Is een bod op Marktplaats bindend, of kun je er gewoon onderuit?

U heeft een racefiets op Marktplaats aangeboden en een koper gevonden die er een mooi bedrag voor wil neertellen. Vervolgens laat de bieder niets meer van zich horen. Is zo iemand niet verplicht om zijn belofte na te komen?

Volgens de regels van Marktplaats is een bod niet bindend en verplicht het niet tot aan- of verkoop. Dat geldt dus ook voor de verkoper. Die kan u zelfs zijn adres sturen (zodat u kunt komen kijken) en ondertussen met een andere koper een deal sluiten, zodat u voor niets komt. Het gebeurt ook dat de koper na de bezichtiging begint af te dingen. Er zit een krasje op het product of er is iets anders dat hem tegenvalt. Als u merkt dat iemand aarzelt, kunt u ook iets van de prijs afdoen of een gratis bidon of reservewiel aanbieden. Het is een kwestie van onderhandelen. Wat dat betreft doet Marktplaats zijn naam eer aan. Niet iedereen houdt van dat gesjacher, maar het hoort er een beetje bij. Een deal op Marktplaats is pas rond als goederen en geld zijn uitgewisseld. Het komt regelmatig voor dat een koper niet komt opdagen.

18,7 miljoen Er staan 18,7 miljoen advertenties op Marktplaats.

De regels van Marktplaats zijn juridisch gezien soms te vrijblijvend. Een overeenkomst is bindend als beide partijen het eens zijn over een bod. Dus als iemand op uw fiets biedt en u zegt: ‘We spreken af dat ik hem voor die prijs verkoop. Ik reserveer hem voor u. U kunt hem vanmiddag komen ophalen.’ Als de koper dan akkoord gaat, is er een overeenkomst. Er is geen duidelijke afspraak als u zegt: ‘Kom vanmiddag maar langs om de fiets te bekijken.’

Bij een overeenkomst kunt u de koper per aangetekende brief in gebreke stellen en verplichten het product tegen de afgesproken prijs af te nemen of te leveren. Bij Het Juridisch Loket kunt u een voorbeeldbrief ingebrekestelling vinden. Als dit niet werkt, kunt u volgens het Juridisch Loket naar de rechter stappen. In de praktijk komt dat nauwelijks voor. Rechtszaken over Marktplaats gaan vooral over oplichting en ondeugdelijke producten die veel te snel stuk gaan.

Toch kunt u wel gesjacher voorkomen. Wees eerlijk als u iets aanbiedt op Marktplaats, met foto’s die de gebreken laten zien. Spreek een tijd af tot wanneer het geaccepteerde bod geldig is en vraag een aanbetaling als iemand wil dat u het artikel voor hem reserveert.

En voor kopers: neem na uw bod direct contact op met de aanbieder als u serieuze interesse heeft. Mogelijk onderhandelt de verkoper al met iemand anders, met wie hij rechtstreeks via e-mail of telefoon contact heeft. Controleer alles voordat u koopt en check help.marktplaats.nl voor tips over oplichting.

Ik kocht laatst een bureautje via Marktplaats en stuurde de verkoper later een foto van mijn werkkamer met de nieuwe aanschaf. Een goede deal tegen een redelijke prijs maakt beide partijen gelukkig.

Heb je ook recentelijk een aankoop gedaan en wil je weten waar je eigenlijk precies recht op hebt? Reinout van der Heijden beantwoord drie keer per maand al je geldvragen voor de Volkskrant. Deskundig, betrouwbaar, begrijpelijk en zonder nonsens. Mail naar geldvraag@volkskrant.nl. Alle vragen worden geanonimiseerd behandeld.