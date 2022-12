In de autovloot van voetbalsterren als Ronaldo zijn ‘enkele Audi’s’ slechts opvulling

Ronaldo bij zijn auto’s. Beeld Instagram

Kijkend naar Brazilië-Zuid-Korea vroeg ik me af in wat voor auto’s de sterren van het WK rijden. Het bleek een hopeloos naïeve vraag. Een beetje voetballer heeft geen auto, maar een wagenpark. De Portugese spits Ronaldo heeft een vloot waarvan de waarde wordt geschat op bijna 20 miljoen euro. Ongeveer de helft daarvan spendeerde hij aan één auto, de Bugatti Centodieci. Hij had er ook 317 Kia Niro’s van kunnen kopen.

De Centodieci was een cadeautje van Ronaldo aan zichzelf, nadat hij in 2020 met Juventus kampioen was geworden. Hij was zo duur omdat er slechts tien exemplaren van zijn gemaakt. De auto-industrie draait om schaalvergroting, maar aan de absolute bovenkant van de markt is er veel geld te verdienen met limited editions.

Met de Argentijnse superster Lionel Messi wedijvert Ronaldo niet alleen om de status van beste voetballer van zijn generatie, maar ook om die van grootste autoverzamelaar. Volgens geruchten zou Messi zelfs 32 miljoen euro hebben betaald voor een Ferrari 335 S Spider Scaglietti uit 1957. Als dat waar is – er worden nogal wat geruchten rondgepompt op voetbal- en autosites – zou hij de voetballer met de duurste auto zijn.

De Engelse spits Harry Kane rijdt alleen (voorheen) Britse auto’s, Jaguars, Bentleys en Range Rovers. De Franse ster Kylian Mbappé heeft een kleine collectie Ferrari’s, waaronder een hybride SF 90 Stradale. De voetballersversie van de Toyota Prius, maar ik geloof niet dat we er al te veel milieubewustzijn achter moeten zoeken. Veel voetballers hebben naast hun Lamborghini of Rolls-Royce ook nog ‘enkele Audi’s’. Vreemd, wat zouden ze met die ‘enkele Audi’s’ doen?

Surfend langs de sites zie je meteen waarom Nederland geen wereldkampioen wordt. Memphis Depay heeft onder meer een Mercedes Maybach S 650 cabriolet. Op Instagram is te zien hoe hij er nonchalant tegenaan leunt, met de Rotterdamse Erasmusbrug op de achtergrond. De auto, weliswaar geproduceerd in een beperkte oplage van driehonderd exemplaren, kostte een schamele drie ton, niet genoeg om mee te doen met de grote jongens.

Bij het zien van alle beelden is het moeilijk om niet overvallen te worden door een zwaarmoedig moralisme. Een zieke wereld waarin jonge mannen zo veel betaald krijgen dat ze van gekkigheid niet meer weten wat ze met hun geld moeten doen. En dan laten we de horloges nog buiten beschouwing.

Misschien is het de sportmentaliteit, de testosteron, het altijd maar de grootste en de beste willen zijn. Topvoetballers zijn ook topopscheppers.