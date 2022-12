In het favorietenlijstje van acteur Thom Hoffman staat geschiedenis centraal: ‘Voor mij is de debuutfilm van Tarkovski een sleutel om de Russen nu te begrijpen’

Thom Hoffman Beeld Els Zweerink

‘Waarom staat Poncke Princen er verdorie niet in?’ Heb je jaren aan een vuistdik boek over Nederlands-Indië gewerkt, kom je er na het drukken achter dat je toch iets vergeten bent. Thom Hoffman (65) overkwam het, vertelt hij aan de telefoon (vanwege griep). ‘Poncke Princen was een van de weinige Nederlandse soldaten die tijdens de Nederlandse aanval op Yogyakarta in 1948 naar de Indonesische kant is overgelopen. Hij werd jarenlang gezien als verrader, maar als je naar zijn geschiedenis kijkt, is duidelijk dat hij al vroeg doorhad dat er iets niet klopte. Princen is belangrijk. En ik heb hem helemaal overgeslagen. Een bevriende Multatuli-specialist die hem nog heeft gekend, kwam erachter. Dus heb ik deze week nog anderhalve dag zitten puzzelen hoe ik Princen toch erin kan krijgen. Afijn, lang verhaal om te vertellen dat een boek pas écht klaar is bij de tweede druk.’

Langzaam ontdekken

Ruim vier jaar schreef acteur, fotograaf en geschiedenisliefhebber Thom Hoffman eraan: Indië, betovering en desillusie. Het is een boek van 1,5 kilo dat begint bij de VOC en eindigt met de onafhankelijkheid van Indonesië. ‘Razend interessant’, oordeelde presentator Ruth Joos bij boekenprogramma Brommer op zee van de VPRO. Hoffman: ‘Er komen veel mails binnen bij de uitgever van mensen die het een sterk boek vinden. Ook van mensen die onverschillig of zelfs positief tegenover de koloniale tijd stonden. Ja, daar zijn er nog bosjes van.

Daarom heb ik bij het schrijven gekozen voor de route van het langzaam ontdekken, zodat de lezer die misschien nog pro-koloniaal denkt, daarin mee kan. Ik voer mezelf op als een niet-wetend personage dat vijftig jaar met Indië bezig is geweest en steeds meer te weten komt. Eigenlijk dezelfde weg die Nederland heeft afgelegd sinds de jaren zeventig: langzaam meer te weten komen, ontkennen, nog meer weten. En nu valt er niets meer te ontkennen.’

Indonesië loopt als een rode draad door Hoffmans leven. Op zijn 12de houdt hij een spreekbeurt over de politionele acties, zoals de koloniale oorlog tussen Nederland en Indonesië toen nog werd genoemd, later speelt hij de hoofdrol in het toneelstuk Max Havelaar, doet hij als universitair gastdocent onderzoek naar de koloniale tijd, stelt hij een fototentoonstelling samen en maakt hij een bekroond geschiedenisboek: Een verborgen geschiedenis.

‘Het is gedeeltelijk familiegeschiedenis. Boven mijn bed hing de kop van een door mijn opa neergeschoten tijger, ’s avonds fantaseerde ik over dat mysterieuze land uit de verhalen van mijn oma. Maar er schrijven al zoveel mensen over hun Indische familie. Bovendien hebben mijn grootouders niet zo veel meegemaakt: ze zijn al in 1932 naar Nederland gekomen en hebben zich altijd ver gehouden van politiek commentaar. Maar dat verleden spookte toch rond. In 1969 vertelde Joop Hueting op tv over de misdrijven die het Nederlandse leger in Indonesië heeft gepleegd. Dat heeft blijkbaar voor zoveel emoties in ons gezin gezorgd dat ik die spreekbeurt heb gehouden. Wat later kwamen er prachtige boeken en series als De stille kracht van Louis Couperus op mijn pad. En ook publicaties, bijvoorbeeld van schrijver Rudy Kousbroek, over de mishandeling van koelies (gehuurde arbeiders, red.) op de koffieplantages op Sumatra. Mijn grootouders woonden daar, en ik dacht: wísten de Nederlanders daarvan? De grote contrasten tussen lyriek en wreedheid, de Nederlandse en de Indonesische kant van de zaak; dat was een puzzel die ik niet bij elkaar kon krijgen.’

Geknokt om de kolonie te behouden

‘Mohammad Hatta woonde in de jaren twintig als jonge student in Nederland en kwam hier in aanraking met vrijheid en democratie. Hij zou later vicepresident van Indonesië worden, en verwoordde het mooi: ‘Door die Nederlandse werkelijkheid ontwaakten wij uit de koloniale hypnose.’ Die hypnose, dat verklaart naar mijn idee de hele puzzel. Tegelijkertijd waren de Nederlanders die het beleid bepaalden, zelf ook onder hypnose. Ze konden niet anders dan denken dat de Indonesiërs zonder hen niets zouden klaarspelen, en elke verandering in dat denken was een totale bedreiging voor hun wereldbeeld. Zelfs in 1945, toen Nederland zelf amper was bevrijd, moest er met 220 duizend soldaten worden geknokt om de kolonie te behouden. Dat vind ik het meest verbijsterende eraan: dat Nederland niet bereid was met de tijd mee te gaan.’

Bijkomend voordeel van de afgelopen jaren: dankzij corona hoefde Hoffman niet veel moeite te doen om acteren met schrijven te combineren. ‘Behalve in Klem heb ik niet veel rollen gehad. Soms kon ik tussen het schrijven door even een boef spelen.’ Even iets anders dan die onderdompeling in koloniale ellende? ‘Nee, ik zie dat niet als ellende. Het boek toont juist de kracht van de Indonesische bevolking om zich uit die houdgreep te knokken. Ik vind het eigenlijk een heel zonnig, optimistisch boek. Het recht zegeviert. Ja, de manier waarop Nederland de macht krampachtig heeft willen vasthouden met ambtenaren en militairen, dat is een regelrechte desillusie. Maar als Indië in je zit, door prachtige literatuur als van Couperus, blijft die betovering bestaan. Die gaat nooit weg.’

‘Als je voor zijn schilderijen in het Museum of Modern Art in New York staat, blazen ze je omver. Mensen denken vaak dat Kline spontaan schilderde, maar dat was niet zo: hij fotografeerde kleine schetsen, details die hij krachtig vond, vergrootte hij uit. En dat werkte hij uit op hele grote doeken. Zijn schilderijen zijn dus details van tekeningen. Kline begon figuratief, hij maakte veel doeken over mijnwerkersdorpen, armoede, de straten van Philadelphia, een bleke ondergaande zon.

Langzamerhand ging hij steeds meer terug naar de essentie: zwart, wit, verf en een doek. Hij staat natuurlijk niet op zichzelf. Jackson Pollock, Willem de Kooning, Mark Rothko; al die jongens van de New Yorkse school uit de jaren vijftig hebben elkaar beïnvloed. Je ziet de energie van New York in hun schilderijen terug, de drukte op straat, de verhoogde spoorlijnen, maar je voelt ook de eenzaamheid van een grote stad. Ik vind het een verbijsterend moment in de schilderkunst, zo mooi.’

‘De meeste films worden verteld met een strak scenario, de Amerikaanse dramaturgie is daarin overheersend. Maar regisseurs als de Italiaanse Michelangelo Antonioni en de Russische Andrej Tarkovski wisten zich daaraan te onttrekken. Zij zochten naar manieren om een verhaal te vertellen zonder al die voorgebakken trucs. Ze spelen met de tijd. Ook vertellen ze niet hoe de karakters heten of waar ze vandaan komen. Ze laten mensen dwalen in landschappen en zoeken naar de zin van het bestaan, zonder die te vinden.

De jeugd van Ivan uit 1962 gaat over een jongen die in de Tweede Wereldoorlog zijn ouders en zus verliest en daarna een peloton van het Rode Leger leidt tegen de Duitsers. Geen schattig, weldoorvoed Jan Terlouw-achtig jongetje, maar een gehavend, gehard kereltje dat op zijn 12de al meer leven en dood heeft gezien dan de doorgewinterde soldaten zelf.

Voor mij is de debuutfilm van Tarkovski een sleutel om de Russen nu te begrijpen. De invasie van Poetin keur ik duizend procent af, dat is het verschrikkelijkste wat er in deze periode gebeurt. Maar dat hij zijn volk heeft kunnen misleiden, komt doordat Rusland zo ontzettend veel heeft meegemaakt. De tsaren, Stalin, de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog, de geheime dienst; ze hebben zó veel over zich heen gehad. Het land is verweesd en uitgehold, en daar maakt Poetin op misdadige wijze gebruik van. Ik zag De jeugd van Ivan voor het eerst ergens in de jaren tachtig, lang voor ik zelf een zoon kreeg en gevoeliger werd voor oorlogsbeelden. Toch kan ik er nog steeds met droge ogen naar kijken; zo gaat het nou eenmaal in de wereld. In mijn boek citeer ik arabist Richard Francis Burton, die zei: ‘Peace is the dream of the wise, war is the history of men.’

Simon Schama

Documentairemaker: Simon Schama voor de BBC

‘Ik weet pas sinds kort hoe je zijn naam uitspreekt, toen ik hem zichzelf hoorde introduceren: ‘Saimun Shjama’. Een Britse schrijver en historicus, die vanuit een originele invalshoek programma’s over geschiedenis presenteert. Daarnaast is hij ook nog eens een goede verteller, zijn woordkeus is prachtig. Op dit moment presenteert hij The History of Now, waarin hij de toename van sympathie voor totalitaire regimes belicht die nu waarneembaar is, zoals bij de recent verijdelde staatsgreep in Duitsland. Schama probeert te verklaren waar dat vandaan komt: die hang naar oude idealen, die toch eigenlijk afgeschreven zouden moeten zijn. En hij laat zien dat kunstenaars zoals Ai Weiwei, Václav Havel en George Orwell zich daar altijd over hebben uitgesproken. Hoe hij dat aan elkaar rijgt; zo wordt er in Nederland weinig televisie gemaakt. Schama is een voorbeeld geweest bij het schrijven van mijn boek: breng jezelf mee in het verhaal. Maar wel gedoseerd, zonder dat je het verhaal in de weg zit.’

Boek: Licht- en Schaduwbeelden uit de Binnenlanden van Java van Franz Junghuhn

‘Franz Junghuhn was een Duits-Nederlandse ontdekkingsreiziger die de christelijke westerse cultuur verwierp. Oorspronkelijk was hij arts, maar zijn grote passie was botanisme en hij kon ook prachtig schrijven en tekenen. Als onderzoeker bracht hij in dienst van Nederlands-Indië de geografie van Java en Sumatra in kaart. Hij heeft vulkanen beklommen, gesteente onderzocht en leefde maandenlang teruggetrokken in het oerwoud met vrouw en kinderen. Junghuhn bevroeg de schepping: is de overweldigende natuur die wij waarnemen misschien niet gecreëerd door God, maar uit zichzelf, vanuit de materie?

Licht- en Schaduwbeelden uit de Binnenlanden van Java van Franz Junghuhn

Daarover voert hij in dit boek uit 1854 een debat met zichzelf. Hij laat de gebroeders Dag en Nacht met elkaar discussiëren. Dat gaat vrij ver, tot en met de vragen: wat doen de Europeanen op deze eilanden? Hoe zouden we moeten handelen, en waarom doen we dat niet? Officieel was hij niet antikolonialisme, maar dat kun je niet van hem verlangen, in die tijd. Van Multatuli werd ook wel gezegd dat hij vasthield aan het koloniale idee, maar ik zeg altijd: je kunt van Newton niet verwachten dat hij de theorieën van Einstein al had uitgedacht. Dat zijn stappen in het denken. Junghuhn verkondigde dat Javanen zeker niet minder waren dan Europeanen en dat iedereen, ongeacht kleur, status, sekse of godsdienst, gelijke behandeling verdiende. Dat is toch wel de eerste stap richting antikoloniaal denken.’

Comedy: acteursduo Walter Matthau en Jack Lemmon

‘Matthau en Lemmon speelden in veel films van Billy Wilder, een Pools-Joodse regisseur die naar de VS was gevlucht voor de nazi’s. Daar heeft hij zijn cynisme over de opkomst van Hitler omgezet in ironische kritiek op de Amerikaanse maatschappij. Dat zat in de waanzinnig goede dialogen, en die werden uitgevoerd door Matthau en Lemmon. Per toeval bleek dat een gouden greep.

De screwball-komedies die het duo maakte, zijn onnavolgbaar wat snelheid, bitterheid en geestigheid betreft. In The Fortune Cookie uit 1966, ook van Billy Wilder, is Jack Lemmon een cameraman die tijdens een American football-wedstrijd per ongeluk omver wordt gelopen door een speler. In het ziekenhuis geneest hij wonder boven wonder razendsnel. Maar dan komt Walter Matthau, zijn zwager, binnen. Hij is advocaat roept meteen: ‘Niet bewegen! We gaan ze aanklagen!’ Hij probeert de cameraman over te halen om te doen of hij gedeeltelijk verlamd is, zodat ze bij de verzekeringsmaatschappij twee ton kunnen wegslepen. Waarna een spannende strijd ontstaat tussen de verzekeringsmaatschappij en deze twee onhandige bedriegers, terwijl Jack Lemmon voor zijn liefje alles over heeft – behalve invalide zijn. Heel geestig allemaal. Het gaat over geld, hebzucht, bedrog; nog steeds enorm actueel. Kijk naar de mondkapjesaffaire: net een film van Billy Wilder.’

‘De band tussen Elizabeth Taylor en Richard Burton in die film is zo nietsontziend en tegelijkertijd zo liefdevol. Ik heb nog nooit zulk mooi acteerwerk gezien. Ze waren ook buiten het doek getrouwd, en leken in de film ook hun eigen strijd te voeren. Je kunt de film niet met droge ogen bekijken. Het toneelstuk is ook aangrijpend, misschien wel het mooiste moderne toneelstuk van de afgelopen vijftig jaar, en zij zijn de ideale vertolkers. Ik ben sowieso een bewonderaar van Burton, ook van hoe hij poëzie van Dylan Thomas las en ­Shakespeare speelde. Helaas won hij met deze film geen Oscar, Liz Taylor wel.’

‘Vóór Robert Frank had je de grote Fransman, Henri Cartier-Bresson. Een foto moest volgens Bresson een verhaal vertellen. Maar de Zwitser Robert Frank ging naar de Verenigde Staten en zei: ik ben niet op zoek naar beslissende momenten. Ik zoek naar de lege ruimtes tússen die momenten. Mooie tekst, hè? Dus al zijn foto’s in het boek The Americans uit 1958 zijn van een lege kamer met een flikkerende televisie, of een toeschouwer bij een optocht waarbij de vlag in het gezicht waait. Zijn werk werd als pornografisch en subversief beoordeeld door de Amerikaanse pers, maar het was revolutionair. Wat hij doet is maar weinig fotografen gegeven: een leeg beeld waar wél spanning in zit, net als de minimalistische doeken van Franz Kline is dat het allermoeilijkst om te maken. Inderdaad, er staan vooral mannen in mijn lijstje. Ik identificeer me daar kennelijk makkelijker mee. Het is net als met muziek die je goed vindt: meestal kies je een zanger van je eigen geslacht, die jouw stem vertolkt. Misschien ben ik daarin een beetje ouderwets.’

Eten: mannenpasta

‘Als ik iets niet kan, is het eten maken. Als het maar simpel is, dan is het al snel goed. Maar samen zo’n uiterst simpel gerecht met veel plezier oppeuzelen, dat is een van de leukste dingen die er zijn. Mijn zoon van 18 en ik maken samen pasta als mijn vrouw er niet is. Het beviel ooit zo goed dat het inmiddels traditie is geworden. Het is nu al nostalgie, begrijp je? Op je 18de kun je dat blijkbaar al voelen. Zal ik het recept delen? Eigenlijk is het alleen maar ontzettend veel tomaat. Die je goed moet laten inkoken, zodat er een dikke tomatensaus ontstaat, en die meng je met heel veel knoflook en lekkere gebakken spekjes, en dat laat je samen flink smaak krijgen. Nou, dat gooi je dan over een beetje spaghetti al dente, en dan is het smullen geblazen. Het hoeft niet altijd ingewikkeld.’