In Córdoba is het acht maanden per jaar lente

Beeld Joost Stokhof

‘Mijn vrouw en ik maakten een rondreis door Spanje. Toen we Córdoba binnenreden, keken we elkaar aan en wisten we het meteen.’ Architect Marco Peel (59) woont sinds 1997 in Córdoba, Andalusië, Zuid-Spanje. Hij woonde overal, in Mexico, Australië, België, maar is in Córdoba gebleven. ‘Córdoba heeft alle gemakken van een stad, zoals een goed klassiek orkest, maar ook de charme van een dorp. In onze wijk kennen en begroeten we elkaar als vanouds’, zegt Peel.

‘Córdoba is een zintuiglijke stad. Het water dat in de fonteinen klatert, de geur van sinaasappelbloesem en jasmijn, het wit van de gekalkte huizen, het donkerrood en oker van de Mezquita, dat overal terugkomt, de patio’s en straten vol bloemen. Ik noem Córdoba altijd een voorjaarsstad. Het is twee maanden warm, heel warm, twee maanden koud, vooral omdat de huizen hier geen goede verwarming hebben, en acht maanden per jaar is het in Córdoba het heerlijkste lenteweer.’

Moors

Marco Peel: ‘Het is onmogelijk de Mezquita niet te noemen, de beroemde Moorse moskee met dat woud van zuilen en bogen, waar later een kathedraal in is gebouwd – een ingreep die al tijdens de bouw omstreden was. Je kunt hier een dag doorbrengen zonder alles te bevatten. Het nadeel van de Mezquita is wel dat het zo’n bijzonder gebouw is, dat de rest van Córdoba altijd wat ondergewaardeerd wordt. Onterecht, vind ik.’

Mezquita, Calle Cardenal Herrero 1

Maria en de drie koningen

‘De binnenstad is een doolhof van smalle straten en stegen. Zelfs Cordobezen raken hier de weg nog kwijt. Ik zou zeker een paar uur ronddwalen door de straatjes en op zoek gaan naar tegeltjes, naambordjes en andere details. De binnenstad komt altijd nog meer tot leven als er feesten zijn, Córdoba is een feeststad. Er zijn veel feesten in mei en Pasen is spectaculair, met soms wel tien processies per dag en Maria die op vele schouders door de straten danst. En komende week, op 6 januari, is de optocht van de Reyes Magos, de drie koningen, die snoep het publiek in gooien.’

Alles proeven

‘Er zijn veel goede restaurants in Córdoba. Maar let op, bestel liever arroz, gebakken rijst, dan paëlla, die waarschijnlijk uit de diepvries komt. Pepe is een fijn restaurant in de oude joodse wijk, met traditionele gerechten op het menu, zoals berenjenas con miel, gefrituurde aubergine of salmorejo, soep van tomaat, brood, olijfolie en azijn. Het is in Córdoba gebruikelijk om voor het hele gezelschap te bestellen en alles van elkaar te proeven.’

Casa Pepe de la Judería, Calle Romero 1

Eigenaardige kapel

‘Niet zo bekend, maar zeer de moeite waard is de Capilla de San Bartolomé, een kapelletje in Mujédar-stijl, naast de filosofiefaculteit. Deze Capilla is een eigenaardige combinatie van moorse tegels, geometrisch pleisterwerk en gotische architectuur.’

Capilla de San Bartolomé, Calle Averroes

Christenroute

‘Córdoba was tussen de 8ste en 11de eeuw de hoofdstad van het Moorse rijk Al-Andalus, tot de stad in 1236 door de katholieke koning Ferdinand werd veroverd. Bij een archeologische opgraving in 2009 zijn de resten van de oude stadspoort gevonden, waardoor Ferdinands leger in de 13de eeuw is binnengetrokken. Ik had de leiding over de renovatie en herindeling van deze Puerta del Colodro, de resten zijn nog steeds te zien. Na de christelijke verovering werden al snel allemaal romaans-gotische kerken in de stad gebouwd, zoals de Iglesia de Santa Marina, niet ver van de oude stadspoort. De Ruta de las Iglesias Fernandinas verbindt elf van die kerken en is een mooie manier om de stad te leren kennen.’

Cuesta del Colodro, Calle Puerta del Colodro 10

Iglesia de Santa Marina, Plaza de Santa Marina 6

Ossenstaart met chocola

‘We komen graag bij Garum, een intiem restaurant in de San Fernando, de straat met de smalle huisjes, op de grens tussen het oude Romeinse centrum en de latere Moorse uitbreiding. De chef van Garum kookt ook Andalusisch, maar dan met verrassende combinaties. Hij maakt de Rabo de Toro, de klassieke Andalusische ossenstaart, met chocola.’

Garum 2.1, Calle de San Fernando 120-122

Roze resto

‘Het opvallend kleurige restaurant Amaltea zit naast de Guadalquivir, niet ver van de Puente Romano. Het is knalroze, oranje en hardblauw geverfd en heeft, bijzonder voor Córdoba, veel vegetarische keuzes op de kaart, zoals de lekkere pasta met artisjok en witte truffel.’

Restaurante Amaltea, Ronda de Isasa 10

Bloemenpaleis

‘Er zijn meer van dit soort stadspaleizen in Córdoba, maar Palacio de Viana is wel echt een lusthof, met die verschillende tuinen en schitterende patio’s. De met bloemen en groen versierde binnenplaatsen van Córdoba zijn beroemd. Elk jaar in mei wordt op het Fiesta de los Patios de mooiste patio van de stad gekozen.’

Palacio de Viana, Plaza de Don Gome 2

Wijnrestaurant

‘Bodegas Campos is al in 1908 als wijnboerderij begonnen, de oude, houten vaten staan nog in het pand. Het is nu een bekend, klassiek restaurant en heel geschikt voor een chic diner of een feest. Ze schenken er de Montilla-Morileswijnen uit de streek ten zuiden van Córdoba, zoals de sherry-achtige witte Fino. Wel een media bestellen, anders krijg je zo’n klein glaasje.’

Bodegas Campos, Calle Lineros 32

Aardappelen en inktvis

‘In een 19de-eeuws beursgebouw aan het park Jardines de la Victoria, is nog niet zo lang de foodmarkt van Córdoba gevestigd, de Mercado Victoria. Een leuke plek, met verschillende kramen met hammen, inktvis, oesters en gepofte aardappelen, maar ook met Japans of Argentijns eten. En met verschillende terrassen aan het park.’

Mercado Victoria, Plaza de la Victoria