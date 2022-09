In de wereld van de grote elektrische auto is milieu ondergeschikt aan extreme gekkigheid

Op deze plek schrijven Peter Giesen en Sheila Sitalsing beurtelings wat hun is overkomen of opgevallen op de weg en in de berm.

Scrollend door de digitale catalogus van de Lucid Air zag ik krankzinnige cijfers traag over het beeldscherm rollen. Zonder opladen naar Parijs en terug met 270 kilometer per uur, dankzij een vermogen van 1.111 pk, 1.111 ja.

Het geesteskind van Peter Rawlinson (die voordat hij opstapte bij Elon Musk aan de Tesla Model S werkte) begeeft zich in de regionen waarin de Mercedes EQS en de geëlektrificeerde Porsche Taycan rondrijden, wil sneller en verder gaan dan de concurrentie, komt ‘binnenkort’ beschikbaar voor de Nederlandse markt, en gaat veel kosten. Wij klikten de ‘droomuitvoering’ aan in de kleur eurekagoud en stuitten op een bedrag waarvoor een prima startersflatje in een opkomende wijk in een middelgrote stad binnen handbereik komt.

Andermaal realiseerden we ons dat we in een klassenmaatschappij leven, waarin iedereen die aan de goede kant van de klassenkloof staat hardnekkig blijft volhouden dat dit níet zo is, waarin extreme gekkigheid geen extreme gekkigheid mag heten maar eufemistisch ‘premium’ wordt genoemd, en waarin autoblaadjes vol bravoure schrijven over de Lucid-achtigen alsof het tamelijk normale consumptieartikelen zijn.

Dat was een lange inleiding op weg naar de echte vraag: was elektrisch rijden niet bedoeld als een activiteit die ‘goed’ zou zijn voor het milieu? CO2-uitstoot beperken, voetafdrukken verkleinen, energieverbruik verminderen, niet meer zoveel kostbare ruimte claimen, niet meer zoveel beslag leggen op grondstoffen, niet meer zoveel willen en eisen, alles een beetje kleiner, alles een beetje bescheidener?

Terwijl we het volgende zien gebeuren: automakers ruilen de bonuspunten die ze winnen met een CO2-uitstoot van nul, in voor maximalisering op allerlei andere vlakken. Zoals boeren die emissievrije stallen aanschaften niet dachten: ‘mooi, nu stoot ik met hetzelfde aantal koeien minder stikstof uit’, maar: ‘mooi, nu kan ik twee keer zoveel koeien houden’.

Almaar grotere accu’s, met almaar meer vermogen die kostbare mineralen en andere eindige grondstoffen eisen, want naar Parijs en terug zonder opladen: wie wil dat nou niet? Almaar grotere en bredere en zwaardere auto’s die in de iets oudere parkeergarage anderhalve plek innemen – onlangs besprak Blik op deze plek de ervaringen met het bakbeest Lynk & co, een Chinese hybride waar een vijftal buitenslapers uit Ter Apel comfortabel in gehuisvest zou kunnen worden. Sowieso een plaag: excuus-SUV’s die de eerste 3 kilometer elektrisch rijden, daarna alras overschakelen op fossiel en toch als ‘eco’ te boek staan.

Lang niet altijd heeft het nog iets te maken met de wereld iets beter proberen te maken. Misschien was dat van meet af aan een misverstand.