Hoe zorg je ervoor dat je kinderen goed met geld worden?

Mijn kinderen (6 en 8) krijgen iedere zaterdag zakgeld: 1 en 2 euro. Tenminste, als ik het niet vergeet. Als de geldman des huizes valt de zakgelddistributie onder mijn takenpakket. Maar het valt me zwaar. Het helpt niet dat ze het geld contant krijgen, en ik altijd op zoek moet naar muntjes. Ook onhandig, vind ik, is dat ze het zelf telkens ook vergeten.

Zo wordt het nooit wat met die financiële opvoeding van mijn kinderen. Als zakgeld iets is wat weken achtereen vergeten kan worden, en na een paar maanden ze toch wel krijgen wat ze willen, omdat wij het dan maar betalen, wat leer ik ze dan over de waarde van geld? Dat het niets uitmaakt of je geld hebt of niet. Dat er toch altijd wel genoeg is. Dat sparen een nutteloze bezigheid is. En dat staat haaks op mijn overtuiging.

Ik ging op zoek naar financiële opvoedtips. Die bleken schaars. Het Nibud heeft een opvoedwijzer. Verder las ik het boek Ik stuur je een tikkie van econoom en moeder Johanneke Mijnhardt. Daarin legt ze vrij grondig een heel systeem (in zeven stappen) uit, waarmee je kinderen bewust maakt van geld.

Ze werd hiertoe geïnspireerd door het losbandige tikkiegedrag van haar kinderen. Tegenwoordig sturen tieners elkaar en hun ouders doorlopend betaalverzoekjes via de app Tikkie. ‘Het zijn allemaal mini-leningen die ze ongemerkt aangaan bij elkaar’, zegt Mijnhardt. Als je dit laat gebeuren, zet je het gemak van de lening centraal, en niet het belang van sparen. Ze tipt ‘de 10 procent-regel’ als manier om impulsbeheersing te leren, waarbij kinderen altijd 10 procent van hun zakgeld opzij zetten.

Een andere vraag die ik had: hoeveel zakgeld is normaal? In de podcast Over geld praat je niet, die ik maak met Aaf Brandt Corstius, stelden we deze vraag aan luisteraars. Uit de vele antwoorden bleek dat dit erg uiteenloopt. 7-jarigen krijgen soms 3 euro, soms niks. Tieners tussen de 4 en de 20 euro, en dan soms ook nog kleedgeld tussen de 50 en de 115 euro. Mijnhardt adviseert om het klein te houden. Zakgeld is in de eerste plaats leergeld, bedoeld om van sparen een gewoonte te maken. Dat gaat het makkelijkst in kleine stapjes.

Opvoeden is voor een groot deel voorleven, lees ik altijd in opvoedboeken. Kinderen zijn kopieermachines. Als je wil dat je kinderen sparen, pas dan de 10 procent-regel ook toe op je eigen inkomen. Als je wil dat je kinderen zuinig zijn, wees dan zelf niet spilziek. En neem ze, als ze daar aan toe zijn, mee in de beslissingen en keuzes die je maakt.

Een podcastluisteraar kwam overigens nog met deze tip tegen het vergeten: maak zakgeldvouchers. Deel er aan het begin van het jaar 52 uit, die ze wekelijks mogen inleveren. Als ze het een keer vergeten, kunnen ze er later meerdere tegelijk inleveren. Zo verleg je de verantwoordelijkheid. Lekker makkelijk. En leerzaam.