Is het erg om tegen je kind te liegen over de tandenfee?

Beeld Claudie de Cleen

‘Komt de tandenfee als mijn tand er straks uitgaat?’ Een vriendin werd onlangs overvallen door deze vraag van haar zoon. In een paar seconden moest ze beslissen of ze zou beamen dat hij inderdaad een muntje voor zijn tand zou krijgen, hoewel ze eigenlijk geen zin had om, naast het sinterklaasverhaal, nog meer onwaarheden te vertellen. Maar ja, ze wilde ook niet dat hij in de klas zou rondbazuinen dat de tandenfee niet bestaat. Is het erg om tegen je kind te liegen over zoiets als de tandenfee?

Dit zeggen de deskundigen

De figuur van de tandenfee is zo’n honderd jaar geleden overgewaaid uit de Verenigde Staten. Daar is de ‘tooth fairy’ populairder dan hier. Uit onderzoek blijkt zelfs dat bij kinderen van 7 jaar het geloof in de tandenfee er sterker is dan in de paashaas en de kerstman. ‘In meerdere culturen vind je rituelen rondom het verliezen en wisselen van melktanden’, zegt Irene Stengs, antropoloog aan de VU en het Meertens Instituut en gespecialiseerd in rituelen. In Frankrijk geloven kinderen bijvoorbeeld dat een muis (la bonne petite souris) hun melktanden meeneemt in ruil voor een cadeautje of snoep.

‘Voor kinderen is vooral het wisselen van de voortanden een grote gebeurtenis. Het geeft een raar gevoel, is voor iedereen zichtbaar en staat ook nog eens symbool voor het groter worden’, zegt Stengs. Dat zo’n rite de passage wordt gemarkeerd op een feestelijke manier, is dus niet vreemd. Om dit vervolgens liegen te noemen gaat haar te ver. ‘Dan heb je als ouder nog veel meer om je zorgen over te maken. In tal van boeken praten de dieren, dat kan ook niet.’

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat liegen over zoiets als Sinterklaas of de tandenfee schadelijk is voor het kind of dat dit de band met de ouders schaadt, zegt universitair hoofddocent Rianne Kok, die aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek doet naar liegen binnen gezinnen. ‘Er is kinderen gevraagd: denk nog eens terug aan het moment waarop je erachter kwam dat Sinterklaas niet bestaat, voelde je je voorgelogen? Ben je het vertrouwen in volwassenen verloren? De overgrote meerderheid heeft hier geen last van.’

Zo pak je het aan

Er is een middenweg tussen actief meegaan in het verhaal (‘ze draagt een jurkje en komt via het raam naar binnengevlogen’) en plompverloren verkondigen dat het allemaal een grote hoax is. ‘Stel vragen aan je kind: hoe denk jij dat de tandenfee dat aanpakt?’ adviseert Rianne Kok. ‘Kinderen geloven vaak toch wel wat ze willen. Misschien antwoordt je dochter: ik denk dat ze voorzichtig het kussen optilt en het muntje eronder legt.’ Zo stimuleer je het eigen denkproces en vul je niet te veel in.’ Mooie bijkomstigheid: op deze manier doe je mee zonder ‘leugens’ te vertellen.

Antropoloog Irene Stengs kan zich indenken dat sommige ouders moeite hebben met het materialistische element van de traditie. ‘Waarom weer een cadeau of geld? Maar dat heb je als ouder zelf in de hand. Een mooi doosje neerleggen voor de tand kan ook.’

De Amerikaanse sterrenkundige Neil deGrasse Tyson vertelde in The Late Late Show hoe hij zijn dochter stimuleerde om zelf onderzoek te doen naar het bestaan van de tandenfee. ‘Naast haar bed legde ze knisperend folie om de fee te betrappen.’ Toen dat niet werkte, bekokstoofde ze met haar vriendinnen een plan: het eerste meisje dat een tand verloor, zou niets vertellen aan haar ouders. En ja hoor, de volgende ochtend lag de tand nog onder het kussen. Zo zie je maar weer: zo’n fantasiefiguur kan zowel de verbeeldingskracht stimuleren als het kritisch denkvermogen.