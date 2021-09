Is het altijd fraude als ik een telefoontje krijg van de bank?

U bent onlangs veranderd van bank en heeft gebruikgemaakt van een overstapservice, zodat u dertien maanden lang twee bankrekeningen heeft. Nu belt de nieuwe bank u op, zogenaamd om fraude te voorkomen. U schrikt hiervan en denkt dat dit een oplichter is.

Veel mensen denken dat de bank nooit belt en zijn gealarmeerd als dat wel gebeurt. Maar soms is het telefoontje toch echt. De bank kan u bellen om u ervoor te waarschuwen dat u slachtoffer bent van fraude en om aan te kondigen dat uw rekening en pasjes tijdelijk geblokkeerd worden. De bank kan u ook vragen stellen over uw transacties, omdat u verdacht wordt van betrokkenheid bij witwassen. Volgens de bank bent u dan verplicht om hun informatie over die transacties te verschaffen.

Maar er kan wel degelijk sprake zijn van fraude. Criminelen kunnen het telefoonnummer van uw bank kapen en u bellen. Als u het nummer controleert, ziet u dat dit bijvoorbeeld de alarmlijn is van ING (020 22 888 00). Als u dit nummer heeft opgeslagen in uw telefoon, dan krijgt u de melding dat ING belt. Dat wekt vertrouwen, maar ten onrechte. Deze truc staat bekend als nummerspoofing. ‘Spoofing’ betekent nabootsen of namaken. Een crimineel kan via een of ander Oost-Europees land aan praktisch ieder Nederlands telefoonnummer komen en zich voordoen als wie of wat hij of zij maar wil. Dus als de Belastingtelefoon of ING Alarmlijn u belt, kunt u niet weten wie daar achter zit. Sterker nog, u weet zelfs niet eens van welke locatie er wordt gebeld. Iemand die met een 020-nummer belt, hoeft helemaal niet in Amsterdam te zitten.

Het verhaal van criminelen is soms nauwelijks van echt te onderscheiden. Let dus goed op wat de beller van u wil. Hij kan u informeren over een blokkade, of vragen naar informatie over uw transacties. Maar een echte medewerker vraagt u nooit om iets te doen of gegevens te delen waarmee hij toegang kan krijgen tot uw rekening. U moet dus nooit op links klikken, de besturing van uw telefoon of computer uit handen geven, inloggegevens delen of overboekingen doen. Als u twijfelt, hang dan op en bel zelf de bank op. Niet via een nummer dat ze u hebben gestuurd, maar dat u zelf heeft opgezocht. Of ga langs bij het lokale kantoor van uw bank.

Digitalisering maakt alles makkelijk. Helaas zijn criminelen vaak eerder op de hoogte van dit gemak dan u. Wie een overboeking doet naar het oude rekeningnummer van iemand die is overgestapt naar een andere bank, krijgt sinds kort diens nieuwe rekeningnummer te zien. Dat vereenvoudigt het veranderen van bank. Een crimineel kan op deze manier aan informatie komen, waarmee hij u ervan kan overtuigen dat hij werkelijk bij de bank werkt.

Bekijk de website veiligbankieren.nl om meer te leren en laat vrees voor fraude u niet weerhouden van een overstap naar een andere bank. Hoe actiever u bent, hoe alerter.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl