkanisch gesteente die goed recyclebaar zijn. Maar het productieproces is CO 2 -intensief en heeft wel degelijk een grote milieu-impact. Dat werd publiek bekend toen boze boeren de vestiging van steenwolfabrikant Rockwool in Roermond blokkeerden. Die prijkte namelijk bovenaan de lijst van grootste ammoniakuitstoters in Nederland. PIR en PUR (polyurethaan) zijn kunststoffen op basis van olie.

Is er ook een alternatief?

De laatste jaren komen er steeds meer natuurlijke, zogenoemde ‘biobased’ isolatiematerialen beschikbaar. Van vlas, houtvezels, cellulose (oud papier), schapenwol, stro tot hennep, metisse (gerecycled katoen), miscanthus (olifantsgras) en lisdodde. Ze worden al mondjesmaat gebruikt in de nieuwbouw, maar je kunt ze ook gebruiken om je dak aan de binnenkant te isoleren of een voorzetwandje met isolatie in de huiskamer te timmeren.

‘Natuurlijke isolatiematerialen slaan CO 2 op en hebben dus negatieve emissies’, zegt Jan Willem van de Groep van de Gideonsbende, een ‘beweging’ die de bouw op natuurlijke materialen wil laten overgaan – de materialentransitie. ‘Alleen al met het isoleren van de huidige Nederlandse woningvoorraad met CO 2 -intensieve materialen zouden we over de 1,5 graad opwarming heen schieten. Natuurlijke materialen kunnen helpen het CO 2 -probleem van de uit staal, baksteen en beton opgetrokken bouwwereld op te lossen.’ Daarnaast, zegt Van de Groep, bieden ze een nieuw perspectief voor de door de stikstofcrisis geplaagde landbouw: laat boeren maar extensieve gewassen als zonnekroon of sorghum gaan verbouwen, in plaats van mais voor veevoer.

Maar isoleren die materialen ook evengoed?

De isolatiewaardes van de meeste natuurlijke materialen zijn wat minder dan die van de gangbare isolatiematerialen. Dat betekent dat je een iets dikkere opbouw krijgt, vergeleken met glas- en steenwol gaat het om centimeters. Natuurlijke materialen zijn prettiger in het gebruik dan snel irriterende glas- en steenwol. Bovendien zijn ze ‘damp-open’, ze ademen meer dan de minerale isolatiematerialen door de continue werking van vocht in het spul.

Zijn er ook nadelen?

Milieu Centraal raadt schapenwol af, omdat schapen veel broeikasgas produceren en uit hun mest ammoniak ontsnapt. Sommige natuurlijke materialen kunnen ook slechter tegen vocht dan de traditionele. Ze zijn daarom ook niet bruikbaar voor spouwmuren. ‘Alles draait daarbij om een juiste en deskundige manier van aanbrengen’, zegt Van de Groep. ‘Doe je dat goed, dan is er geen verschil met de minerale oplossingen.’

Kun je al terecht in de bouwmarkt?

Hoewel ze merken dat de belangstelling voor natuurlijk isoleren toeneemt, kijken de grote bouwmarkten nog de kat uit de boom. Volgens inkoper Sebastiaan Vreekamp van Intergamma, het bedrijf achter Gamma en Karwei, ligt dat niet aan de kwaliteit van de materialen, maar aan de verpakking.

‘We hebben anderhalf jaar geleden een onderzoekje gedaan en daaruit bleek dat de natuurlijke materialen niet consumentvriendelijk waren verpakt. Het verkoopt niet lekker.’ Zijn bouwmarkten verkopen wel isolatieplaten van vlas, maar dan alleen online. ‘We leggen ze niet in de winkel, vanwege het prijsverschil.’ Al is dat verschil inmiddels flink teruggelopen, geeft hij toe, omdat de industriële materialen meer te kampen hebben met de hoge energieprijzen.

En daarbuiten?

Er zijn gespecialiseerde bouwmarkten, online, zoals Groenebouwmaterialen, Eco-bouwmaterialen en Ekoplus waar ook de kennis over natuurlijk isoleren verzameld is. ‘Mensen worden zich meer bewust van wat ze in hun huis stoppen’, zegt Michiel Kalkman van Groenebouwmaterialen.nl, dat aan bouwers en particulieren levert. ‘En prijstechnisch worden natuurlijke materialen op dit moment echt interessant.’ Dat natuurlijke materialen minder handzaam verpakt zijn, bestrijdt hij. ‘Rollen isolatie zitten in zakken en plaatmateriaal wordt los verpakt.’

En hoe zit het financieel?

Je huis (laten) isoleren verdien je met de huidige gasprijzen in een paar jaar terug. Reken op één tot zes jaar, afhankelijk van het type isolatie (vloer, dak, gevel, spouwmuur). Ook al vallen natuurlijke materialen duurder uit, dan nog is de terugverdientijd overzichtelijk.

Voor één isolatiemaatregel kun je 15 procent subsidie krijgen, voor twee maatregelen 30 procent. Dan moet je dat wel door een erkend bedrijf uit laten voeren. Als je niet zelf aan de slag gaat, is het zaak met de aannemer of klusjesman (m/v) een goed gesprek te voeren over zijn of haar materialenkeuze. Want de gemiddelde aannemer is opgeleid noch gewend om een wandje gevuld met olifantsgras neer te zetten.