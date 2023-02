Hoe zorg ik voor sterke wachtwoorden op al mijn apparaten?

Beeld Sophia Twigt

‘Ik gebruik op m’n telefoon bij het aanmaken van wachtwoorden vaak de automatische suggesties voor sterke wachtwoorden van de iPhone zelf’, mailt een collega. Maar wil hij die gebruiken op zijn laptop van Windows, dan zit er niets anders op dan op zijn telefoon zoeken naar het wachtwoord en overtikken, schrijft hij. Andersom gaat het ook al niet geweldig. Google Chrome, zijn webbrowser, suggereert ook sterke wachtwoorden die hij voor dezelfde diensten op zijn telefoon weer moet overtikken. Hoe organiseer je dit zonder dat je steeds ‘-8*HjsiIr54@ft-gm’ over hoeft te tikken? Dat is namelijk geen pretje.

Eerst maar even de open deur: waarom is het ook alweer belangrijk om een sterk wachtwoord te hebben? Niet alleen zodat niemand in je computer kan, je Instagramaccount of je inbox. Mensen hebben de neiging om hetzelfde wachtwoord, of varianten op dat ene wachtwoord, te gebruiken voor allerlei verschillende diensten. En ga maar na: u moet waarschijnlijk bij nogal wat verschillende websites en apps inloggen.

Regelmatig lekken lijsten met inloggegevens van een van die diensten uit. Het is voor cybercriminelen veel makkelijker om in te breken bij uw e-mailaccount als het wachtwoord lijkt op of hetzelfde is als het wachtwoord voor uw LinkedIn. Daarom is het beter om verschillende, moeilijk te raden (sterke) wachtwoorden te gebruiken.

Wachtwoordmanager

De techniek schoot ons te hulp, want browsers en apparaten suggereren zelf al sterke wachtwoorden. Alleen synchroniseert het dus niet altijd lekker van telefoon naar tablet of van tablet naar computer.

Een wachtwoordmanager kan uitkomst bieden. Google, Apple en Microsoft hebben allemaal zo’n wachtwoordmanager. Die suggereert sterke wachtwoorden en slaat ze op. Mocht u, zoals de collega, op verschillende platforms werken, dan is er meestal een optie om een app te downloaden, of een zogeheten browserextensie in een webbrowser, die bijvoorbeeld iPhone-wachtwoorden synchroniseert met websites die u bezoekt in Google Chrome. Voor Windows is er bijvoorbeeld een iCloud-applicatie. Die vult netjes de wachtwoorden van de iPhone van Apple in. Er zijn ook goede wachtwoordmanagers van derde partijen, zoals 1Password en Bitwarden.

Bijkomend voordeel: veel van die programma’s waarschuwen als ze vergelijkbare wachtwoorden aantreffen in de wachtwoorden die u al heeft opgeslagen, en ze speuren het internet af naar plekken waar uw wachtwoord misschien al een keer is gelekt.

De wachtwoordmanager zelf is, jawel, ook weer beveiligd met een wachtwoord. Maar zolang er voor het vermaledijde wachtwoord geen goed en gebruiksvriendelijk alternatief is, is het de veiligste optie. Dan is het alleen zaak om dat ene supersterke wachtwoord voor de wachtwoordmanager zelf niet te vergeten.