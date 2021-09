Hoe zorg je ervoor dat je kind niet met een te zware rugzak moet zeulen?

Beeld Tim Dirven

Rugzak of boekentas?

Welke vorm is nu precies het beste voor de rug van je kind: een rugzak, een boekentas of toch liever een trolley? Op die vraag antwoordt Motmans volmondig: ‘Een rugzak, en wel om twee redenen. Hoe dichter het zwaartepunt van de boekentas bij het zwaartepunt van het lichaam is, hoe minder belastend het gewicht zal zijn.’ Daarbij scoort de rugzak veel beter dan een boekentas die je in de hand draagt. ‘En het tweede principe is: hoe symmetrischer, hoe beter. Bij een rugzak kan je met twee schouderbanden het gewicht gelijk verdelen tussen links en rechts.’

Waar moet je op letten bij de aankoop van een rugzak?

Iedere ouder zal beamen dat een kind vooral interesse heeft voor het uiterlijk van een rugzak. Toch zijn er een aantal dingen waar je bij de aankoop maar beter op let, volgens Motmans.

• Koop een exemplaar met beklede schouderbanden, zodat ze niet in de schouders en oksels snijden. Daarnaast moeten die schouderbanden ook goed aan te trekken zijn.

• Een rugzak heeft bij voorkeur ook een verstevigde achterkant, bij voorkeur eentje die de vorm van de rug volgt. Dat geeft extra ondersteuning.

• Kijk zeker ook uit naar een rugzak met verschillende compartimenten. Daarbij draag je de zwaarste dingen het dichtst tegen je rug. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een laptop of dikke boeken.

• Let bij de aankoop ook op de grootte van de boekentas. Hoe meer erin kan, hoe meer kinderen erin zullen doen.

• Maar het voornaamste criterium is het gewicht: in principe mag een boekentas maximaal 10 procent van het lichaamsgewicht van je kind wegen.

Wat kunnen ouders, leerkrachten en scholen doen?

• Maak de boekentas samen met je kind, en begin steeds met een volledig lege boekentas. ‘Zo kan je je kind er bewust van maken wat ze wel of niet nodig hebben op een dag.’

• Plan goed wat je wel of niet meegeeft. Je zorgt er best voor dat je kind zo weinig mogelijk moet sleuren met dingen die ook op school aanwezig zijn. ‘Drankjes kunnen bijvoorbeeld gekocht worden op school.’ Of geef hen een lege drinkbeker mee, die ze vervolgens bij de kraan op school kunnen vullen.

• ‘Kijk erop toe dat je kind zijn of haar boekentas correct draagt.’ Zorg dat ze steeds beide schouderbanden gebruiken, en dat die goed aangesnoerd zijn. Hoe minder de boekentas kan bewegen en hoe dichter het gewicht bij de rug zit, hoe minder zwaar de boekentas zal aanvoelen.’

• Scholen kunnen ook helpen door lockers of kluisjes aan te bieden. ‘Daar kunnen kinderen dan bijvoorbeeld hun gymspullen of zware boeken in achterlaten.’ Atlassen kunnen dan weer bewaard worden in een kast in de klas. ‘Ook leerkrachten kunnen hier een rol spelen en de kinderen goed begeleiden.’