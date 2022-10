Hoeveel scheelt korter douchen nu écht voor de portemonnee?

Beeld Sophia Twigt

Waar voorheen weinig mensen erbij stilstonden hoelang ze onder de douche staan, is het met de huidige gasprijzen plotseling een probleem. Opeens zorgt die puber die een halfuur onder de douche blijft staan voor ergernis. Want hoeveel kost dat wel niet?

Volgens de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin) douchen we gemiddeld 7,4 minuten en gebruiken daarbij ongeveer 57 liter water. Het kost circa 0,29 kubieke meter gas om die 57 liter te verwarmen. Vanaf 1 januari 2023 is het prijsplafond voor gas 1,45 euro per kuub en de waterprijs is gemiddeld 1,24 euro per 1.000 liter. Een douchebeurt kost met deze prijzen 0,49 euro.

We douchen niet iedere dag, maar 0,82 keer per persoon per dag, blijkt uit het Vewin-rapport Watergebruik Thuis 2021. Volgens berekeningen van Milieu Centraal, waarbij ze uitgaan van een gemiddeld huishouden van 2,17 personen en rekening houden met vakanties en weekendjes weg, betalen we per jaar 298 euro aan douchen. Brengen we de douchetijd terug naar 5 minuten, dan bespaart een gemiddeld huishouden 73 euro per jaar. Ter vergelijking: de verwarming één graad lager zetten scheelt gemiddeld ongeveer 120 kuub gas, oftewel 170 euro met het nieuwe prijsplafond.

Dit is natuurlijk kort door de bocht. Voor de echte prijs van douchen weegt van alles mee. Zoals het energiecontract, de manier van verwarmen en hoeveel liter water er door de douchekop komt. En natuurlijk ook: hoelang en hoe warm doucht iedereen in het huishouden precies?

Korter en minder warm douchen

Volgens energiebesparingsexpert Marlon Mintjes van Milieu Centraal weten veel mensen niet eens hoelang ze douchen. ‘Meet je douchetijd met een timer om dat voor jezelf inzichtelijk te maken’, zegt Mintjes. Dan kun je gaan experimenteren. Ruim 7 miljoen huishoudens hebben inmiddels een slimme meter. Mintjes: ‘Download eens de app van je energiemaatschappij en kijk wat het verschil is als je de douchetijd aanpast, of als je de douchethermostaat op 35 graden in plaats van 38 graden zet.’

De prijs per douchebeurt is misschien niet heel choquerend, zegt Karin Radstaak van het Nibud. ‘Maar kijk eens wat het scheelt op jaarbasis als je met een huishouden van vier personen minder vaak, minder lang en minder heet doucht. Die totalen zijn belangrijk om je gezin erbij te betrekken en het samen te kunnen doen.’

Je hoeft volgens Radstaak niet meteen kinderen met geldzorgen op te zadelen, maar je kunt wel laten zien welke gevolgen hun gedrag heeft. ‘Maak er een uitdaging van: stop het geld dat je bespaart in een potje waar je lekkere dingen van koopt of iets leuks mee gaat doen. En zoek een leuk liedje uit dat 5 minuten duurt. Is het nummer afgelopen, dan gaat de douche uit.’

Veel douchen is niet gezond

Als dit je kinderen of huisgenoten niet overtuigt, kun je ze wellicht uitleggen dat veel douchen helemaal niet goed is. ‘De meeste mensen douchen te lang, te vaak en te heet’, zegt hoogleraar dermatologie Tamar Nijsten van het Erasmus MC. ‘Dat is slecht voor de huid. Vooral als je daarbij ook nog veel zeep en shampoo gebruikt. De huid droogt uit, goede bacteriën spoelen weg en de huid gaat meer talg aanmaken om zichzelf te beschermen. Vooral mensen met een gevoelige huid, of met huidziektes zoals eczeem of rosacea, kunnen daar last van hebben.’

Er is volgens Nijsten geen richtlijn voor het minimumaantal douchebeurten. ‘Ik zou zeggen: houd het kort en probeer niet vaker dan om de dag te douchen. Eigenlijk is twee keer per week al genoeg. Vanuit een bacteriologisch standpunt is nog minder ook niet erg, je moet het wel heel bont maken wil je ziek worden van je huidbacteriën. Onze grootouders gingen alleen op zondag in bad en dat was ook prima.’

Genoeg argumenten om korter te douchen dus, maar het is niet per se makkelijk. ‘Een gewoonte aanpassen is een van de moeilijkste dingen om te doen’, zegt Radstaak. Gelukkig zijn er ook hulpmiddelen, zoals een waterbesparende kop, een zonneboiler en een warmteterugwinsysteem. Radstaak: ‘Die energierekening is volgend jaar echt nog niet omlaag. Sommige aanpassingen aan je douche heb al in een paar maanden of een paar jaar terugverdiend. Als je het je kunt permitteren, is dit de tijd om hierin te investeren.’