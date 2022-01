Hul u deze winter in een roze wolk

Vanaf links: Xuly.Bët, Issey Miyake, Thebe Magugu, Longchamp, Chanel Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Roze, en dan niet van dat fletse, amper waarneembare millennial pink, maar stevig bubbelgumroze. Shocking pink zoals Elsa Schiaparelli het ooit introduceerde (met hulp van Zsa Zsa Gabor), het fuch-fuch-fuchsia van Zuster Klivia of het rrrrroze van Tante Til. Als er één kleur is die het grijsgrauw van de eindeloze januarimaand een beetje kan openbreken en wegjagen is het wel roze, de kleur van liefde, romantiek, beschaving, vrouwelijkheid, zachtheid én kersenbloesem.

Hoe gaan wij ze dragen?

Met een roze vest, sjaal of roze muts kun je al een statement maken (ook inhoudelijk: we denken even terug aan de pussy hat van maart 2017) maar een echt verschil maak je met een outfit die van top tot teen effen roze is. Een roze broekpak bijvoorbeeld, zoals Chanel, Thebe Magugu en Xuly.Bët lieten zien. Een sluike jurk, zoals Schiaparelli toonde, of een tuniek-met-broek zoals Issey Miyake. Extra punten verdienden de looks van Balmain en Longchamp, waarbij alles, schoeisel incluis, roze was. Knappe jongen die daar géén beter humeur van krijgt.

Een bekend mens

In de film Legally Blonde (2001) speelde Reese Witherspoon het shopverslaafde blondje Elle Woods, die gekleed in knalroze Malibu Barbie-kleren rechten gaat studeren. Kostuumontwerper Sophie de Rakoff koos voor roze om de vooroordelen over vrouwen die van typisch feminiene dingen houden uit te vergroten. Maar Elle blijkt voor de duvel niet dom. En roze blijkt het óók uitstekend te doen in de rechtszaal.

Reese Witherspoon in Legally Blonde. Beeld ANP / Mary Evans Picture Library Ltd.

Waar kopen we dat?

Crêpesatijnen blazer ‘Carey’ van LaDress, € 289

Korte zijden jurk ‘Naha’ van Gauge81, € 490

Wollen flared broek van Jacquemus, € 294

Schoudertas Le Pliage maat L van Longchamp, € 95