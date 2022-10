Jazeker, iemand moet het doen: pepernotenbier en rookworstbier proberen

Pepernotenbier en rookworstweizen.

Komt een man bij de Hema om een flesje pepernotenbier en een blikje rookworstbier te kopen. Zegt de verkoopster bij het afrekenen spottend en met een vilein glimlachje dat het ergste doet vrezen: ‘U gaat het proberen?’

Jazeker mevrouwtje, iemand moet het doen, maar eerst de voorgeschiedenis. Die begint in 2021, midden in de lockdown als Hema tompoucebier introduceert. De mensen waren toe aan een verzetje, binnen een dag was de voorraad uitverkocht. Sindsdien is het hek van de dam bij de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam.

Het pepernotenbier (‘Lekker drinken tijdens pakjesavond’) is van Brouwerij De Hoop, het rookworstbier (weizen, ‘past perfect bij een Hema-rookworst’) van Vandestreek. Om met de laatste variant te beginnen: gerookte mout zorgt er warempel voor dat het bier de zintuigen leidt naar gemalen vlees vermengd met specerijen en zout in een omhulsel. Noteert: bittere en hardnekkige nasmaak.

Bij het pepernotenbier klopt de goede Sint zowaar op de deur. Zoetig. Eerder taaitaai dan pepernoten.

Tip voor de Hema tot slot: paaseitjesbier. Kaaskoekjesbier. Saucijzenbroodjesbier.

Cijfer pepernotenbier: 5

Cijfer rookworstbier: 4