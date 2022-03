Iers-groene kimchi-aardappelkoekjes, omdat het deze week St. Patrick’s Day was

De buurvrouw van Yvette vertelt haar over de meest belangwekkende gebeurtenis ooit op hun berg. Inspiratie genoeg voor Iers-groene baksels.

Ik ging op de thee bij mijn oude buurvrouw. Ze is geboren en getogen op onze berg, niet erg mobiel meer, maar heeft een knalvrolijk humeur. Ik had mijn bezoek aangekondigd, dus ze had de tafel gedekt. Ze had haar beroemde appelplaattaart gebakken en zelfgemaakte cupcakes met glazuur en kleurige hagelslagjes op een standaard in het midden van de tafel gezet. Haar dochter, even oud als ik, maakte zwarte thee. Een kan melk en grote mokken werden op tafel gezet. We vulden onze borden met taart en versgeklopte slagroom.

Ze heeft een oude ezel en een bejaarde pony, ze keken me aan door het raam van de zonnige serre waar we in zaten. Ze woont bijna aan de voet van onze berg, naast het veen.

Ze vertelde me het verhaal van de mensen die in ons huis woonden toen zij klein was. Die hadden ook een pony en een ezel. Ze dienden als lastdieren en moesten naast de treetjes in de muur van onze tuinomheining staan, dan kon de boer de melkvaten makkelijker op de kar of in de ezelmanden tillen en ermee naar de markt. Ze zag het nog zo voor zich.

Op een dag was de pony losgebroken en met kar, melk en al de berg af gerend, de familie gillend erachteraan. Mijn oude buuf, toen nog een meisje, zag de pony baldadig voorbijschieten, de kar stuiterend erachteraan. Ze eindigden in het veen tegenover haar huis. De pony met bolle ogen briesend en even later de familie puffend ernaast. Het was een van de grootste gebeurtenissen op de berg. Het voelde voor haar alsof het gisteren was gebeurd.

De oude wagen – of de nieuwe, want ik denk niet dat de kar uit haar verhaal nog bestaat – staat nog in een van onze Ierse schuurtjes. Mijn buurvrouw vindt dat ik ’m groen moet verven, de kleur van ons vrije Ierse eiland, en straks trots in de verbouwde binnentuin moet zetten, met plantjes erin als herinnering aan deze grootse gebeurtenis. Ik denk er nog even over na.

De volgende morgen bakte ik wél groene aardappelpannekoekjes, het was immers binnenkort St. Patrick’s Day en we moeten toch íéts vieren, al is het maar dat er in elk geval op deze Ierse berg echt niets gebeurt.

Groene kimchi-aardappelkoekjes

ontbijt/lunch voor 4

450 gram kruimige aardappels, geschild en gehalveerd 200 gram spinazie 150 gram kimchi, of zuurkool met een snuf cayennepeper, grofgehakt, plus extra 3-4 bosui, fijngehakt 100 gram bloem ¼ theel. bakpoeder 6 eieren 100 ml volle melk olijfolie, om in te bakken 1 eetl. geroosterde sesamolie 2 theel. geroosterd sesamzaad

Kook de aardappelen gaar en giet ze af. Laat ze droogstomen en stamp ze fijn. Blancheer de spinazie in een pan gezouten water, giet af door een zeef en druk alle vocht eruit. Hak het fijn. Meng de aardappelpuree, kimchi, gehakte spinazie, ¾ van de bosui, bloem en bakpoeder in een kom en breng de boel op smaak met peper en zout. Klop in een kan 2 eieren los met de melk en roer ze door het aardappelmengsel.

Verhit een drup olie in een grote koekenpan op middelhoog vuur. Schep er steeds een schepje beslag in om kleine koekjes te vormen. Druk ze met een vork plat. Bak er vier per keer, dat moet passen. Keer ze na 3 minuten of als ze goudbruin zijn en bak ze op de andere kant. Hou ze warm op een bord en bak de rest.

Pocheer de andere 4 eieren. Breng een steelpan met water tegen de kook aan. Breek een ei in een klein zeefje en laat het overtollige natte eiwit eruit lopen. Hou het water tegen de kook aan en roer er met een lepel een ‘kolkje’ in. Laat het ei in het water glijden. Laat het 2 à 3 minuten pocheren en haal het dan met een schuimspaan uit de pan. Bewaar op een warm bord onder een deksel. Pocheer de rest.

Geef drie aardappelkoekjes per persoon, leg er een gepocheerd ei op en geef er extra kimchi bij. Drup er wat sesamolie over en bestrooi met bosui en sesamzaad.

Opmaaktip:

Gebakken koekjes bewaart u in de koelkast. U kunt ze de dag erna opnieuw opwarmen. Ook lekker als bijgerecht bij het avondeten.