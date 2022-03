Honger na een dagje strand? Maak deze mosselen met sake en miso

Beeld Oof Verschuren

Het was van dat typische Ierse weer. Felle zon, van die strak donkere wolken en met een dubbele regenboog, die glom naast het weggetje dat ik af reed richting strand. Het is een lang pad langs de zeearm die diep naar het dorp loopt, zeker een ruime kilometer. Aan de dorpskant is een brak meer, er loopt een lange brug overheen die het meer van de open kant naar zee scheidt. Soms is het vloed en loopt de lange zeearm vol. Dan ziet het er gewoon uit als een wijde rivier. Maar dat is maar zelden, dan moet de zee wel echt hoog staan en hard naar binnen willen. Meestal is hij dus half of helemaal leeg en zijn de wijde kwelders net supermarkten. Als je in je ogen knijpt zie je een groene waas aan de rechterkant van het pad: dat is de opkomende zeekraal. Met regenlaarzen aan kun je met je emmertje en schaar ernaartoe.

Langs de kant van de wal staat een vader met twee kinderen. Ze hangen hengeltjes uit langs de kademuur, ik ga even kijken: naast het jongetje staat een emmer. Op de kademuur ligt een pakje met spek, de vader rijgt er repen van aan de haak en de kinderen vissen de ene na de andere krab moeiteloos uit het lage water omhoog. ‘Mijn moeder maakt er chowder mee’, zegt het zusje, ze hebben allebei al een halve emmer vol.

Het is druk in de buitensupermarkt: er zijn allerlei soorten meeuwen en eenden, ik zie watersnippen lopen en een wuif scholeksters op hun hoge rode poten. Allemaal hebben ze een boodschappentas bij zich en hun lijstje stevig in hun vleugel gestoken. Ver achterin staan een paar flinke aalscholvers de dag door te nemen bij het schaaldierenschap en op het korte stuk links woont de grote zilverreiger, die ik altijd even opzoek, want hij is bijna altijd op zijn post.

Langs de hele kaderrand liggen open mosselschelpen. Het ziet er slordig uit. Alsof iemand de mosselpan heeft leeggegooid en is weggereden. Hond en ik lopen erlangs als we terugkomen van het strand. We klimmen de auto in en ik kijk door de voorruit nog even naar het tafereel voor me. Een dikke raaf daalt vlak voor de auto neer. In zijn bek houdt hij iets zwarts. Hij slaat ermee tegen de stenen kaderand: het is de mosselkraker. Even later zie ik hem smikkelen. Ik kreeg er direct honger van en reed via de viswinkel aan de haven terug naar huis.

Mosselen met sake en miso

voor 2 personen

2 kg mosselen 2 groene chilipepers 1 ui, gesnipperd 25 gram boter 3 teentjes knoflook, in dunne plakjes 1 bos (15g) koriander, blaadjes en steeltjes gescheiden, grofgehakt 2 eetl. witte miso 300 ml saké 100 ml kookroom 1 biologische citroen, sap en rasp zout

Was de mosselen onder koud stromend water. Tik elke mossel op de rand van de gootsteen. Gooi ze weg als ze openblijven.

Verwarm een grote schaal voor in een warme oven of giet er kokendheet water in en laat het staan. Hak 1 peper fijn, halveer hem eerst en verwijder de pitjes als u niet van pittig houdt.

Fruit de ui en de gehakte chilipeper in een grote pan in de boter tot de ui zacht is. Voeg de knoflook toe en bak die 1 minuut mee. Roer de gehakte korianderstelen erdoor.

Klop intussen de miso door de sake en blus de pan daarmee af. Laat aan de kook komen en voeg de mosselen toe. Schep ze even om en sluit de pan af met een deksel. Kook ze in een minuut of 5 tot 7 gaar. Schep ze na 3 minuten even om.

Schep de mosselen uit de pan in de voorverwarmde schaal en kook het vocht in tot eenderde. Hak de tweede peper in fijne ringen. Voeg hem samen met de kookroom aan het kookvocht toe en breng nog een keer aan de kook. Breng op smaak met citroensap en eventueel nog zout. Giet de hete saus over de mosselen in de schaal en dien direct op.

Maakt u het voor vier? Verdubbel dan de hoeveelheid mosselen, miso, sake en room. Met de rest komt u wel uit.

OPMAAKTIP:

Zeef de saus die overblijft. Haal de mosselen die over zijn uit hun schelpen. Maak er de volgende dag een soepje mee, met wat extra groente en bouillon erdoor.

