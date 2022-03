Hoezo mocht de Belastingdienst jarenlang belasting heffen over een fictief rendement?

Na de toeslagenaffaire worstelt de Belastingdienst nu met de vermogensheffing. De Hoge Raad heeft eind vorig jaar bepaald dat de Belastingdienst niet langer belasting mag heffen over een fictief rendement, maar moet uitgaan van het werkelijke rendement dat vermogen oplevert. Waarom gebeurt dat niet allang, vraagt u zich af. Waar is de Belastingdienst mee bezig?

In de borst van de fiscus huizen twee zielen: de boekhouder met hekel aan belastingontduiking en de ICT’er met heilig vertrouwen in automatisering. Als deze twee zielen samenwerken, gaat het soms helemaal fout.

Nederland hief vóór 2001 al belasting op werkelijk rendement. Je moest je inkomen uit vermogen opgeven en mocht kosten aftrekken. Vermogenswinst bleef onbelast. Daar werd misbruik van gemaakt, bijvoorbeeld door rente niet uit te keren maar op te tellen bij het vermogen. Lastig te bestrijden, met tien miljoen aangiftes per jaar.

De oplossing lag volgens de Belastingdienst in optimale automatisering. ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.’ Bij deze ‘no-touch belastingheffing’ doet de computer al het werk. Een fictief rendement past daar prima bij.

Als de computer afwijkende patronen ziet, kan de belastingambtenaar ingrijpen. Dat gebeurt via algoritmes en filters in de software. Bij de toeslagenaffaire leidde dat in de praktijk tot etnisch profileren.

Cijferfeitje: 37 procent is vanaf 2023 het uniforme tarief voor aftrekposten, met uitzondering van pensioen. Dit jaar is het tarief nog 40 procent.

Belastingpolitiek draait aan de knoppen van het systeem en dat gaat steeds preciezer. Door inkomensafhankelijke heffingskortingen betaal je over iedere meer verdiende euro meer belasting. De belastingtarieven lopen hierdoor van 0 tot 55 procent. Aftrekposten worden beperkt. Dat is doelbewust. De aftrekpost is een gerichte manier om uitgaven vrij te stellen van belastingheffing, maar ook fraudegevoelig en moeilijk te controleren.

Het systeem biedt weinig ruimte voor maatwerk. Zo verdwijnt in 2023 de belastingmiddeling. Dat is een regeling waarmee iedereen met sterk wisselende inkomens geld kan terugkrijgen. Je rekent over drie achtereenvolgende jaren het gemiddelde inkomen uit en berekent vervolgens het belastingtarief dat daarbij past. Als dat gemiddelde tarief lager is dan de betaalde belasting, krijg je na aftrek van een drempel geld terug. Een rechtvaardige regeling, maar een twintigtal medewerkers van de Belastingdienst moet dit handmatig controleren. Bovendien houdt middeling geen rekening met heffingskortingen, zodat de regeling eigenlijk verbeterd zou moeten worden. Afschaffen is gemakkelijker.

Ander nadeel: de belastingheffing is vooral individueel. Hierdoor betaalt de alleenverdiener veel meer belasting dan twee partners die samen evenveel inkomen hebben als hij of zij alleen. Gezinnen met alleenverdieners zijn daardoor armer.

De Belastingdienst is een ICT-project. De boekhouder zegt ‘mag niet’ en de ICT’er zegt ‘kan niet’. Daarom is men jarenlang doorgegaan met het fictief belasten van vermogen. Nu kan dat niet langer. De gevolgen zijn groot, niet alleen voor de vermogensheffing. Het vermogen bepaalt ook de hoogte van het verzamelinkomen waar veel toeslagen en de eigen bijdrage voor verpleegzorg (WLZ) op gebaseerd zijn. Wie belastbaar vermogen heeft, betaalt nu teveel aan eigen bijdrage WLZ of krijgt te weinig zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids

