Hommage aan Desirée eindigt met gevulde zoete aardappel

De gevulde paprika is natuurlijk enorm jaren tachtig, maar dankzij een veelbesproken liefdeskandidaat uit het tv-programma B&B vol liefde (RTL4) toch ook zomer 2022. Bed&breakfast-eigenaar Hans kreeg in Italië de flamboyante Desirée op bezoek, die haar signature dish wilde bereiden: quiche met broccoli en boursin en gevulde paprika’s. Op de lokale markt kon Desirée allerlei ingrediënten niet vinden. Zo waren er geen paprika's met een platte onderkant. Stress. ‘Hier kan ik niet mee werken. I can’t handle this. Het is geen Holland, dat heb ik allang door.’ Improvisatie bleek niet aan haar besteed. Ze hield zich strikt aan de receptuur. ‘Daardoor kan ik constante kwaliteit leveren.’

Het Nieuwe Eten wilde als hommage aan Desirée de nieuwe gevuldepaprikavulling van Hak proberen. Helaas was die nergens in de wijde omtrek te vinden, waardoor we – tegen haar regels in – moesten uitwijken naar de gevuldezoeteaardappel-variant. Mexicaans getinte inhoud van de zak met 100 gram cherrytomaatjes in drie uitgeholde zoete aardappels stoppen, kaas erover, in de oven, klaar. Geen stress. Constante kwaliteit.

Cijfer: 8