Is het met de verhoogde rente beter je studieschuld af te lossen of door te sparen?

Ik studeerde in 2009 af met een studieschuld van 20.178,80 euro. Scandinavische talen en culturen was een leuke, veelzijdige studie, maar de goedbetaalde banen lagen niet voor het oprapen. Dus loste ik in het begin zo langzaam mogelijk af. Ik maakte gebruik van de aflosvrije periode van maximaal zestig maanden en draagkrachtberekeningen om mijn maandbedrag omlaag te krijgen. DUO (de overheidsorganisatie die dit regelt) is de kwaadste niet.

Inmiddels is het met mijn carrière toch nog goedgekomen en heb ik een beetje vermogen opgebouwd door te sparen en te beleggen. Van mijn studieschuld rest vandaag nog altijd 6.401,17 euro. Ik zou dat in een keer kunnen afbetalen, maar dat doe ik niet. Het rentepercentage over mijn studieschuld is voor mij 0. Dan spaar en beleg ik liever. Maar de renteregeling gaat veranderen.

Wanneer loopt de rentevaste periode af?

Dit jaar is de rente op een studieschuld omhoog gegaan. Er gelden nu twee tarieven: 1,78 procent per jaar voor het mbo en het oude stelsel in het hoger onderwijs en 0,46 procent per jaar voor het nieuwe leenstelsel (vanaf 2015). Deze nieuwe percentages gaan vaak niet direct in. DUO hanteert namelijk een rentevaste periode van vijf jaar. Dit betekent dat je rente een keer per vijf jaar wordt vastgezet. Op de site van DUO kun je zien wanneer dat voor het laatste gebeurde, bij mij was dat op 1 januari 2020. Dus ik mag nog tot 31 december 2024 genieten van 0 procent rente.

Maar als je rentevaste periode eind vorig jaar afliep, dan heb je pech en betaal je vanaf dit jaar het nieuwe percentage. Loopt je periode eind dit jaar af, dan betaal je vanaf volgend jaar rente. Hoeveel? Dat weet je dan pas. Rentes zijn lastig te voorspellen, maar gezien de economische ontwikkelingen mag je aannemen dat ze verder zullen stijgen. Versneld je schuld aflossen wordt daarom steeds interessanter. Maak nu alvast een plan.

Voorbereiden op een rentestijging

Als je het aflosbedrag al weet, dan kun je het in een keer afbetalen. Staat je rente nog jaren vast op 0 procent, dan kun je alvast maandelijks extra geld apart zetten op een spaarrekening of spaardeposito om later een grote aflossing te doen. Daarop ontvang je in de tussentijd zelfs wat spaarrente. Je kunt het ook beleggen in een indexfonds voor mogelijk nog meer rendement, maar dan loopt je wel een risico op verlies.

De stijgende rente is niet het enige argument om snel af te lossen. Het geeft ook een heerlijk gevoel van die schuld verlost te zijn. Ook verlaagd een studieschuld de maximale hypotheek die je kunt krijgen. Dat kan ook een reden zijn.

Ten slotte: voordat je extra gaat aflossen is het wel van belang dat je eerst een spaarbuffer hebt. Die kan bestaan uit zes maanden aan uitgaven. Zodat je ook als je even zonder inkomsten zit je vaste lasten kunt blijven betalen. DUO als schuldeiser is nog altijd minder erg dan je huurbaas, bank of Wehkamp.