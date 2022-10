In dit Amsterdamse atelier komt de hele textielindustrie kijken naar de innovatieve breisels van Borre Akkersdijk

Borre Akkersdijk Beeld Valentina Vos

‘Na je geboorte word je in een doek gewikkeld. Wat is het materiaal waarmee je de rest van je leven het meest in aanraking komt? Weer textiel. Het zit de hele dag op onze huid in de vorm van kleding en bepaalt daarmee hoe we de wereld ervaren. Zelfs als we slapen omhullen we ons met textiel. Ook de wereld om ons heen kleden we ermee aan. Meubels, gebouwen, auto’s, vliegtuigen. Kortom, een leven zonder textiel is ondenkbaar.’ Jammer genoeg is de textielindustrie niet innovatief en al helemaal niet duurzaam.

Daar wil textielontwerper Borre Akkersdijk verandering in brengen met Byborre, zijn bedrijf dat hoogwaardige breistoffen ontwikkelt met de nieuwste technologie. Deze expertise is zo gewild dat wereldwijd meer dan honderd internationale A-merken als Puma, BMW of meubelproducent Natuzzi (‘de grootste van Italië’) de weg weten te vinden naar een grijs kantoorgebouw naast treinstation Amsterdam-Sloterdijk. Eenmaal binnen lijkt het meer op een start-up, met e-bikes die in een witte gang aan de lader staan. Met als verschil dat je er geen glanzende iMacs maar naaimachines en scharen ziet. In de kantine staat een vegetarisch lunchbuffet klaar. Jonge werknemers in baggy broeken en fraaie sneakers lopen bellend – in het Engels – heen en weer. ‘Er werken hier inmiddels 49 mensen, van overal ter wereld.’

Uitbuiting, kinderarbeid, uitputting van de landbouwgrond voor katoen, overconsumptie en afvalbergen, energieverspilling; de verwoestende impact van de textielindustrie is groot, vooral op het klimaat. De sector is verantwoordelijk voor 10 procent van de CO 2 -uitstoot en textiel is – na aardolie – het meest vervuilende materiaal ter wereld. Eenvijfde van de wereldwijde watervervuiling wordt veroorzaakt door de gebruikte verf en de synthetische toevoegingen. ‘Dat komt doordat de textielindustrie al vanaf de industriële revolutie zo is ingericht dat elke fabriek slechts één klein onderdeel van de productieketen voor zijn rekening neemt omdat dit efficiënter is’, doceert Akkersdijk. ‘Fabrieken voor kunststofvezels, wolspinners of naaiateliers staan daar waar de productie het goedkoopst is. Met als gevolg krankzinnige transport- en energiekosten. Door deze versnippering weet eigenlijk niemand nog waar bijvoorbeeld katoen vandaan komt of hoe wol wordt vervaardigd. Ook is de textielindustrie nauwelijks gedigitaliseerd. En dat voor een industrie waarin jaarlijks meer dan 1.000 miljard euro omgaat.’

Rondbreien

Byborre onderscheidt zich van de traditionele textielindustrie met een productieproces dat verantwoord, transparant, digitaal én toegankelijk is. Maar belangrijk zijn vooral de superieure kwaliteit en de unieke ontwerpen. De breisels hebben diepe, heldere kleuren en een krachtig reliëf. Ook kan er met zeer diverse stoffen worden gebreid. Byborre kan textiel maken dat grof en stoer is, of juist glimmend, maar ook alles daartussenin. Of al die eigenschappen gecombineerd in één stof. Dan heeft een lap stof gladde banen van polyester, een puntig patroon wol én sierlijke kabels – in kleuren die in elkaar overlopen. Deze productie gebeurt in een afgesloten ruimte met zes ratelende rondbreimachines in Amsterdam. ‘Hier maken wij onze stoffen’, roept Akkersdijk boven het lawaai uit. Met rondbreien kunnen goedkoop en in hoog tempo kokervormige stoffen worden gemaakt. De techniek werd vooral gebruikt om op een goedkope manier kilometers stof te produceren, bijvoorbeeld voor fast fashion of matrassen. Voor zijn afstuderen aan de Design Academy Eindhoven ‘hackte’ Akkersdijk een industriële rondbreimachine, waarna hij er stoffen mee maakte die zelfs de makers van de machines niet voor mogelijk hielden.

Inmiddels wordt breien in de textielindustrie gezien als het summum van verfijning en innovatie. Ook omdat sportmerken enorm hebben geïnvesteerd in geavanceerde breitechnieken voor hun sneakers, aldus Akkersdijk. ‘Onze artdirector komt niet voor niets van Nike.’ In zijn bedrijf staan vier ronde, computergestuurde breimachines van 4 meter in doorsnee en 3 meter hoogte. Ze kosten al gauw 200 duizend euro per stuk, geld dat via diverse investeringsrondes is opgehaald, vertelt Akkersdijk. Dit najaar volgt alweer een investeringsronde, dit keer voor ‘een bedrag van acht cijfers’.

Deze onverschrokkenheid is kenmerkend voor zowel Akkersdijk als zijn bedrijf. Zijn geldingsdrang komt voort uit zijn jeugd in Nijmegen, zegt hij zelf. ‘Mijn vader vertrok toen ik klein was. Mijn moeder moest altijd werken. Ik ben voor een deel door mijn opa en oma opgevoed. Als je niet altijd onvoorwaardelijke liefde hebt gevoeld, dan zoek je dat ergens anders. Dus ja, ik trek graag de aandacht.’ Bovendien hadden hij, zijn oudere zus en zijn moeder het niet breed. ‘Ik heb als een gek gewerkt en heb zelfs begrafenissen moeten missen. Daar ben ik niet trots op. Dat gaat me niet nog eens gebeuren.’

Design Academy Eindhoven

Zijn fascinatie voor textiel, een obsessie bijna, begint op de Design Academy Eindhoven. ‘Daar leerde je dat een ontwerp begint met een onderzoek naar het optimale materiaal. Behalve bij mode. Dan moest je maar gewoon een lap kopen op de markt. Maar die stof is feitelijk al door iemand anders ontworpen. Dus als je echt onderscheidende mode wilt maken, moet je eerst zelf de stof ontwerpen.’ Om zich te bekwamen in textielontwerp studeerde hij een tussenjaar aan het prestigieuze Fashion Institute of Technology in New York. Onder de vleugels van de fameuze trendforecaster Li Edelkoort eigent hij zich tijdens zijn stage in Parijs de commerciële kneepjes van de mode- en textielindustrie toe.

In 2009 studeert hij af met een modecollectie met zelfontworpen breistoffen. Met zijn ontwerpstudio Byborre maakt hij vervolgens pijlsnel naam met zijn unieke breistoffen; in 2012 wint hij een Dutch Design Award als Best Talent. Jarenlang vliegt hij de wereld over. Hij ontwerpt een speciale tas voor de Braziliaanse voetballer Neymar voor zijn transfer naar Barcelona, een stof voor outdoormerk GoreTex en een ‘conceptjas’ in samenwerking met Moncler. Maar het bevredigt allemaal niet. ‘Wat wij zelf konden, dat sneeuwde onder. Klanten met wie we wilden samenwerken snapten niet helemaal wat Byborre nou eigenlijk was.’ Dat verandert als Akkersdijk in 2015 Arnoud Haverlag ontmoet, een ondernemer uit de softwarewereld.

‘Ik trof een gefrustreerde textielontwerper vol plannen om de textielindustrie te hervormen, maar hij kon zijn boodschap niet goed overbrengen’, blikt Haverlag terug, die inmiddels ceo van Byborre is. Het duo besluit twee keer per jaar een eigen modecollectie uit te brengen onder de naam Byborre Editions. ‘De kleding was een soort uithangbord om te laten zien wat wij in huis hadden.’ De kledingstukken slaan aan. Met als persoonlijk hoogtepunt de verkoop in Dover Street Market in Tokio, de beroemde winkel waar alleen de crème de la crème van de mode een plekje krijgt, aldus Akkersdijk. ‘Ik liep met tranen over mijn wangen naar buiten toen ik daar was.’

Ontwerptool voor stoffen

De volgende stap is de presentatie van de digitale ontwerptool Byborre Create in 2019. Hiermee kan iedereen patronen en dessins ontwerpen en digitaliseren. Als een dj met zijn mengpaneel kan een ontwerper garens of breistructuren selecteren, waarbij de eigenschappen en milieu-impact direct zichtbaar worden. Want een goede stof begint bij de samenstelling ervan, aldus Akkersdijk. ‘Een stof kan, afhankelijk van de samenstelling, hard en stug voelen of juist pluizig en elastisch. Is het ademend of luchtdicht? Vochtabsorberend of waterafstotend? Een stof kan van plantaardige oorsprong zijn zoals jute of katoen, wol en zijde dat van dieren komt, of van het synthetische nylon en polyester. En dan kun je ook nog variëren met de finish, bijvoorbeeld een glans of een kleur.’ Aan elke stof van Byborre hangt een paspoort met informatie over waterverbruik, CO 2 -uitstoot en de samenstelling van de garens. De ontwerptool won vorig jaar een Dutch Design Award en werd door de gezaghebbende designblog Dezeen omschreven als ‘photoshop voor textiel’.

De vertaling van de ontwerpen en opdrachten van merken naar gebreide stoffen gebeurt in het atelier waar tientallen meters stellingkasten staan vol lappen stof en dozen met bekende merknamen als Fiat of Puma erop. ‘Hier ontwikkelen wij onze stoffen’, zegt Akkersdijk, voordat hij weer eens wordt weggeroepen. Met een medewerker buigt hij zich over een lap stof op tafel. ‘Deze rol moet nog in compartimenten van een meter worden gesneden en een Byborre-label krijgen.’ Even later: ‘Deze stoffen zijn vorige week ontworpen tijdens een inspiratieworkshop voor jong designtalent, gesponsord door Puma. Iedere deelnemer krijgt nu zijn eigen ontwerp als kant-en-klare stof opgestuurd.’

Voor deze kleine productie, maar ook voor proefjes voor Prada of een gelimiteerde collectie sjaals voor tattoo-artiest Henk Schiffmacher, worden de digitale rondbreimachines gebruikt. ‘Normaal gesproken moet je meteen duizenden meters van een stof afnemen. Dat hoeft hier niet. Dat maakt onze stoffen zo laagdrempelig. Met het streetwearlabel The New Originals hebben we laatst nog gebreide hoezen voor smartphones en tablets ontwikkeld voor een marketingcampagne van Samsung.’ Als klanten tevreden zijn over de samples en grote orders plaatsen, wordt dit uitgezet in een netwerk van producenten. ‘Dat zijn alleen de allerbeste en innovatiefste in hun vakgebied’, vertelt Akkersdijk. ‘En elke stap in de productieketen is transparant en kan door de klant zelf worden ingevuld.’

Kant-en-klaar

Een opmerkelijke stap is dat het succesvolle modelabel Byborre Editions dit najaar voorlopig wordt gestaakt. Haverlag: ‘Iedereen weet inmiddels wie we zijn en wat we kunnen. En dat is veel meer dan kleding produceren.’ Daarom wordt deze maand Byborre Textiles gelanceerd, de eerste kant-en-klare stoffencollectie waarvan iedereen kan zien welke stoffen, machines en designs ervoor zijn gebruikt. Daarmee wordt in eerste instantie gemikt op grootschalige toepassingen voor projectinrichting of in de auto-industrie. In deze sectoren gaan stoffencollecties veelal ongewijzigd vijf tot zeven jaar mee – dit in tegenstelling tot de stoffen voor de mode-industrie. ‘Een bedrijf als Herman Miller, een van de grootste meubelproducenten ter wereld, is al meerdere keren bij ons langs geweest om inspiratie op te doen voor nieuwe collecties, net als BMW. Daar krijgen we weliswaar goed voor betaald, maar uiteindelijk willen we de stoffen leveren voor de auto’s. Stof van Byborre in een Rolls-Royce, dat ook van BMW is. Hoe vet is dat.’

Om zijn doel – het innoveren van de textielindustrie – te realiseren zoekt Akkersdijk voortdurend naar nieuwe uitdagingen. ‘We werken nu aan een platform waarop we iedereen de zelfontworpen stoffen met Byborre Create kunnen aanbieden. Zodat uiteindelijk iedereen toegang heeft tot uniek en duurzaam textiel.’ Op de vraag of hij zelf nog stoffen ontwerpt, hapert zijn verhaal voor het eerst. ‘Ik vind het vooral interessant om iets in gang te zetten. Hoe vertaal ik de vraag van een klant naar de juiste persoon in mijn bedrijf? En met wie laat ik die persoon dan weer samenwerken? Uiteindelijk is creëren voor mij belangrijker dan ontwerpen.’

Er is dan ook niets in het bedrijf dat hem ontgaat. In amper een uur neemt hij zo drie, vier beslissingen. Zittend op zijn knieën op een kleed naast een medewerker: ‘Deze groene baan moet meer reliëf krijgen.’ Zijn hand glijdt over het kleurrijke patroon. ‘En dit blauw moet veel euh... blauwer. Dieper.’ Het kleed is een opdracht van ontwerper Kiki van Eijk, een bevriende studiegenoot van de Design Academy. ‘Dit soort opdrachten doen wij maar voor een enkeling.’ Het kleed wordt tijdens de Dutch Design Week geëxposeerd in haar atelier. ‘Wie weet hebben wij er dan ook nog wat aan.’