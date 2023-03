Homey Bridge is thuisautomatisering voor gevorderden

Homey Bridge Beeld Homey

Thuisautomatisering is een raar iets. Het idee is natuurlijk dat slimme apparaten ons werk uit handen nemen én ons huis veiliger maken. Denk aan lampen die automatisch aangaan zodra het begint te schemeren of als een sensor ergens beweging signaleert. Of aan het slot dat openschiet zodra de huiseigenaar in de buurt is.

Dan het rare: al dat slimme spul moet tijd besparen, maar voordat het zover is, is het vaak veel gedoe. Op deze plek beschreven we onlangs nog de frustraties die gepaard gingen met het installeren van slimme gordijnen. Een ander punt van zorg is de hoeveelheid extra apparatuur dat de woonkamer binnensluipt in het kielzog van de slimme apparatuur, in de vorm van zogenoemde bridges. De hoek van de huiskamer van de Gadgetdesk is inmiddels een opeenhoping van extra stopcontacten, snoeren en kastjes.

Een andere vorm van overdaad zijn alle bijbehorende apps. Bedrijven als Google en Apple proberen met hun overkoepelende thuisapp de spil in het geautomatiseerde huis te zijn, maar vaak bieden de losse apps net wat meer mogelijkheden. Een ander bedrijf dat deze functie wil vervullen, is het Nederlandse Homey. Het gaat daarbij verder dan Google of Apple door niet alleen een (gratis) app aan te bieden, maar ook een überbridge. Deze herbergt verschillende draadloze technologieën (Zigbee, Z-Wave Plus, WiFi, Bluetooth, 433MHz) en maakt daarmee een deel van al die losse bridges overbodig, is het idee.

Homey Bridge Beeld Homey

Er was al langer een vrij prijzige (399 euro) Homey Pro, maar sinds kort is er ook een veel betaalbaardere Homey Bridge. Het is een cilindervormig kastje met vrolijk oplichtende kleuren. De installatie is samen met de prettige app een peulenschil, waarna de consument daadwerkelijk de producten van andere fabrikanten kan toevoegen, zoals lampen, slimme stopcontacten of bewegingssensoren. Het aardige is dat vervolgens die producten ook weer aan elkaar kunnen worden geknoopt in de app, zodat ze op elkaar kunnen reageren.

Hoe gebruiksvriendelijk ook, het is best een drempel voor de doorsneeconsument. Tegelijkertijd biedt de Bridge ook beperkingen ten opzichte van de Pro: wie meer dan vijf apparaten wil aansluiten, moet extra betalen.

Verder heeft de Pro alle rekenkracht op het apparaat zelf, waar de Bridge leunt op clouddiensten. Daarmee is de Bridge wat kwetsbaarder voor (internet)storingen. Dat alles maakt de Bridge een wat moeilijk te plaatsen product.