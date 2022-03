Is er opnieuw weinig van je goede voornemens terechtgekomen? Reken het jezelf niet aan

Beeld Sophia Twigt

Besloot je net als velen om op 1 januari om (voorlopig) te stoppen met drinken, om meer goede boeken te lezen of vaker te sporten? Uit verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld van Stanford-psycholoog Kelly McGonigal uit 2014 of het jaarlijkse Goede Voornemens-onderzoek van ING, blijkt dat rond de 90 procent van de goede voornemens mislukt. Het resultaat na een aantal maanden is dus niet een betere gezondheid en meer levensgeluk, maar eerder een sluimerend schuldgevoel omdat er weinig van terecht is gekomen.

Volgens filosoof Stine Jensen, die eerder dit jaar het boek Faalmoed en andere filosofische overdenkingen schreef, gaat er fundamenteel iets mis met het maken van goede voornemens, waardoor we in plaats van een verbeterd zelf een slecht gevoel krijgen. ‘Er is niets mis met minder willen drinken, maar als je heel rigide op 1 januari aankondigt ermee te stoppen, maak je er een wedstrijd van’, zegt Jensen. ‘Als het niet lukt om het einddoel te behalen, heb je het gevoel dat je hebt gefaald.’

Aanvankelijke mislukking

Volgens de filosoof kan het gevoel van falen met collectieve stopacties op 1 januari groter worden omdat er een groepsdruk omheen hangt. ‘Voor sommige mensen kan een derde oog goed werken om goede voornemens vol te houden, maar je faalt ook harder door het oog van een ander.’ Als je onopgemerkt in april aan de slag gaat met voornemens, dan voel je je minder slecht als het niet lukt. En is de kans groter dat je erna een nieuwe poging kunt wagen die misschien wel succesvol is. Jensen: ‘Bij alle goede stopprogramma’s, of het nou om roken of drinken gaat, is ruimte om de draad weer op te pakken nadat je bent gestruikeld – zonder schaamte en schuldgevoelens.’ Na een aanvankelijke mislukking (toch een glas wijn) kun je gewoon opnieuw beginnen. ‘Dit is een strategie die duurzamer is dan goede voornemens met een start en een finish’, zegt Jensen.

Schrijfster Marian Donner heeft een broertje dood aan schaamte en schuldgevoelens als het niet lukt om jezelf te verbeteren. Haar Zelfverwoestingsboek uit 2019 is een aanklacht tegen de maatschappelijke druk dat we onszelf moeten optimaliseren. Mensen zijn geen machines die altijd verbeterd moeten worden, zegt Donner. ‘Het is prima om mooier, productiever of slimmer te willen zijn. Maar vraag jezelf wel af waarom je dat wilt. Omdat je denkt dat de samenleving dat verwacht of omdat het bijdraagt aan je eigen levensgeluk? Dan pas ben je echt bereid er iets voor op te geven en lukt het je om jezelf te veranderen.’

Faaldagen

Soms is zelfacceptatie beter, als het doel te hoog gegrepen is bijvoorbeeld. Donner: ‘Ik voel me ook wel eens te dik. Maar ik weet ook dat ik de prijs voor een perfect lichaam niet wil betalen. Dat zou mij alleen maar ongelukkig maken. Wat mij wél gelukkig maakt is mijzelf verrijken door te lezen en kennis te vergaren. Omdat het voor mijzelf is, niet vanwege het stemmetje van buitenaf.’

Jensen denkt dat goede voornemens echt iets kunnen bijdragen aan je levensgeluk als je ze positief insteekt. ‘Je kunt een voornemen herframen. Zeg niet: ik stop met iets, maar zeg: ik begin aan iets nieuws. En vervang een negatieve gewoonte, waar je minder blij van wordt, door een positieve gewoonte, die je gelukkiger maakt. Als je bijvoorbeeld vindt dat je eigenlijk iets te veel op je telefoon zit, laat je telefoon dan boven liggen en leg een boek klaar op de bank. Dan ga je vanzelf meer lezen en minder scrollen.’

Maar bovenal, wees niet te hard voor jezelf als het niet lukt, dan blijf je positief gemotiveerd. Jensen noemt een methode die sportfilosofen toepassen. ‘Eerst krijg je een makkelijke taak. Als dat lukt krijg je een goed gevoel en zet je door als het moeilijker wordt. Zo kun je je goede voornemens ook aanpakken. Begin klein, bijvoorbeeld met tien dagen niet drinken. Beloon jezelf als het lukt’, zegt Jensen. ‘En gun jezelf ‘faaldagen’, zonder je schuldig te voelen dat het even niet lukt.’