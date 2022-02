In Turijn is het fijn, weet inwoner Jorrit, en wel hierom

Beeld Joost Stokhof

Jorrit Kiewik (29) is directeur van het Slow Food Youth Network, de internationale jongerenafdeling van de Slow Food-beweging, die zich inzet voor gezond en duurzaam eten. Het hoofdkantoor van Slow Food is gevestigd in het stadje Bra, een uur rijden van Turijn, de stad in Noord-Italië, in Piemonte, waar Kiewik sinds twee jaar woont. Hij zou eerst pendelen tussen Nederland en Turijn, maar door de pandemie was het simpeler om in Italië te blijven. Hij zegt: ‘Turijn is open en warm, met weinig kapsones. Van oudsher kwamen hier mensen uit heel Italië werken, vooral bij Fiat, in de auto-industrie. Turijn heeft ook een koninklijke kant, van toen het nog de hoofdstad van Savoye en later Italië was, met kastelen en prachtige architectuur. Het mooiste vind ik, zeker voor een Nederlander, dat je aan de oostkant de groene heuvels ziet liggen en aan de andere kant de besneeuwde toppen van de Alpen. Hoe geweldig is dat?’

Droomleven

Jorrit Kiewik: ‘Als de lente komt, haal ik een koffie, maak ik een wandeling langs de Po en ga daarna Parco del Valentino in, het park aan de rivier. Bij zonnig weer verzamelt iedereen zich aan het eind van de middag in het park voor wijn of een aperitivo. Dat was altijd mijn droombeeld, van hoe mijn Italiaanse leven eruit zou zien. In Parco del Valentino zit een café aan het water waar altijd veel jongeren te vinden zijn, L’Imbarchino heet het. Een leuke plek om met mensen af te spreken.’

Parco del Valentino

L’Imbarchino, Viale Umberto Cagni 37

De zon in de Alpen

‘De korte klim naar de top van de Monte dei Cappuccini raad ik iedereen aan. Op deze heuvel ligt de Chiesa di Santa Maria en daar kun je weids uitkijken over de stad en ’s avonds de zon zien ondergaan in de Alpen. Vanaf hier is ook Turijns beroemdste bouwwerk, de Mole Antonelliana, te bewonderen. Een bijzonder gebouw met die lange spits, in de 19de eeuw gebouwd als synagoge, nu is het een filmmuseum. Volgens het bijgeloof mag je als student niet naar de top van de Mole klimmen voor je bent afgestudeerd, omdat dat tijdens de studie ongeluk zou brengen.’

Chiesa di Santa Maria del Monte dei Cappuccini, Piazzale Monte dei Cappuccini 3

Agnolotto gobbo

‘Er zitten veel goede restaurants in de wijk Quadrilatero, het karaktervolle stadshart. Consorzio bijvoorbeeld, aangesloten bij de Slow Food Chefs Alliantie. In Consorzio wordt gewerkt met lokale ingrediënten en er staan Piemontese gerechten op de kaart, zoals de agnolotto gobbo, traditionele gevulde pasta, erg lekker. In september wordt in Turijn, als het meezit, Slow Foods Terra Madre Salone del Gusto gehouden, een groot festival waar Slow Food-producenten van over de hele wereld samenkomen om smaken te delen en kennis uit te wisselen.’

Ristorante Consorzio, Via Monte di Pietà 23

Drie hanen

‘Bij Tre Galli, drie hanen, ook in Quadrilatero, ben ik toevallig een keer naar binnen gelopen. Heerlijk eten daar: Piemontese tajarin-pasta en klassieke vitello tonnato, maar ze hebben ook fish-and-chips. Ik vind het een fotogeniek restaurant, met die mooie toog.’

Tre Galli, Via Sant’Agostino 25

Hazelnootpiramide

‘Typisch Turijns: Gianduia, een kleine chocoladepiramide met hazelnootpasta, superlekker en te krijgen bij iedere koffiebar. Maar de ‘echte’ worden verkocht in chocolaterie Guido Gobino in het centrum.’

La Botegga, Guido Gobino, Via Giuseppe Luigi Lagrange 1

Wijnliefhebbers in Vanchiglia

‘Mijn favoriete plek voor een glas wijn zit er nog maar net, in de populaire wijk Vanchiglia. Orma is een huiskamerachtige wijnbar, met wijnliefhebbers achter de bar en een breed assortiment Piemontese wijnen. Een aperitivo drinken voor het eten kan er ook, met een hapje erbij.’

Orma Vini, Via Sant’Ottavio 52/D

Luie dag

‘Caffè Elena is een fijne klassieke bistro om op een luie dag op het terras in de zon te zitten, of onder de bogen, in de schaduw. Met een spritz of een bicerin, een Turijnse warme drank voor koude dagen, met melk, koffie en chocola. Elena ligt in de zonnigste hoek van een groot plein, dat uitkijkt op de heuvels.’

Caffè Elena, Piazza Vittorio Veneto 5

Hazelnoten uit de streek

‘IJssalon Gasprin heeft meerdere vestigingen, maar ik kom op weg naar de Monte dei Cappuccini meestal langs deze, aan de overkant van de rivier, naast de Gran Madre di Dio-kerk. Gasprin staat bekend om de heerlijke gelati. Ik zou zeker de nocciola proberen, want de hazelnoten komen hier uit de streek.’

Gasprin, Piazza Gran Madre di Dio 3/A

De beste panna cotta ter wereld

‘Bra is de bakermat van de Slow Food-beweging en van oudsher een stad met overal restaurants, koffiebars en veel lokale producenten. De stad ligt vlak aan de rand van de Langhe, een wijngebied dat vooral bekend is van barolo-wijnen en truffels. Ik kan veel restaurants noemen, maar Boccondivino is de allerbeste Piemontese osteria, met de allerbeste panna cotta ter wereld.’

Osteria del Boccondivino, Via Mendicità Istruita 14, Bra

Tennisschoenen

‘Voor iemand die op het platteland is opgegroeid, ik kom van een boerderij in Lonneker, is het fantastisch dat er zoveel natuur is rondom Turijn. Ik mag graag een rondje wielrennen langs de wijngaarden, in de heuvels, of in de zomer wat hogerop wandelen in de bergen. En voor de winter: ten westen van Turijn ligt het skigebied Bardonecchia en Sauze d’Oulx. Daar gaan de Torinezen vaak naartoe om te skiën of te wandelen. Wij gaan in de winter vaak op pad voor een fijne dag in de frisse lucht, op ski’s of te voet, met een soort tennisrackets onder je schoenen.’