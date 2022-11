In andere EU-landen zijn spaarrentes tot drie keer zo hoog als hier, zo maak je daar gebruik van

Beeld Sophia Twigt

Peter de Waard rekende in zijn column (met hulp van spaarplatform Raisin) voor dat de koopkracht van je spaargeld met deze cijfers over viereneenhalf jaar gehalveerd is. Hij noemde het ook opvallend dat de Nederlandse rentes zo laag zijn in vergelijking met de buitenlandse. Steeds vaker hoor je dan ook dat mensen in het buitenland sparen. Maar hoe doe je dat? En hoe veilig is dat?

Bij de Frans Renault Bank (ja, die van de auto’s) krijg je momenteel 0,85 procent op een spaarrekening zonder voorwaarden. Bij het Estse Bigbank 0,80 procent. Dat is meer dan drie keer zoveel als hier. Waarom dat is? Dat ligt aan ons zelf. Nederlanders zijn spaarders. Wij sparen tegen de klippen op, zelfs als de rente nul of negatief is. Nederlandse banken hoeven geen enkele moeite te doen om ons te lokken. In andere landen is dat niet het geval en daarom zijn de rentes daar concurrerender. We zouden onze banken alerter kunnen maken door ons geld massaal naar het buitenland te verplaatsen.

Dat is tegenwoordig niet meer zo moeilijk. Er bestaan verschillende websites waar je spaarrentes uit heel Europa kn vergelijken. Zo is er het eerder genoemde Raisin, dat toegang geeft tot spaarrekeningen van banken uit heel de EU. Tenminste, van banken die samenwerken met Raisin.

Meer keuze geeft de website VanSpaarbankVeranderen.nl. Deze informatieve en actuele vergelijkingssite is opgericht door Hanneke van Veen en Rob van Eeden, die ooit bekend waren van De Vrekkenkrant. Ook hier kun je actuele spaarrentes van vrij opneembare rekeningen en spaardeposito’s met elkaar vergelijken. Via een simpele link kun je een rekening openen. De rekeningen die via Raisin gaan staan er ook tussen. Beide organisaties verdienen aan commissies die ze ontvangen op nieuw afgesloten spaarrekeningen.

Die spaardeposito’s geven een nog wat hogere rente. In ruil daarvoor zet je je geld (en je rentepercentage) vast, meestal voor een periode tussen de 1 en 10 jaar. Hoe langer de periode hoe hoger de rente. Maar in de praktijk is vastzetten voor drie jaar al genoeg voor een hoge rente. Tien jaar vast bij Bigbank geeft je 3 procent rente per jaar. Drie jaar vast levert 2,8 procent op.

Er zijn ook andere voorwaarden. Lees die altijd goed door. Vaak is er een minimum inleg, niet zelden is dat 5.000 euro. Er is meestal ook een maximum, niet zelden is dat een ton. Nou is het sowieso sterk aan te raden om nooit meer dan een ton op een spaarrekening te zetten. In heel de EU geldt hetzelfde depositogarantiestelsel, waarmee je spaargeld tot 100.000 euro verzekerd is, mocht een bank failliet gaan. In niet-eurolanden kan het zijn dat je je geld dan ontvangt in de lokale valuta.