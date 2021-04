In zo’n kant-en-klare smoothie zitten meer dan twintig suikerklontjes

Beeld Innocent / bewerking de Volkskrant

Wat is een smoothie eigenlijk?

Een drankje van vooral gepureerd fruit en/of groenten, met eventueel wat andere ingrediënten. Daarom denken veel mensen dat ze heel gezond zijn. Maar meestal kun je beter gewoon fruit of groente eten.

Hoezo? In een smoothie zit toch ook veel fruit of groente?

Drie redenen: een smoothie drink je snel weg, waardoor je meer calorieën en suiker binnenkrijgt dan wanneer je ‘heel’ fruit eet. En in een smoothie zitten nauwelijks vezels, omdat het meestal om gezeefd of verdund sap gaat en niet om de gepureerde, hele vrucht. Daardoor verzadigt een smoothie ook minder. Ten slotte is zo’n plens koud sap behoorlijk belastend voor je maag en darmen, omdat je het niet hoeft te kauwen.

Zoveel calorieën en suiker zitten er toch niet in een smoothie…

Zullen we het vergelijken? In bijvoorbeeld de ‘Innocent Super smoothie antioxidant’ zitten ‘4 geperste appels, 1 gepureerde banaan, wat komkommersap, een drupje spirulina- en saffloer-extract, wat gemalen lijnzaad, sap van 20 druiven, ½ gepureerde kiwi, drupje limoensap, ½ fijngestampte mango, een drupje matcha en wat vitamines’. Het is onduidelijk of dat voor het hele flesje (750 ml) geldt. Maar in zo’n fles zit ruim 82 gram suiker, dat zijn meer dan twintig suikerklontjes. Stel dat je die fles in twee dagen opdrinkt, dan zijn dat nog steeds ruim tien klontjes per dag.

Maar in appels en banaan zit toch ook veel suiker?

Klopt. Na bijvoorbeeld één appel, één banaan en één kiwi heb je ook ongeveer acht klontjes suiker op. Maar dan zit je aardig vol, vooral omdat je ook ruim 8 gram vezels binnen hebt. Vezels zijn behoorlijk vullend. In een halve fles supersmoothie zit maar zo’n 3 gram vezels.

Maar in zo’n smoothie zit bijvoorbeeld nog gezonde matcha, lijnzaad en extra vitamines.

Matcha is niet gezonder dan een kopje groene thee, komkommersap is water, de hoeveelheid lijnzaad en spirulina is verwaarloosbaar en ‘extra vitamines’ zijn volstrekt onnodig: in vers fruit zitten van nature veel vitamines, mineralen en anti-oxidanten zoals vitamine C.

Maar ik vind smoothies lekker...

Maak ze dan zelf. Gooi hele vruchten en groenten in een blender en doe er een lepel pitten, zaden of noten door. Zo’n smoothie bevat veel vezels en vitamines. Drink ’m wel langzaam op.