Hoe word je wegwijs in het woud aan keurmerken in de supermarkt?

Beeld Matteo Bal

Je staat voor het chocoladeschap in de supermarkt. Welke reep koop je? Tony Chocolonely? ‘Slaafvrij’ klinkt goed. Misschien Côte d’Or, daar staat ook een duurzaamheidsmerkje op. Of bio-chocolade, biologisch is toch altijd het duurzaamst?

In de supermarkt rekening houden met klimaat, dier, mens en milieu kan knap lastig zijn. Allerlei producten schreeuwen om het hardst dat ze ‘diervriendelijk’, ‘duurzaam’, ‘eerlijk geproduceerd’ of ‘klimaatneutraal’ zijn. Wat klopt er echt?

Om het je gemakkelijker te maken, is er de vernieuwde Keurmerkenwijzer van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Daarin vind je een overzicht van logo’s of beeldmerken met een duurzaamheidsclaim, die op bijvoorbeeld voedingsmiddelen staan. Milieu Centraal werkte voor de Keurmerkenwijzer samen met onder meer Wakker Dier, het RIVM, Wageningen Universiteit en het Voedingscentrum. Subsidie kwam van het ministerie van Landbouw.

De Keurmerkenwijzer heeft de claims van zo’n logo of beeldmerk doorgelicht en beoordeeld op de eisen voor milieu, mens en dier. Er is daarbij ook onderzocht hoe duidelijk en toegankelijk de informatie van de producent is, bijvoorbeeld wat er op de website van de producent over te vinden is.

Tenslotte is gekeken of het beeldmerk een betrouwbare, onafhankelijke controle heeft, én of er sancties worden opgelegd als een bedrijf zich niet houdt aan de eisen waar het beeldmerk voor staat. Bovendien moeten de eisen concreet en toetsbaar zijn. Concreet is bijvoorbeeld: ‘Drie kippen per vierkante meter’. Niet concreet is: ‘De dieren hebben voldoende ruimte’.

Sommige keurmerken worden door Milieu Centraal beoordeeld als ‘topkeurmerk’. Topkeurmerken staan voor de allerhoogste duurzaamheidseisen binnen een bepaalde productgroep. Daartoe horen bijvoorbeeld biologisch, Demeter, Beter Leven twee en drie sterren, EKO, On the way to Planet Proof, MSC en ASC (voor vis), Fairtrade en Rainforest Alliance/UTZ. Nieuw is het CNC-klimaatkeurmerk. Zo’n keurmerk was hard nodig, want met de term ‘klimaatneutraal’ wordt ontzettend veel gesjoemeld.

Bij elk keurmerk staat een bepaald duurzaamheidsdoel centraal. Zo gaan de Beter Leven-sterren vooral over dierenwelzijn. Bij EU-biologisch worden daarnaast ook strenge milieueisen gesteld aan bijvoorbeeld kunstmest-, antibiotica- en gifgebruik, maar niet aan energiegebruik of beperking van broeikasgasuitstoot. Die laatste twee eisen heeft het ‘On the way to Planet Proof’-keurmerk dan weer wel. Rainforest Alliance richt zich vooral op tropische producten.

Producten met topkeurmerken zijn soms wel wat duurder. Zo zijn voedingsmiddelen met het Demeter-keurmerk, die je alleen in de natuurwinkel vindt, prijziger dan biologische producten omdat Demeter strengere eisen stelt.

Toch kun je ook keurmerkproducten kopen als je op de kleintjes moet letten. Afgeprijsd biologisch vlees dat de houdbaarheidsdatum nadert, is betaalbaarder. Groenten met het Planet Proof-keurmerk zijn niet of nauwelijks duurder dan keurmerkloze groenten: dat geldt ook voor vis met een MSC- of ASC-keurmerk. En producten met 2 Beter Leven-sterren zijn goedkoper dan met 3 sterren.

Hoe goed dieren met één Beter Leven-ster het hebben, varieert overigens per diersoort. Zo is het verschil tussen kip zonder Beter Leven-ster en kip met één ster behoorlijk groot, maar voor varkens scheelt dat veel minder: dan wordt het dierenwelzijn pas aanmerkelijk beter bij twee of drie sterren. Meer hierover lees je op de site van de Keurmerkenwijzer of Dierenbescherming.

In de Keurmerkenwijzer vind je ook ‘bedrijfslogo’s’, opgesteld door een bedrijf zelf, zoals het ‘Caring Dairy’-logo van Cono Kaasmakers, dat ook op Ben & Jerry’s ijs staat. Bij een bedrijfslogo controleert het bedrijf ook zelf of de producenten en leveranciers aan de eisen voldoen.

Een paraplulogo tenslotte maakt een groep producten met hetzelfde keurmerk herkenbaarder. Zo staat het supermarkt-paraplulogo Bio+ op verschillende biologische producten, van vlees tot jam.

Andere merkjes

Sommige merkjes vallen in geen van deze categorieën, zoals het Europese V-label en het Vegan-merk van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. Dat zijn geen keurmerken, maar ‘beeldmerken’. Ze stellen geen duurzaamheidseisen, maar laten zien dat het voedingsmiddel 100 procent plantaardig is. Soms is dat duidelijk, zoals bij ongezouten pinda’s of bakmeel. Maar geroosterde pinda’s of koekjes kunnen wél dierlijke ingrediënten bevatten.

Dan zijn er nog de doelbewust misleidende beeldmerkjes. Op keurmerken.net, opgezet door een voormalig onderzoeker van Milieu Centraal, vind je een overzicht van dit soort ‘foute keurmerkjes’. Zo haalt kip met ‘Pluimgarantie’, bij o.a. supermarktketens Spar en Hoogvliet, niet eens het basiswelzijnsniveau van één Beter Leven-ster. ‘Made with natural ingredients’, op verder keurmerkloze muesli van Jordans, is een vrij onzinnige bewering: het zou gek zijn als muesli geen natuurlijke ingrediënten zou bevatten. En ook zegt ‘Responsible quality’ op Riomare blikvis weinig. Het is niet te controleren en het bedrijf is niet aangesloten bij een erkend keurmerk zoals MSC.