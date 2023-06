Hoeveel beter Ferrero Rocher als bal is, blijkt uit de nieuwe versie in reepvorm

Chocolade-hazenootextravaganza Ferrero Rocher heeft een wat tacky imago. Doorslaggevende rol daarin had een reclamecampagne uit de jaren negentig, over een receptie bij een ambassadeur, waarop in gala gehulde dames en heren met blikken vol innuendo steeds vergenoegd een gouden bal van een opgetaste Rocher-stapel plukten.

Maar het is een uitstekend ding, die Rocher, en hóé uitstekend realiseer je je nu er ook een reepvariant is uitgebracht. Die doet aan alsof je ettelijke Rochers op de hoedenplank in de zon hebt laten liggen, waarna je de chocoladeplas die daarvan het gevolg was, in de ijskast hebt laten opstijven. Best lekker, maar wat het echte ding zo goed maakt, is juist het uitgekiende bouwwerkje ervan, resulterend in, je hóórt het een gast van de ambassadeur gewoon in de camera zeggen, ‘een lekker mondgevoel’.

Ruggegraat van het bouwwerkje is uitgerekend zo’n cheap fabriekswafeltje, tot balletje gevouwen. Dat wordt gemaakt van, we zochten het op, tot stijfselgel verpapte tarwebloem die extreem wordt ingedroogd. Dat we die nog eens zouden missen! Cijfer: 6