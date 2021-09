‘Ik verdeel mijn inkomen over vijftien spaarpotjes’

Beeld Sophia Twigt

Paspoort Naam: Soraya Koendjbiharie Leeftijd: 33 Werk: freelance consultant communicatie Inkomen: 2.709 euro netto Vaste lasten: 1.370 euro Boodschappen: 120 euro

Inkomen

Van 2.100 euro kan ik rondkomen, maar ik wil mezelf 2.709 euro uitkeren om te kunnen sparen.

Geldstrategie

Ik ben risicomijdend met geld. In mijn spaarpotje ‘hypotheek’ staat minimaal 7.200 euro – zes keer mijn maandelijkse vaste lasten. Mijn grootste angst is dat ik door geldnood mijn huis moet verkopen. Dankzij deze buffer heb ik nul financiële stress. Ik heb ook een spaarpotje voor geld dat ik terugkrijg van de belastingdienst. Daar blijf ik vijf jaar af, voor het geval ik het onterecht terugkreeg.

Spaarmethode

Na mijn vaste lasten stort ik 120 euro op een bankrekening voor boodschappen en 500 euro op mijn spaarrekening voor vakanties. Verder verdeel ik 500 euro over vijftien spaarpotten. Ik heb een potje voor horecabezoek, nieuwe kozijnen, luxe spullen – ik spaar voor een marmeren bureau – en ik spaar alvast voor mijn trouwerij. Ik ben single, maar wil ooit een grote bruiloft. Op mijn zakelijke bankrekening heb ik spaarpotjes voor investeringen. En ik zet geld apart voor vrije dagen, zodat ik mezelf kan doorbetalen.

Beeld Soraya Koendjbiharie

Kasboek

Twee jaar lang heb ik álle bonnetjes bewaard. Ik kocht een huis en wilde weten hoeveel ik kwijt kon zijn aan de hypotheek als ik een comfortabel leven wilde blijven leiden. Sommigen vinden een kasboek bijhouden een rotklusje, maar mij geeft het een gevoel van controle. Ik ontdekte dat ik nergens op wilde besparen. Op vakantie had ik weleens uitspattingen – een cocktail of een strandbedje bij een chique tent – maar dat geld had ik niet anders willen besteden. Nu zet ik daar geld voor apart zodat ik me nooit schuldig voel.

Vroeger thuis

Over geld werd niet veel gepraat, maar we kwamen niets tekort. Mijn ouders hadden prima banen, bij een drukkerij en in de zorg. Als we ergens waren, mochten mijn zussen en ik altijd een ijsje. Er was geld om te sporten en voor mooie kleding. De belangrijkste les uit mijn jeugd: hard werken, sparen en geen schulden maken. Op school leenden vriendinnen soms geld van elkaar. Ik wachtte tot ik weer zakgeld kreeg. Ik heb geen studieschuld. Mijn enige schuld ooit: mijn hypotheek. Ik kan trots zeggen dat ik mijn huis zelf heb gekocht, zonder hulp, in een overspannen markt.

