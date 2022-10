Inflatie, krapte: het is de hoogste tijd voor een loonsverhoging. Hoe regel je dat?

Dit is de perfecte tijd om een loonsverhoging aan te kaarten bij je baas. Met de krapte op de arbeidsmarkt en de hoge inflatie heb je alvast twee goede redenen om het gesprek te openen. Het is niet onwaarschijnlijk dat je werkgever te maken heeft met een hoog personeelsverloop en voortdurend vacatures moet plaatsen. Dat kost ze bakken met tijd, en dus geld. Het zal je werkgever veel waard zijn om jou in ieder geval binnen boord te houden. En als die daar zelf niet over begint, moet jij dat vooral doen.

Beeld Sophia Twigt

De eerste voorwaarde voor zo’n gesprek is dat je je werk nog leuk vindt. Onlangs kon je in deze krant lezen wat je kan doen, als je na de vakantie geen zin meer hebt in je werk. Daarin vertelde Jaap van Muijen van de Nyenrode Business Universiteit dat salarisonderhandelingen de onvrede waarschijnlijk niet wegnemen. Als je 3 procent krijgt, is dat al veel. Bij een nieuwe werkgever kan je, dankzij diezelfde krapte op de arbeidsmarkt, veel grotere stappen maken.

Maar ook als je met plezier naar je werk gaat, valt er bij je huidige werkgever genoeg te onderhandelen. En juist omdat de stappen op de ladder niet al te groot zijn, moet je dat regelmatig doen. Schroom nooit om te vragen om loonsverhoging. Je collega’s doen het heus ook, al hoor je daar zelden iets van. Goede momenten om het aan te kaarten zijn bijvoorbeeld: drukke periodes, als goed te zien is hoe onmisbaar je bent, of kort nadat een of meerdere collega’s hun baan hebben opgezegd.

Ook als er CAO-afspraken zijn, is salaris onderhandelbaar. Je kan meerdere tredes omhoog klimmen binnen je schaal. Anders kan je proberen een hele schaal omhoog te klauteren. Daar horen wel concrete nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij. Maar vergis je niet, soms zijn dat taken die je misschien toch al uitvoert, ‘omdat dit nu eenmaal altijd zo gaat’ bij jou op de zaak. Probeer sowieso een duidelijke taakomschrijving van je werk te achterhalen en controleer regelmatig of die nog klopt. Zo niet, neem dat mee in de onderhandelingen.

Als meer geld er gewoon even niet in zit, vraag dan om betere secundaire voorwaarden. Daar is voor een werkgever vaak makkelijker te schuiven met geld. En ook hier is bijna alles onderhandelbaar. Vraag om meer vakantiedagen. Kan je een bonus of provisieregeling krijgen? Arbeidsmarkttoeslag? Is er geen betere pensioenregeling? Hoe zit het met een dertiende maand? Veertiende maand (bestaat echt, google maar)? Studiemogelijkheden? Liefst in de tijd van de baas. Een auto van de zaak? Of anders een telefoon, elektrische fiets of kinderoppas van de zaak? Thuiswerkvergoeding? Ook willen slimme werkgevers vaak betalen voor sportactiviteiten en sportschoolabonnementen. Een frisse, gezonde werknemer is immers een productieve werknemer.

Als je nog steeds een dikke vette nee krijgt, vraag dan om een lijstje met de voorwaarden die nodig zijn om het alsnog voor elkaar te krijgen en plan alvast een nieuw gesprek in over drie maanden. Laat gerust ook rond je werkplek uitgeprinte vacatures van nieuwe banen liggen, om de druk een beetje op te voeren. Omdat je het waard bent.