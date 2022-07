Hoogzomer, dus de slippers mogen aan. Zo gaan we ze dragen

Bluemarble, zomer 22 Beeld Imaxtree

Lanvin, zomer 22 Beeld Imaxtree

1017 ALYX 9SM, zomer 22 Beeld Imaxtree

Lacoste, zomer 22 Beeld Imaxtree

Dries Van Noten, zomer 22 Beeld Imaxtree

MSGM, zomer 22 Beeld Imaxtree

Acne Studios, zomer 22 Beeld Imaxtree

Brioni, zomer 22 Beeld Imaxtree

Dior Homme, zomer 22 Beeld Imaxtree

Wat gaan we dragen als het aan de ontwerpers ligt?

Slippers natuurlijk, want hoogzomer. We hebben de keus uit alle mogelijke slides, die in sommige gevallen in een wel heel beperkte oplage verkocht worden. Op dit moment gaan vooral de barokke badslippers die Adidas maakte in samenwerking met Gucci en de knoestige Yeezy Slides (Adidas met Kanye West) als warme broodjes. Op de catwalk zagen we opvallend veel supersimpele slides (Lacoste, Alyx) en een paar pluizige (Dior, Lanvin), maar ook de klassieke, welhaast oudtestamentische teenslipper kwam weer voorbij.

Hoe gaan wij ze dragen?

Het leuke van slippers is dat ze het ook mijlenver voorbij strand of sportschool goed doen. Je kunt ze behoorlijk kak en zakelijk dragen (zie Brioni en Van Noten) of heel seventies (Acne). Creatief kleurrijk (Lacoste) of juist tandpastawit en minimalistisch (Alyx) en zelfs met een beetje heimwee naar Maaskantje (Bluemarble). Mogen ze ook met sokken? Tuurlijk. Dior haalde er geitenwollen sokken bij, en bij Lacoste waren sportsokken troef.

Justin Bieber, de Canadese Jan Smit, heeft een kast vol slippers. Beeld Getty

De welbekende aansteller Jared Leto doet alsof-ie in zijn eigen tuin zit tijdens een praatje voor de Wall Street Journal. Beeld Getty

Een bekend mens

Geld als water hebben, maar toch als een schooier de straat opgaan: dat is zo’n beetje het handelsmerk van Justin Bieber, de Canadese Jan Smit. Bieber moet thuis een grote slipperkast hebben, hij wisselt tussen Adidas, Nike, Raf Simons en Givenchy en draagt er gerust sokken in – net als de welbekende aansteller Jared Leto die tijdens een praatje voor de Wall Street Journal in Palm Beach wel heel erg deed alsof-ie in zijn eigen tuin zat.

Waar kopen we dat?

Adilette 22 Beeld packshot

Adilette 22 in de kleur Magic Lime van Adidas, € 60

Moncler Beeld packshot

Gestreepte rubber slippers met logoreliëf van Moncler, € 165

Zara Beeld packshot

Blauwe slipper van jetfoam van Zara, € 20

Gucci x Adidas Beeld packshot

Groene badstof platformslippers van Gucci x Adidas, € 520

Lacoste Beeld packshot

Croco 2.0-slides met grote krokodil van Lacoste, € 40