Hotseknotshybride Lynk & Co 01 is een dijk van een deelauto-nieuwe-stijl

Lynk & Co 01

Voor alles is een eerste keer, dus ook voor het ophalen van een auto in een conceptstore, chic gelegen aan het Amsterdamse Rokin. Blik werd er ontvangen door een barista, en hoewel we geen member van de community zijn, kregen we toch koffie – en een Lynk & Co 01, want daarvoor kwamen we, de deelauto-nieuwe-stijl van het submerk van het Chinese concern Geely (zie kader). De Chinezen bedachten het concept in 2015 samen met dochter Volvo. Inmiddels zijn er behalve in Gotenburg, Stockholm en Amsterdam uitgiftepunten in Antwerpen, Berlijn, Hamburg en München.

Het concept – ‘Mobiliteit maar dan makkelijk’ (als eigenaar of huurder kun je de auto onderverhuren via een app, zie kader) – heet toegesneden te zijn op een jong, stedelijk publiek dat geen autobezit ambieert en oog heeft voor het klimaat. Dan is het een tegenvaller dat de Lynk & Co geen elektrische auto is, maar een hybride. Zowel Geely als Volvo belijdt met de mond vol in te zetten op elektriciteit en de Lynk & Co 01 wordt gebouwd op het Volvo-CMA-platform, waarvandaan ook Volvo’s geheel elektrische XC40 Recharge en C40 Recharge komen. Misschien heeft het ermee te maken dat die laatste nieuwe auto’s zijn, terwijl de 01 van Lynk & Co al in 2017 van de lopende band rolde.

De 01 van Lynk & Co ademt van binnen luxe. Het door Blik zeer gewaardeerde panoramadak (dat ook nog open kan) speelt daarin een belangrijke rol.

De 01 is dus een stekkerhybride, wat wil zeggen: je rijdt grote afstanden op benzine en in de stad op elektriciteit (als je hem vaak genoeg oplaadt). De accu en elektromotor hebben volgens de WLTP-norm 69 kilometer actieradius, waar Blik in de testweek behoorlijk dichtbij kwam. De auto heeft een instelling die de accu tijdens het rijden oplaadt, zodat je op lange ritten er altijd voor kunt zorgen dat je eenmaal in de bebouwde kom elektrisch kunt rijden. Gek genoeg zit die instelling behoorlijk verborgen en moet je hem na elke rit weer opnieuw aanzetten.

Dat is helaas niet het enige minpunt van de auto. Wie de forse Lynk & Co (1,69 meter hoog) instapt ziet luxe: panoramadak, rijk met knopjes gedecoreerd stuur, gewichtige middenconsole, groot infotainmentbeeldscherm (met selfiecamera), uitstekende stoelen (met bekleding van gerecycled materiaal) en meer luxe die is overgenomen van Volvo. Maar niet alles werkt even goed als bij de XC40, waarvan de Lynk & Co zeker van binnen een afgietsel is. Zo is de adaptive cruisecontrol te streng. Als zich een auto dicht voor je wringt, remt de auto te hard af. En de zogeheten LKA (Lane Keeping Aid), de software die regelt dat de auto ‘vanzelf’ midden op de rijbaan blijft rijden en die Volvo tot in de perfectie beheerst, is bij de Lynk & Co onvoldoende: laat je de auto zijn gang gaan, dan hotseknotst hij van de linker- naar de rechterlijn.

De Lynk & Co 01 is verkrijgbaar in twee kleuren: blauw en zwart. Beide hebben dezelfde lichtblauwe accenten, die normaal gesproken verwijzen naar het feit dat we te maken hebben met een elektrische auto, wat de 01 niet is.

Andere kleinigheidjes: de stem van de verder prima navigatie klinkt alsof ze aan een ballonnetje helium heeft gehangen. En de functie die het mogelijk maakt stemopdrachten te geven, lijkt nergens naar: het dichtst bij het juist interpreteren van onze instructie kwam de computer toen we om andere muziek vroegen, met als reactie: ‘Wist je dat je de instellingen van de ruitenwisser naar eigen voorkeur kunt instellen?’

Het zijn geen grote onvolkomenheden, maar hoe moeilijk is het even te checken of dergelijke dingen bij een auto van 16 euro per dag deugdelijk functioneren? Temeer daar de auto maar in één uitvoering (en twee kleuren) verkrijgbaar is, wat overigens op zich wel weer een pluspunt is: geen keuzestress, geen onvoorziene kostenposten.

Los van die minpuntjes is de Lynk & Co net als de duurdere evenknie XC40 van Volvo een dijk van een auto, met de d van degelijkheid. Hij rijdt goed zonder spectaculair te zijn, al zijn de grote 20-inchwielen wat overdreven en dragen ze bepaald niet bij aan het rijcomfort. En het uiterlijk, ja, dat is, laten we zeggen, nog wat Chinees.

In China rijden eindeloos veel van dit soort SUV’s rond, waarvoor allemaal net andere esthetische conventies gelden dan in Europa. Zie de merkwaardige, wat lompe achterlichten en de weinig verfijnde daklijn. Wat hij wel voor heeft op zijn Volvo-broer: hij is 12 centimeter langer en dat is niet niks. Het komt deels ten goede aan de achterpassagiers. En speciale lof verdient zijn neus: strak, geraffineerd, smaakvol, een voorbeeld voor menig (Europese) fabrikant. Je zou er verliefd op worden.

Een 10 voor het front van de 01.

Grootmacht Lynk & Co is in 2016 opgericht door Geely, voluit Zhejiang Geely Holding Group, een Chinese gigant die inmiddels praktisch eigenaar is van onder meer de in Europa bekende merken Lotus, Polestar en Volvo. De holding werd in 1986 opgericht en begon in het witgoed voor het in 1997 in de auto-industrie stapte. In 2010 nam Geely het Zweedse automerk Volvo over van Ford. Het merk werkt ook samen met Daimler, waarmee het elektrische motoren bouwt, het stadsautomerk Smart deelt en waarin het een aandeel van bijna 10 procent heeft. De multinational, met wereldwijd 120 duizend medewerkers, verkoopt zijn auto’s nu nog grotendeels in China, maar is wereldwijd aan een opmars bezig, zonder vooralsnog in de toptien te staan.

De Lynk & Co 01 is een prima auto, met hier en daar wat kleine onvolkomenheden. Zoals de twee knopjes voor de parkeerstand, waarvan er een geen functie heeft.

Deelauto nieuwe stijl Een Lynk & Co 01 is gewoon te koop, maar de bedenkers van het concept hebben het toch vooral zo bedoeld dat je de auto (als particulier) huurt. Het contract is maandelijks opzegbaar en kost 500 euro per maand, waarvoor je maximaal 1.250 kilometer mag rijden. Rijd je meer, dan kost dat 15 cent per kilometer (sympathiek: rijd je minder dan het maximaal aantal kilometers, dan neem je het overschot mee naar de volgende maand). Onderhoud, verzekering (eigen risico: 500 euro) en wegenbelasting zijn inbegrepen. Als de auto toe is aan een onderhoudsbeurt, wordt hij opgehaald, meegenomen naar de garage en teruggebracht als hij klaar is. Dat mag niet langer duren dan een dag. Is dat toch het geval, dan krijg je vervangend vervoer. Je kunt er ook voor kiezen (gratis) lid te worden zónder auto, dus zonder die 500 euro per maand. Dan kun je via een app auto’s lenen (huren) van leden die wél een auto hebben. Lynk & Co heeft een deelplatform ontwikkeld waarmee leden boekingen kunnen beheren, de locatie van de auto kunnen delen en een digitale sleutel kunnen versturen vanaf hun smartphone en vanuit de auto, waarmee het bedrijf uiteraard een schat aan data verzamelt. Wie denkt binnen te lopen: de fabrikant raadt aan contact op te nemen met de Belastingdienst. En hoewel Lynk & Co zich slim, duidelijk en eenvoudig presenteert (‘zonder kleine lettertjes’) bevat de niet direct in het oog springende pagina voorwaarden een kloek boek aan tekst met veel zaken die tot discussie kunnen leiden (Wat is ‘normale’ en wat is ‘buitensporige’ slijtage? Wanneer is de auto aan vervanging toe?). Dus zeker wie van plan is de auto te gaan doorverhuren: lezen, die eindeloos veel kleine lettertjes. En bedenk dat je in zee gaat met een aanbieder zonder fysieke contactmogelijkheden, wat op sommige internetfora niet door iedereen als een voordeel wordt ervaren.

De stoelen van de Lynk & Co zitten uitstekend, bieden veel steun en zijn gemaakt van gerecycled materiaal.